Los jugadores del FC Barcelona convocados con sus selecciones para el Mundial 2026

Se viene el Mundial 2026 y los hinchas del FC Barcelona ya saben por qué selecciones deben alentar para darle ánimo a sus futbolistas, aunque todas las fichas estarán puestas en una España que llega como gran candidata a la gloria, con la ilusión de bordar la segunda estrella en su escudo.

A continuación, todos los convocados del Barça.

Los confirmados

1. Brasil: Raphinha

Spain v Brazil - International Friendly | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Raphinha es el único representante del FCB en la lista de 26 que presentó Carlo Ancelotti en las últimas horas, la cual tiene a Neymar, justamente ex jugador Culé, como una de las grandes novedades.



Brasil integrará el grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será el sábado 13 de junio contra los africanos en Nueva Jersey, mientras que tendrán su segunda presentación el viernes 19 ante los centroamericanos en Philadelphia y cerrarán la fase de grupos frente a los europeos el miércoles 24 en Miami Gardens.

2. Francia: Jules Koundé

FBL-FRIENDLY-FRA-CAN | ROMAIN PERROCHEAU/GettyImages

El representante Culé en la lista de Les Bleus es Jules Koundé, una fija en el armado de Didier Deschamps en los últimos años.



Francia integrará el grupo I junto a Senegal, vigente campeón africano, Noruega e Irak. Debutarán el martes 16 de junio ante los africanos en MetLife Stadium, mientras que tendrán su segunda presentación el lunes 22 contra los asiáticos en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y cerrarán ante los europeos en el Gillette Stadium de Foxborough el viernes 26.

3. Portugal: João Cancelo

United States v Portugal - International Friendly | Andrew J. Clark/ISI Photos/USSF/GettyImages

João Cancelo se sumó al FC Barcelona con la temporada empezada y terminó de sacar su pasaje a la gran cita gracias a un muy buen rendimiento en el equipo de Hansi Flick.



Portugal integrará el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El debut será contra los africanos, mientras que la segunda jornada será frente a los asiáticos y el cierre contra el vigente subcampeón de la Copa América.

En la prelista

4. España: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal y Ferran Torres

Spain v Egypt - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Por mucho, España es donde más jugadores del Barcelona habrá: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal y Ferran Torres. Cabe destacar que Fermín López está en la lista de 55 pero se pierde el Mundial por lesión.



España debutará el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El segundo partido de la fase de grupos será ante Arabia Saudita el 21 de junio, también en el estadio del Atlanta United. Cerrarán la instancia inicial frente a Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara, el 26 de junio.

5. Uruguay: Ronald Araújo

England v Uruguay - International Friendly | Ryan Pierse/GettyImages

Uno de los capitanes del FC Barcelona, Ronald Araújo, dirá presente en el Mundial 2026 con Uruguay, en lo que será su segunda aparición en una lista para la máxima cita. Cabe destacar que en Qatar 2022 se perdió toda la fase de grupos por un desgarro, despidiéndose de la Copa del Mundo sin haber debutado.



El estreno de la Celeste será el lunes 15 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, mientras que su segunda presentación será contra Cabo Verde el domingo 21 en el mismo escenario. Cerrarán la fase de grupos ante España el viernes 26 en el Estadio Akron de Guadalajara.

6. Países Bajos: Frenkie de Jong

Netherlands v Germany - International Friendly | Joosep Martinson/GettyImages

Frenkie de Jong es una de las fijas de Ronald Koeman en la selección de los Países Bajos y será uno de los referentes que intente guiar a la Naranja Mecánica a su primera consagración mundialista tras un sinfín de desilusiones.



Su camino arrancará en el AT&T Stadium de Dallas el domingo 14 de junio ante Japón, mientras que continuará en el NRG Stadium de Houston el sábado 20 contra Suecia. Cerrarán la fase de grupos frente a Túnez el jueves 25 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

7. Inglaterra: Marcus Rashford

England v Japan - International Friendly | Justin Setterfield/GettyImages

No sabemos si el fútbol volverá a casa este año, pero lo que es casi seguro es que Marcus Rashford será uno de los 26 convocados por Thomas Tuchel para intentarlo.



Inglaterra debutará en el Mundial el miércoles 17 de junio ante Croacia en Dallas, el martes 23 jugarán contra Ghana en el Gillette Stadium de Foxborough y cerrarán la actividad del grupo L frente a Panamá el sábado 27 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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