Los jugadores del Manchester City convocados con sus selecciones para el Mundial 2026

A falta de 22 días para el comienzo del Mundial 2026, el Manchester City aparece como uno de los clubes con mayor representación internacional gracias a la jerarquía de su plantel y al peso de sus futbolistas en sus respectivos países.

Pep Guardiola aportará varios jugadores que llegarán al torneo como figuras consolidadas, mientras que otros buscarán aprovechar la cita mundialista para confirmar su crecimiento en la élite europea.

FRANCIA ESTÁ LISTO PARA EL MUNDIAL. 🇫🇷



Didier Deschamps dio la lista de 26 convocados y la bomba es que Eduardo Camavinga SE QUEDÓ AFUERA por estricta decisión técnica 🤯



Otro gran ausente: Randal Kolo Muani, recordado por el histórico mano a mano con el Dibu Martínez en la… pic.twitter.com/R965tfcMHw — 365Scores (@365ScoresApp) May 14, 2026

Los convocados confirmados del Manchester City

1. Bélgica - Jérémy Doku

Bournemouth v Manchester City - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El extremo belga, una de las figuras más valiosas del combinado, será una de las grandes cartas ofensivas gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper líneas en el uno contra uno.

2. Egipto - Omar Marmoush

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El delantero egipcio llega al Mundial tras consolidarse como una pieza importante en ataque, aportando movilidad, presión y versatilidad ofensiva; podría liderar la delantera junto a Mohamed Salah.

3. Francia - Rayan Cherki

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol francés, Cherki buscará ganarse un lugar importante dentro de una selección repleta de figuras internacionales.

4. Portugal - Matheus Nunes, Rúben Dias y Bernardo Silva

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Alex Pantling - The FA/GettyImages

Nunes aporta dinámica, despliegue físico y capacidad para conectar líneas en el centro del campo. Dias, como defensor central, es uno de los líderes de Portugal y llega como referente absoluto de la última línea por su experiencia y solidez defensiva. Silva, por su parte, es figura indiscutida del City y del combinado portugués, por lo que será una de las principales armas creativas en ataque del equipo europeo.

5. Croacia - Joško Gvardiol y Mateo Kovacic

Manchester United v Manchester City - 2024 FA Community Shield | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

El defensor croata Gvardiol llega como una de las piezas más importantes de la nueva generación de su selección gracias a su calidad técnica y firmeza defensiva -ya en el Mundial de Qatar 2022 demostró el nivel de competitividad que dispone-. Asimismo, Kovacic, con experiencia en grandes competiciones internacionales, aportará equilibrio y el manejo de la pelota en el mediocampo croata.

Los futbolistas en la pre-lista de sus selecciones

Este segundo ranking reúne a jugadores del City que todavía pelean por un lugar en la próxima edición de la Copa del Mundo.

La selección inglesa incluyó a futbolistas como John Stones y Phil Foden, piezas prácticamente aseguradas por su importancia dentro del equipo nacional, mientras que James Trafford, Marc Guéhi y el joven Nico O’Reilly buscan meterse en la convocatoria definitiva para disputar el Mundial.

Rodrigo Hernández vuelve a perfilarse como uno de los líderes futbolísticos de España. El mediocampista, clave en el esquema de Pep Guardiola, es considerado indispensable por su equilibrio, visión de juego y experiencia en partidos de máxima exigencia.

Gianluigi Donnarumma aparece dentro de la prelista italiana como uno de los referentes del plantel. El arquero mantiene su lugar entre los mejores del mundo y apunta a ser una de las figuras de la Azzurra en la Copa del Mundo. Por su parte, Erling Haaland lidera la ilusión de Noruega de competir nuevamente en un Mundial. El delantero del Manchester City llega como una de las máximas estrellas del torneo y como principal esperanza ofensiva de su selección.

Manchester City v Crystal Palace - Premier League | MB Media/GettyImages

Antoine Semenyo podría formar parte de la convocatoria de Ghana gracias a su potencia física y capacidad para jugar en distintas posiciones ofensivas. Asimiso, Rayan Aït-Nouri aparece entre los jugadores seguidos de cerca por Argelia; el lateral destaca por su velocidad, proyección ofensiva y capacidad para ocupar toda la banda izquierda.

Otro de los nombres del conjunto inglés que podría tener su lugar en la copa es Abdukodir Khusanov, uno de los más jóvenes que genera expectativa en Uzbekistán. El defensor ha mostrado una rápida evolución y podría convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026.

La Copa del Mundo no solo servirá para medir el nivel de las selecciones, sino también para confirmar el dominio internacional de un City que continúa reuniendo figuras de primer nivel en cada mercado de pases.

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