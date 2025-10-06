Los jugadores del FC Barcelona que volverán para la próxima jornada de LaLiga

El FC Barcelona afrontará el regreso a la competencia tras el actual parón de selecciones con una dosis de alivio. Tras un inicio de temporada marcado por una larga lista de lesiones que afectaron al equipo en casi todas las líneas, tanto en LaLiga como en Champions League, la enfermería comenzará a vaciarse.

Desde la baja del guardameta titular Joan García, y el lateral izquierdo Alejandro Balde, pasando por pilares del centro del campo y de la talla de Gavi y Fermín López, hasta dos de sus atacantes más desequilibrantes, Raphinha y Lamine Yamal, el entrenador Hansi Flick ha tenido que recurrir constantemente a rotaciones y variantes tácticas para sostener el rendimiento del conjunto culé.

Sin embargo, el diario Sport reveló que el entrenador alemán podrá contar con tres regresos fundamentales para el partido del próximo 18 de octubre ante el Girona, válido por la novena jornada de LaLiga. Los médicos del club blaugrana han confirmado que probablemente estén recuperados físicamente Lamine, Raphinha y Fermín, quienes de esa forma entrarían en la convocatoria.

🚨 JUST IN: Fermín, Raphinha, and Lamine Yamal are all expected to return for the Girona match.



— @sport pic.twitter.com/8k2m1HOugb — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 6, 2025

El estelar extremo de apenas 18 años habría superado para ese momento las dolencias en el pubis que lo dejaron fuera de acción durante cinco encuentros, entre inicios de septiembre y el pasado fin de semana, al tiempo que se perderá los dos compromisos de la selección española en la Fecha FIFA del 10 y 14 de octubre.

Por su parte, Raphinha estaría cerca de dejar atrás la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha sufrida el 25 de septiembre en el campo del Oviedo. Su despliegue físico en el ida y vuelta, pegada y capacidad de asociación serán esenciales para revitalizar el ataque del Barça. En tanto, Fermín luce cerca de completar su recuperación luego de un percance muscular en la pierna izquierda, que se produjo el pasado 14 de septiembre en los compases finales del duelo frente al Valencia.

El Barcelona llega a este parón en un momento algo delicado, ya que en los días recientes perdió el invicto tanto en Champions League (cayó 1-2 ante el PSG el miércoles anterior) como en la competición doméstica, donde sufrió el domingo una goleada de 4-1 a manos del Sevilla en el Sánchez Pizjuán y cedió el liderato de la clasificación al Real Madrid.

