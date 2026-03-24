Los jugadores del FC Barcelona convocados para el parón de selecciones de marzo

El parón internacional de marzo trae consigo grandes partidos y los futbolistas del FC Barcelona convocados, 13 en total, buscarán seguir trabajando para ganarse sus respectivos lugares en las listas para disputar el Mundial 2026.

1. España

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Matt McNulty - UEFA/GettyImages

Estos futbolistas iban a ser los representantes del FCB en la Finalissima, pero la suspensión de la misma amargó a los jugadores, entrenadores y fanáticos que tenían ganas de un duelo entre España y Argentina. Jugarán amistosos contra Serbia y Egipto.



Convocados: Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Fermín López, Dani Olmo y Joan García.

2. España Sub 21

Spain v Canada - Group B: FIFA U-17 World Cup | Masashi Hara - FIFA/GettyImages

Por su parte, Marc Bernal hará una aparición en la Sub 21 de la Furia Roja, que tendrá encuentros frente a Chipre y Kosovo por la clasificación a la Eurocopa juvenil.

3. Brasil

Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sports Press Photo/GettyImages

Los de Carlo Ancelotti tendrán dos amistosos extraordinarios con Raphinha como protagonista: se medirán contra Croacia en Orlando y frente a Francia en Boston.

4. Polonia

Poland v Austria: Group D - UEFA EURO 2024 | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

Robert Lewandowski buscará la clasificación al Mundial 2026 en la repesca frente a Albania, con la ilusión de pasar a la gran final de su llave frente al que gane del duelo entre Ucrania y Suecia.

5. Suecia

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLO | JONATHAN NACKSTRAND/GettyImages

Roony Bardghji estará del otro lado de la llave, y puede existir la chance de que se enfrente con Lewandowski en una eventual final a matar o morir por el último boleto para el grupo F que integran Países Bajos, Japón y Túnez.

6. Uruguay

United States v Uruguay - CONMEBOL Copa America USA 2024 | Jamie Squire/GettyImages

Ronald Araújo se verá las caras con la Inglaterra de Marcus Rashford y frente a Argelia, que será rival de Argentina en el Mundial, en la próxima fecha FIFA, buscando aceitar el funcionamiento de la mano de Marcelo Bielsa.

7. Inglaterra

England v Brazil - International Friendly | Michael Regan - The FA/GettyImages

Además de medirse contra la Uruguay de Araújo, los dirigidos por Thomas Tuchel tendrán un partido amistoso frente a Japón, también en Wembley. Marcus Rashford es el representante Culé en esta convocatoria.