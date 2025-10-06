Los jugadores del Liverpool convocados con su selección en el parón de selecciones de octubre
Con tres derrotas seguidas, incluyendo dos en la Premier League, el Liverpool acude al parón de selecciones sabiendo que el mismo puede beneficiar al entrenador Arne Slot para ajustar estrategias y piezas.
Claro está, el cuerpo técnico de los Reds también espera que los 15 convocados por sus países para la venidera fecha FIFA regresen a Anfield el fin de semana del 17 al 19 de octubre sin ningún tipo de inconvenientes físicos.
A continuación, se repasarán los jugadores de la escuadra de Merseyside que estarán representando a sus respectivas naciones en los próximos días.
1. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch y Jeremie Frimpong | Países Bajos
Ronald Koeman es consciente que su Oranje necesita sumar 6 de 6 frente a Malta y Finlandia en vías de garantizar la primera plaza del Grupo G camino al Mundial 2026. En consecuencia, el veterano estratega llamó a cuatro elementos claves del Liverpool: el capitán Virgil van Dijk; Cody Gakpo; Ryan Gravenberch y Jeremie Frimpong.
2. Ibrahima Konaté y Hugo Ekitiké | Francia
Les Bleus son grandes favoritos a llevarse el segmento D en UEFA camino a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, por lo que Didier Deschamps, de cara a los duelos versus Azerbaiyán e Islandia, llamó a Ibrahima Konaté, uno de sus centrales habituales, y al atacante, también del Pool, Hugo Ekitiké, quien está teniendo un notable arranque de campaña, y con goles.
3. Dominik Szoboszlai y Milos Kerkez | Hungría
Los húngaros no acuden al máximo torneo de FIFA desde México 86, así que si desean aspirar a romper dicho maleficio necesitarán sumar al menos cuatro unidades en la sumatoria ante Armenia y Portugal; esta última puntera del F. Para ello, será fundamental que su gran figura, Szoboszlai, y su lateral emergente, Kerkez, muestren buenas prestaciones.
4. Florian Wirtz | Alemania
Su nueva travesía en Anfield Road está siendo decepcionante; sin embargo, no deja de ser un pilar para el seleccionador Julian Nagelsmann. En efecto, Wirtz probablemente vuelva a fungir de mediapunta titular para los partidos de Eliminatorias contra Luxemburgo e Irlanda del Norte, los cuales La Mannschaft luce urgida de ganar a fin de conservar opciones de asaltar el primer lugar del Grupo A.
5. Conor Bradley | Irlanda del Norte
Precisamente, la nación del lateral diestro de los Reds, Irlanda del Norte, es una de las que se encuentra encima de Alemania en las Clasificatorias Mundialista; situación que podría continuar si los del Reino Unido, con Bradley dentro de sus figuras, superan a Eslovaquia el 10 de octubre y al menos no pierden versus los teutones tres días más tarde.
6. Alexander Isak | Suecia
Una vez dejado atrás su controvertido pase al Liverpool, previo pago de 145 millones de dólares al Newcastle, el ex goleador de dichas Hurracas y de la Real Sociedad
será una de las principales cartas de una Suecia que intentará reponerse en el equilibrado segmento B, donde se ubica a cinco unidades de la puntera, Suiza.
7. Andrew Robertson | Escocia
El jerárquico lateral zurdo, ya histórico en Merseyside, es el ícono moderno y líder de la selección escocesa, misma que pelea con Dinamarca por la cima del Grupo C, previo a los encuentros oficiales del jueves contra Grecia y el domingo, también en casa, versus Bielorrusia.
8. Giorgi Mamardashvili | Georgia
El nacido en Tiflis está ocupando la titularidad del cuadro de Arne Slot a raíz de la lesión de Alisson Becker (quien no estará con Brasil), mientras que en su país lleva rato siendo el "1" y pieza preponderante, tal y como lo demostró en la pasada Eurocopa. Este sábado el ex Valencia y su selección nacional visitarán a España, en tanto que el 14 de octubre harán lo propio en Turquía.
9. Mohamed Salah | Egipto
A sus 33 años, Mo atraviesa quizás su peor momento desde que juega en Anfield; no obstante, ahora tratará de cambiar la dinámica para su país, ya que estará en la doble fecha de Eliminatorias Africanas ante Yibuti, el 8 de octubre, y Guinea-Bisáu, el 12. Vale destacar que Los Faraones sólo necesitan tres puntos en este periplo para asegurar su cuarta presencia vitalicia en un Mundial.
10. Alexis Mac Allister | Argentina
Otro que, al igual que Salah, no ha exhibido sus mayores prestaciones en las semanas recientes con el Pool; sin embargo, le sobra calidad para recuperar una versión alta en Inglaterra, mientras que vuelve a ser convocado por la campeona del mundo para una doble jornada FIFA, en esta ocasión de amistosos, frente a Venezuela el 10 de octubre y Puerto Rico el 13.
