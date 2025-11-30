Si bien vivió un momento de mucha oscuridad luego de estar poco más de 23 años sin un título, el Cruz Azul de a poco recobra su estirpe de equipo grande y pelea cada torneo de la Liga MX por coronarse como el monarca del balompié mexicano.

No hay duda alguna que su historia los precede y esto es gracias a algunos jugadores que desde sus inicios lograron hacer a este equipo uno de los más importantes del país, esto al conseguir cada uno un número inimaginable de campeonatos que potencian la gloria cementera.

Aquí te dejamos un conteo de los 10 hombres que más títulos han logrado levantar con el Cruz Azul, algunos desde segunda división y otros en tiempos más recientes.

10. Rafael Baca - 5 títulos

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2018 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Comenzó su carrera en Estados Unidos, pero al llegar a México es donde realmente su carrera despuntó. Su primer título fue la Copa MX en 2018 y a partir de ahí conseguiría cinco títulos como cementero.



Campeonatos con Cruz Azul



1 Copa MX (2018)

1 Supercopa (2019)

1 Liga MX (2021)

1 Campeón de Campeones (2021)

1 Supercopa de la Liga (2022)

9. Jesús Corona - 7 títulos

Cruz Azul v America - Apertura 2014 Liga MX | Miguel Tovar/GettyImages

El arquero nacido en Jalisco, es nombrado hoy uno de los mejores que ha visto este país. Comenzó su carrera con la Máquina en 2009 y en 14 años logró ganar siete títulos entre los cuales está en de Liga MX en 2021.



Campeonatos con Cruz Azul



1 Concachampions (2013)

2 Copa MX (2013 y 2018)

1 Supercopa (2018)

1 Liga MX (2021)

1 Campeón de Campeones (2021)

1 Supercopa de la Liga (2022)

8. Julio César Domínguez - 7 títulos

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2021 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Un jugador un tanto polémico, pero que dentro de la cancha no tenía comparación. Es el jugador con más partidos disputados en la historia del Azul y en esa trayectoria logró levantar siete títulos.



Campeonatos con Cruz Azul



1 Concachampions (2013)

2 Copa MX (2013 y 2018)

1 Supercopa (2018)

1 Liga MX (2021)

1 Campeón de Campeones (2021)

1 Supercopa de la Liga (2022)

7. Horacio López Salgado - 7 títulos

Para los jóvenes aficionados de Cruz Azul.

Él es Horacio López Salgado.

Delantero nacido en Taxco.



Fue cinco veces campeón de Liga y uno de los campeones de goleo que ha tenido la Máquina.

Segundo máximo goleador azul, sólo detrás de Hermosillo. pic.twitter.com/xLKE09EyBY — VÍCTOR EDÚ (@EDUX77) July 5, 2024

Es el único jugador de la Máquina que logró ganar cuatro torneos consecutivos de liga, pero ahí no terminó su legado, ya que llegó a siete títulos y segundo máximo goleador de la institución.



Campeonatos con Cruz Azul



5 Liga MX (1972, 1973, 1974, 1979, 1980)

1 Concachampions (1971)

1 Campeón de Campeones (1974)

6. Miguel Marín - 7 títulos

A 32 años de tu partida, te recordamos cada día.



Un 30 de diciembre de 1991 dejó este mundo Miguel Marín.



¡Gracias por todo, leyenda! pic.twitter.com/ThcovJGUOg — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 31, 2023

El 'Superman' es considerado como uno de los mejores arqueros que ha visto el balompié mexicano. Llegó a México luego de ganar un título con Vélez Sarsfield y aquí se consagró con siete campeonatos, cinco de ellos de liga.



Campeonatos con Cruz Azul



5 Liga MX (1972, 1973, 1974, 1979, 1980)

1 Concachampions (1971)

1 Campeón de Campeones (1974)

5. Javier Guzmán - 8 títulos

Credenciales de Ignacio Flores y Javier "Kalimán" Guzmán que los acreditaban como jugadores del Cruz Azul en la Temporada 1975-1976. Ambos fueron los dos leones invencibles de la zaga central cruzazulina en los años setentas. pic.twitter.com/gH4fOgdQRK — Pelota Azteca (@pelotaazteca16) February 11, 2024

El 'Kalimán' fue una figura indiscutible de la zaga defensiva cementera y desde ese lugar, logró obtener ocho campeonatos, entre los cuales está la liga mexicana, el campeón de campeones y la Copa de Campeones.



