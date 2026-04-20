Los impresionantes números de Lionel Messi en el arranque de la MLS 2026

El dos veces MVP de la MLS (2024 y 2025) sigue siendo el líder del Inter Miami con 38 años, luego de las primeras siete jornadas de la presente temporada 2026 de la fase regular de la Major League Soccer y es sublíder de goleo individual junto a Sam Surridge con siete goles, solo superados por el atacante croata del FC Dallas, Petar Musa que registra nueve tantos.

Con esto, el argentino una vez más está en la lucha por la Bota de Oro, premio que recibió la temporada pasada. También, compite por el liderato de la Conferencia Este, actualmente es sublíder con 15 uniades en ocho juegos jugados; ganando cuatro partidos, empatado tres y perdido solamente uno.

Messi ganador de la Bota de Oro 2025 en la MLS | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Los extraordinarios números de Messi en lo que va de la MLS

Messi ha marcado dos dobletes en le presente torneo | Jamie Schwaberow/GettyImages

El ocho veces Balón de Oro ha marcado siete goles en siete compromisos en 630 minutos disputados en la temporada de la Major League Soccer, solo se ha perdido un cotejo, la Jornada 4 ante el Charlotte FC en donde recibió descanso después de varios juegos acumulados.

Mientras que, el resto de los encuentros los ha disputado de manera completa, marcando dos dobletes, uno en la Jornada 2 y otro en la Jornada 8. El resto anotando un tanto en las fechas 3, 5 y 6; en los 90 minutos reglamentarios.

Por si fuera poco, también ha jugó dos cotejos en la serie de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 en donde marcó un gol frente a Nashville SC, pero no fue suficiente para continuar en la competencia.

En total, el campeón del mundo en Qatar 2022 registra 905 goles en su carrera. Antes de su participación en la Copa del Mundo 2026 en México, Canadá y Estados Unidos aún le restan siete compromisos oficiales por jugar en el campeonato doméstico.

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