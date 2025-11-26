Los jugadores con más partidos en la historia de las Chivas - rankeados
Pareciera que en el pasado los futbolistas de las Chivas de Guadalajara tenían procesos más largos y vestían la camiseta del club por más tiempo, contrario a lo que hoy sucede, ya que llegan a durar muy poco en la institución.
Los jugadores con más partidos en la historia del Rebaño Sagrado representan no solo longevidad, sino hombres con un compromiso absoluto con la camiseta rojiblanca y que fueron llamados a ser los pilares de una institución llena de grandeza.
Aquí te dejamos el ranking de jugadores con más partidos disputados con la playera del Guadalajara entre partidos de Liga MX, Copa, CONCACAF y encuentros internacionales.
5. Demetrio Madero - 449 partidos
Demetrio Madero aparece en esta lista como uno de los hombres con más partidos, en total apareció en 449 ocasiones vistiendo la camiseta del Rebaño Sagrado, mismas en las que consiguió un campeonato de primera división en la temporada 1986/87.
4. Javier 'Zully' Ledesma - 455 partidos
El 'Zully' Ledesma es otro futbolista historico del chiverío, que también logró salir campeón en la campaña 1986/87 y además sumó 455 encuentros como futbolista del Guadalajara, mismos que le valieron para ser considerado uno de los mejores porteros en la historia.
3. Ramón Morales - 456 partidos
El eterno capitán del Rebaño Sagrado apareció en la cancha en 456 ocasiones, solo una más que el 'Zully', ahí logró conquistar la Liga MX en el 2006 y el InterLiga tres años más tarde, además fue campeón de goleo de la Copa 1994-95.
2. Héctor Reynoso - 460 partidos
El 'Sansón' es un emblema en la defensa tapatía, si bien no era el futbolista más talentoso, siempre saltaba al campo con mucho pundonor. En su trayectoria como rojiblanco apareció en 460 partidos y también fue campeón de Liga MX e InterLiga.
1. Juan 'Bigotón' Jasso - 545 partidos
El 'Bigotón' pasó toda su vida profesional vistiendo la camiseta del Guadalajara, razón por la que obtuvo siete títulos de liga y algunos otros trofeos más. Jugó 545 partidos hasta que salió para jugar una temporada en el Club Nacional, en donde se retiró a los 41 años.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.