Campeonatos con Cruz Azul



4 Liga MX (1970, 1972, 1973, 1974)

3 Concachampions (1969, 1970, 1971)

1 Campeón de Campeones (1974)

4. Cesáreo Victorino - 9 títulos

📆 El 8 de febrero de 1947 nació Cesáreo Victorino, el mexicano 🇲🇽 jugó para Cruz Azul, Club Jalisco y América



Conquistó 🏆🏆🏆🏆🏆 Ligas MX, 🏆🏆 Campeón de Campeones, 🏆 Copa MX, 🏆🏆🏆🏆 CONCACAF Liga de Campeones y 🏆 Copa Interamericana pic.twitter.com/S229N39Pqa — Pase de Gooooool⚽🥅 (@PaseDeGooooool) February 8, 2023

Este hombre ganó en todos los clubes en los que estuvo, pero con el Cruz Azul logró levantar cuatro ligas, una copa, un campeón de campeones y tres Concachampions en su estadía.



Campeonatos con Cruz Azul



4 Liga MX (1969, México1970, 1972, 1973)

1 Copa MX (1969)

1 Campeón de Campeones (1969)

3 Concachampions (1969, 1970, 1971)

3. Javier Sánchez Galindo - 11 títulos

Javier Sánchez Galindo, un histórico del Cruz Azul. pic.twitter.com/9soaHDefKt — Uniformes Selección Mexicana (@UniformesSelec1) September 29, 2025

Debutó el 9 de julio de 1967 con Cruz Azul y solo dos años después logró su primer campeonato, el cual vaticinaría la historia que tendría este hombre en el club en donde a la postre logró conseguir 11 campeonatos en total.



Campeonatos con Cruz Azul



5 Liga MX (1969, México 1970, 1972, 1973, 1974)

1 Copa MX (1969)

2 Campeón de Campeones (1969, 1974)

3 Concachampions (1969, 1970, 1971)

2. Héctor Pulido - 12 títulos

Vamos leyendo sobre el fallecimiento de Héctor Pulido. De los jugadores que forjaron lo que hoy es Cruz Azul y leyenda del equipo. Desde los 20 años estuvo ligado a la institución, Jorge Marik tuvo a bien llevarlo al equipo. Adiós al gran "Chácharas" u "Ocho pulmones" pic.twitter.com/BfBl5J8cLw — Enki Renacido (@EnkiRenacido) February 18, 2022

Jugó como cementero desde 1964 y hasta 1977, ahí consiguió cinco títulos de primera división, uno de segunda, dos campeón de campeones, una copa y además salió victorioso en tres ocasiones en el certamen de la CONCACAF.



Campeonatos con Cruz Azul



1 Segunda División (1964)

5 Liga MX (1969, México 1970, 1972, 1973, 1974)

1 Copa MX (1969)

2 Campeón de Campeones (1969, 1974)

3 Concachampions (1969, 1970, 1971)

1. Fernando Bustos - 13 títulos

Él era Fernando Bustos.

Ascendió con el equipo y fue histórico de Cruz Azul.

Canterano de talento nato, habilidoso como muy pocos mexicanos.

Ganó 6 de los 9 títulos azules.

Murió muy joven; se retiró en enero del 79 y murió en un accidente en diciembre de ese año, a los 35 años. pic.twitter.com/x1nU9ZHzQo — VÍCTOR EDÚ (@EDUX77) May 1, 2025

Bustos, quien perdiera la vida a muy corta edad, es el jugador con más campeonatos en la historia del Cruz Azul. Obtuvo seis ligas, una copa y dos campeón de campeones y tres Copas de Campeones de la CONCACAF, además, campeonó para el ascenso cementero.



Campeonatos con Cruz Azul



1 Segunda División (1964)

6 Liga MX (1969, México 1970, 1972, 1973, 1974, 1979)

1 Copa MX (1969)

2 Campeón de Campeones (1969, 1974)

3 Concachampions (1969, 1970, 1971)