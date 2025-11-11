Los jugadores con más partidos disputados en la historia del FC Barcelona

El FC Barcelona ha tenido jugadores que han marcado una época gracias a su fidelidad con el club, lo que ha permitido que varias de esas leyendas hayan comenzado y terminado su carrera con el conjunto blaugrana.

En la memoria de los aficionados quedan jugadores como Carles Puyol, Gerard Piqué o Lionel Messi, quienes demostraron un profundo amor y respeto por esos colores.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos los 15 jugadores con más partidos disputados con el FC Barcelona en su historia.

15. Joan Segarra-405

Fue uno de los defensas más emblemáticos del club. En la década de los 50 y 60 lideró la zaga del equipo y fue capitán en varias campañas. Su solidez defensiva, buen juego aéreo y manejo de pelota lo llevaron a conseguir varios trofeos con el club.

14. Dani Alves-408

Barcelona v Atletico Madrid - La Liga | Jasper Juinen/GettyImages

Alves tuvo dos etapas en el cuadro catalán, coleccionando 408 partidos. Llegó al club en 2008 proveniente del Sevilla y fue clave en quizás el mejor equipo en la historia de la franquicia, ganando todo junto con Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y compañía.

13. Andoni Zubizarreta-413

Andoni Zubizarreta fue arquero de la selección española por varios años | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El guardameta vasco defendió los colores del Barça en la década de los 80 y en buena parte de los 90. Tuvo grandes momentos con el club, ganando la primera Champions del equipo, consiguió 4 Ligas y 2 Supercopas de España, en 410 partidos disputados. Luego tuvo una etapa como director deportivo.

12. Guillermo Amor-421

Heerenveen V Barcelona, Pre Season Friendly | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Era un jugador polivalente, que podía ayudar tanto en ataque como en defensa. Fue clave en los 80 y principios de los 90, con 421 compromisos disputados. Formado en La Masía, fue de esos primeros jugadores surgidos en el club que llegó a ser un ídolo en la divisa catalana.

11. Marc-André ter Stegen-422

UEFA Champions League 2017-18 - FC Barcelona vs Juventus | Power Sport Images/GettyImages

El portero alemán sigue activo, aunque las lesiones le han marginado en las últimas dos temporadas, a tal punto que el Barça tuvo que contratar a Joan García para suplirle. Sin embargo, el teutón le ha dado seguridad y regularidad al club en los 422 partidos que ha disputado.

10. Carles Rexach-449

Carles Rexach llegó a ser entrenador del Barça | Juan Naharro Gimenez/GettyImages

Fue un extremo y mediapunta con mucho recorrido en el FC Barcelona, que jugó desde los 60 hasta principios de los 80, siempre con regularidad y con un gran compromiso con el club. Tenía un buen regate y facilidad para pegarle de media y larga distancia. Luego se convertiría en entrenador.

9. Jordi Alba-459

Barcelona V Alaves | Tim Clayton/GettyImages

La magia de Jordi Alba en el lateral izquierdo del FC Barcelona duró 459 partidos, en la época más memorable en la historia del club. El ahora jugador del Inter Miami fue el socio perfecto de Lionel Messi. Se instaló como titular desde su llegada y se mantuvo en esa posición hasta que se marchó a la MLS.

8. Víctor Valdés-536

Inter Milan v Barcelona - UEFA Champions League | Claudio Villa/GettyImages

Considerado el mejor guardameta en la historia del FC Barcelona, Valdés fue parte de un gran equipo y fue el pionero en la salida de juego con los pies desde la arquería, muy al estilo de Pep Guardiola. Ganó cinco trofeos Zamora seguidos, tres Champions, seis Ligas, dos Mundiales de Clubes, entre otros títulos.

7. Migueli-550

Fue de esos defensores que lo dejaban todo en la cancha y mostraba un liderazgo con sus dotes en la zaga. Comenzó su carrera en 1973 y la terminó en 1988, 550 partidos disputados. En el juego aéreo era muy seguro y se proyectaba bien al ataque cuándo se le pedía.

6. Carles Puyol-550

FC Barcelona v RC Deportivo La Coruna - La Liga | David Ramos/GettyImages

El rey de la defensa del Barça. Puyol disputó 550 compromisos, siendo capitán en gran parte de esa trayectoria. Su fidelidad con el club fue notable, ya que solo jugó en esta institución, hasta su retiro en 2014. Fue pareja de Gerard Piqué en la defensa por varios años.

5. Gerard Piqué-613

Real Sociedad v Barcelona - La Liga | David Ramos/GettyImages

También fue capitán del Barcelona y un capo de la defensa, con sus inolvidables años en la zaga junto con Puyol. Tuvo un breve paso por el Zaragoza y el Manchester United antes de regresar al cuadro catalán, donde se mantuvo hasta el fin de su carrera. Tuvo 613 partidos con el club blaugrana.

4. Andrés Iniesta-674

TOPSHOT-FBL-ESP-BARCELONA-LEVANTE | LLUIS GENE/GettyImages

Era pura magia con el balón en sus pies. La definición de un mediocampista elegante y muy efectivo en los últimos tres cuartos de cancha. Fue formado en La Masía y ganó todo con el club. Disputó 674 partidos y todavía su juego está fresco en la memoria de los aficionados culés.

3. Segio Busquets-722

Copa Del Rey 2017-18 - FC Barcelona vs Valencia CF | Power Sport Images/GettyImages

Para muchos, el mejor '5' en la historia del fútbol. Elegante para salir jugando y efectivo para destruir el juego de los rivales. El ahora jugador del Inter Miami disputó 722 compromisos con el Barcelona, siendo parte de su identidad de este equipo.

2. Xavi Hernández-767

FBL-EURO-2016-MATCH51-POR-FRA-FANS | PATRIK STOLLARZ/GettyImages

El cerebro del FC Barcelona. Fue por muchos años el motor que hacía mover al medio campo del cuadro catalán. Inteligente para habilitar a sus compañeros, Xavi dejó su huella en el equipo, con 767 partidos, solo superado por Lionel Messi. Luego como entrenador no tuvo tantos éxitos como en su etapa de jugador.

1. Lionel Messi-778

FC Barcelona v AS Roma - UEFA Champions League Quarter Final Leg One | Power Sport Images/GettyImages

Para muchos el mejor jugador de la historia. Llegó siendo un niño al equipo catalán y salió como el jugador con más partidos en la historia del club, con 778 presentaciones. Muchos aficionados sueñan con que todavía tenga una segunda etapa en el club, aunque parece difícil, ya que tiene 38 años y todo apunta a que se retirará después del próximo Mundial.