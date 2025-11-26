Los jugadores con más partidos en la historia de las Chivas - rankeados

Pareciera que en el pasado los futbolistas de las Chivas de Guadalajara tenían procesos más largos y vestían la camiseta del club por más tiempo, contrario a lo que hoy sucede, ya que llegan a durar muy poco en la institución.

Los jugadores con más partidos en la historia del Rebaño Sagrado representan no solo longevidad, sino hombres con un compromiso absoluto con la camiseta rojiblanca y que fueron llamados a ser los pilares de una institución llena de grandeza.

Aquí te dejamos el ranking de jugadores con más partidos disputados con la playera del Guadalajara entre partidos de Liga MX, Copa, CONCACAF y encuentros internacionales.

5. Demetrio Madero - 449 partidos

El 22 de diciembre 1960, nació el futbolista nayarita Demetrio Madero García, campeón con el Guadalajara en la temporada 86-87. #FelizCumpleaños ⚽️🎉🎁🥳🎈🎊🍾🎶🍺⚽️ pic.twitter.com/AN77NNwGU6 — SegunElCalendario (@SegunCalendario) December 22, 2024

Demetrio Madero aparece en esta lista como uno de los hombres con más partidos, en total apareció en 449 ocasiones vistiendo la camiseta del Rebaño Sagrado, mismas en las que consiguió un campeonato de primera división en la temporada 1986/87.

4. Javier 'Zully' Ledesma - 455 partidos

Porteros del Tapatío donde aparece Javier Ledesma el "Zully", 78-79.

Digitalización: Fototeca Digital San Pedro Tlaquepaque

Fotos: Col. Archivo Manuel Cambre#Tlaquepaque #Guadalajara #historia #foto #TONALA pic.twitter.com/Oj9IaAhBSp — FOTOTECA DIGITAL SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (@Fototecaspt) October 12, 2025

El 'Zully' Ledesma es otro futbolista historico del chiverío, que también logró salir campeón en la campaña 1986/87 y además sumó 455 encuentros como futbolista del Guadalajara, mismos que le valieron para ser considerado uno de los mejores porteros en la historia.

3. Ramón Morales - 456 partidos

Tributo a nuestro eterno capitán Ramón Morales @RamonMorales11,

Récordamos algunos de sus goles!#LocosPorChivas pic.twitter.com/MzpBb5eQT7 — 🐐 LocosXChivas 🔴⚪ (@LocosPorChivas1) October 9, 2020

El eterno capitán del Rebaño Sagrado apareció en la cancha en 456 ocasiones, solo una más que el 'Zully', ahí logró conquistar la Liga MX en el 2006 y el InterLiga tres años más tarde, además fue campeón de goleo de la Copa 1994-95.

2. Héctor Reynoso - 460 partidos

Héctor Reynoso y un mega ultra golazo en el Clásico Nacional. 🔥👏



Hoy en #MomentosMágicos, recordamos esta obra de arte del defensor de las @Chivas. 🐐 pic.twitter.com/AHjXIZkbq3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 12, 2025

El 'Sansón' es un emblema en la defensa tapatía, si bien no era el futbolista más talentoso, siempre saltaba al campo con mucho pundonor. En su trayectoria como rojiblanco apareció en 460 partidos y también fue campeón de Liga MX e InterLiga.

1. Juan 'Bigotón' Jasso - 545 partidos

¿Sabían qué? Juan Jasso ex jugador de @Chivas 🔴⚪️es el futbolista con más victorias en la historia del #ClásicoNacional (24 victorias) . pic.twitter.com/GVetZoYC7R — Mariana Zacarías 🪬 (@marianazac) September 24, 2021

El 'Bigotón' pasó toda su vida profesional vistiendo la camiseta del Guadalajara, razón por la que obtuvo siete títulos de liga y algunos otros trofeos más. Jugó 545 partidos hasta que salió para jugar una temporada en el Club Nacional, en donde se retiró a los 41 años.

