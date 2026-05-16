¿Es posible colocar a Robert Lewandowski entre las leyendas del Barcelona? El polaco llegó al club catalán en 2022 y se encontró con una institución que atravesaba una de las etapas más complicadas de su historia en lo deportivo y en lo económico. A sus 34 años, dejó atrás su estrellato en el Bayern Múnich y asumió el reto de liderar el ataque del Barça para devolverlo a la élite del fútbol europeo. "Misión cumplida" es la mejor frase que podría haber elegido para referirse a lo que logró en estos cuatro años.

Lewandowski disputó 190 partidos oficiales con los culés y convirtió 119 goles, además de repartir 24 asistencias. Su promedio goleador es de otro planeta: en LaLiga marcó 82 tantos en 132 encuentros y sumó 20 pases de gol, en la Champions League firmó 23 goles en 38 partidos con 2 asistencias. En la Supercopa de España anotó 6 goles en 7 partidos y contribuyó con 2 asistencias, y en la Copa del Rey sumó 7 goles en 12 encuentros. Incluso en la breve participación en la Europa League en 2023 registró 1 gol en 2 partidos.

El delantero logró cifras que lo sitúan cerca del Top 10 histórico del club de Cataluña. Lewandowski quedó a once goles de Ángel Arocha, décimo en la lista de máximos artilleros blaugranas, superando registros de jugadores como Hristo Stoichkov o Estanislao Basora.

Su mejor temporada fue la de 2024/25, en la cual marcó 42 tantos en 52 partidos oficiales, incluyendo 27 en liga, y se convirtió en la columna vertebral del plantel que conquistó tres títulos de Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España desde su llegada.

¡TITO SE VA DEJANDO UNA HUELLA EN EL BARCELONA!



✅ 190 partidos

⚽ 119 goles

✍️ 24 asistencias

🏆🏆🏆3 títulos de #LaLiga

🏆👑 1 Copa del Rey

🏆🇪🇸 3 Supercopa de España



😱 Los impresionantes números de Robert Lewandowski en el Culé pic.twitter.com/kHgriaSjE4 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2026

En la Champions, Lewandowski se unió al selecto grupo de jugadores que han marcado 100 goles en la competición. Logró esta cifra en 125 partidos, y su efectividad se refleja en un gol cada 105 minutos en promedio. Marcó contra 41 equipos distintos y registró un hat-trick jugando en tres clubes diferentes, el Bayern, el Borussia Dortmund y el Barça.

Más allá de los números, son su profesionalidad y liderazgo las que consolidaron la recuperación del Barcelona y lo convirtieron en un referente. Su despedida, que se dará en el Camp Nou ante el Betis este domingo, marcará el cierre de un ciclo que permanecerá, para siempre, en la memoria blaugrana.