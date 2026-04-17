Los jugadores de la Liga MX que jugarán el Mundial 2026 con la selección mexicana

En los próximos días, se conocerá la lista final de Javier Aguirre de cara al Mundial 226. La selección mexicana presentará su llamado fuera de los tiempos de FIFA. Esto se debe a que el cuerpo técnico gozará de los jugadores de Liga MX 40 días antes del inicio de la justa mundialista.

Por ende se puede concluir que el llamado del Tri se presentará en dos partes. Primero, las piezas de la liga local. Segundo, los hombres del fútbol internacional. Ahora y de acuerdo con el reporte de una fuente cercana a la selección mexicana como lo es Gibrán Araige, ya están definidos los 14 jugadores de Liga MX con boleto al Mundial.

La fuente señala que los hombres que reportarán con México en un par de semanas son los siguientes: Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Richard Ledezma, Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruíz, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Armando González.

Son cinco de las Chivas, cuatro hombres del Toluca, dos jugadores desde Cruz Azul, mientras que América, Santos y los Xolos de Tijuana aportan un seleccionado cada uno.

Mexico v Belgium - International Friendly | Daniel Bartel/GettyImages

El proceso final para reportar con el Tri es el siguiente: La Federación Mexicana de Fútbol anunciará la lista la siguiente semana entre lunes y martes. Luego de ello, los jugadores tendrán actividad hasta la jornada 17, misma que se llevará a cabo el siguiente fin de semana hasta el día domingo.

El lunes 27 de abril todos deberán romper filas con sus clubes y la gente de la FMF les dará 10 días de vacaciones.

Una vez que pase dicho período de descanso, todos deberán reportar en el CAR el días seis de mayo para iniciar la concentración. Los jugadores en Europa y ligas internacionales, reportarán al tiempo en que terminen sus compromisos con clubes

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