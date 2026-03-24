Los jugadores del FC Barcelona convocados para el parón de selecciones de marzo
El parón internacional de marzo trae consigo grandes partidos y los futbolistas del FC Barcelona convocados, 13 en total, buscarán seguir trabajando para ganarse sus respectivos lugares en las listas para disputar el Mundial 2026.
1. España
Estos futbolistas iban a ser los representantes del FCB en la Finalissima, pero la suspensión de la misma amargó a los jugadores, entrenadores y fanáticos que tenían ganas de un duelo entre España y Argentina. Jugarán amistosos contra Serbia y Egipto.
Convocados: Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Fermín López, Dani Olmo y Joan García.
2. España Sub 21
Por su parte, Marc Bernal hará una aparición en la Sub 21 de la Furia Roja, que tendrá encuentros frente a Chipre y Kosovo por la clasificación a la Eurocopa juvenil.
3. Brasil
Los de Carlo Ancelotti tendrán dos amistosos extraordinarios con Raphinha como protagonista: se medirán contra Croacia en Orlando y frente a Francia en Boston.
4. Polonia
Robert Lewandowski buscará la clasificación al Mundial 2026 en la repesca frente a Albania, con la ilusión de pasar a la gran final de su llave frente al que gane del duelo entre Ucrania y Suecia.
5. Suecia
Roony Bardghji estará del otro lado de la llave, y puede existir la chance de que se enfrente con Lewandowski en una eventual final a matar o morir por el último boleto para el grupo F que integran Países Bajos, Japón y Túnez.
6. Uruguay
Ronald Araújo se verá las caras con la Inglaterra de Marcus Rashford y frente a Argelia, que será rival de Argentina en el Mundial, en la próxima fecha FIFA, buscando aceitar el funcionamiento de la mano de Marcelo Bielsa.
7. Inglaterra
Además de medirse contra la Uruguay de Araújo, los dirigidos por Thomas Tuchel tendrán un partido amistoso frente a Japón, también en Wembley. Marcus Rashford es el representante Culé en esta convocatoria.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo