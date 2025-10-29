¿Cuándo regresará Dani Olmo a los entrenamientos del Barcelona?

Dani Olmo parece darle una noticia positiva al FC Barcelona. Según el diario Sport, el mediapunta de 27 años ha dado un paso importante en su proceso de recuperación y ya se ha ejercitado sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper junto a los preparadores físicos del club.

Es que el centrocampista catalán evoluciona favorablemente de la lesión en el sóleo que sufrió durante su estancia con la selección española, a inicios de octubre, así que es probable que comience a dejar atrás las molestias que le han mantenido fuera de los últimos tres compromisos del conjunto azulgrana.

‼️ Avanzamos @sport



¡Dani Olmo regresa hoy al verde!



La idea es que el centrocampista se pruebe en la sesión de hoy y haga una parte con el grupo para ver sus sensaciones.



Primera sesión dos semanas después de sufrir una lesión muscular en el soleo. https://t.co/YV8G4P7LI8 — Carlos Monfort (@monfortcarlos) October 29, 2025

Olmo, autor de un gol y dos asistencias en 10 desafíos oficiales en el curso, se lesionó antes del encuentro de España frente a Georgia, y aunque inicialmente sólo presentaba molestias en el gemelo, la situación se complicó durante la mencionada concentración, obligándole a parar. Desde entonces, el ex del Leipzig ha trabajado intensamente para volver cuanto antes y poder ayudar a su equipo en un tramo clave de la temporada.

De hecho, la semana completa de descanso que tiene el Barça permitirá al internacional con La Roja continuar su puesta a punto con calma, mirando a los próximos encuentros frente al Elche, el Brujas (en Champions League) y el Celta de Vigo, los últimos antes de la siguiente ventana FIFA. Asimismo, el regreso del surgido en La Masía podría ser una inyección de energía para la oncena de Hansi Flick, que empieza a recuperar efectivos tras semanas complicadas en el apartado físico.

En efecto, la enfermería barcelonista comienza a vaciarse progresivamente, dado que Robert Lewandowski también mejora día a día y regresaría pronto a la dinámica de grupo. En cambio, siguen al margen Andreas Christensen y Raphinha, además de los lesionados de larga duración Gavi, ter Stegen y Joan García, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

