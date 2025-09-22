Los impresionantes números de Lionel Messi con el Inter Miami en la temporada 2025 de la MLS

El mejor futbolista de todos los tiempos sigue demostrando su calidad a los 38 años, Lionel Andrés Messi Cuccittini es una vez candidato a ganar el premio MVP al mejor jugador de la Temporada 2025 de la Major League Soccer y con justa razón.

Además de ser líder de goleo parcialmente a falta de seis compromisos, su participación va más allá de los goles y ha sido un elemento fundamental para que el Inter Miami este en zona de clasificación a los playoffs.

En la presente campaña del fútbol norteamericano registra 22 partidos disputados, 22 goles anotados y 10 asistencias concedidas en 1,880 minutos jugados, es decir que, ha participado en 32 anotaciones en la temporada.

Supera a Sam Surridge del Nashville SC que tiene 21 anotaciones y Denis Bouanga del LAFC con 19 tantos , y con las exhibiciones que ha dado es el candidato número uno a ser por segunda ocasión consecutiva el MVP de la MLS.

Messi went off in the @InterMiamiCF win! 🔥



Two goals and an assist for the goat. pic.twitter.com/xv2eKxQADI — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025

Messi quiere ganar su primer título de la MLS

Independientemente de los premios individuales es bien sabido que al campeón del mundo le importan más ganar los premios colectivos y buscará por tercera oportunidad poder ganar la MLS Cup.

Luego de que en 2023 no pudiera meterse a los playoffs tras haber llegado muy tarde al campeonato y en el 2024 fueran eliminados sorpresivamente en la primera ronda por el Atlanta United en el mejor de tres partidos habiendo sido los campeones de la Supporters' Shield con todo y récord de puntos incluido con 74.

Más noticias sobre la MLS