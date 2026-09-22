Los jugadores del Manchester City convocados con sus selecciones para el parón FIFA de octubre

El Manchester City tiene puntaje perfecto en la Premier League y aprovechó el duro traspié del Arsenal contra el Brighton para quedar como el único líder de la liga inglesa. En la UEFA Champions League también marchan con buen andar, con un debut triunfal ante el Porto en condición de visitante por 2-0.

En este parón de selecciones, le aportarán más de una quincena de jugadores a selecciones de todo tipo, que ya empiezan a barajar sus objetivos de cara al futuro luego de lo que fue la Copa del Mundo celebrada el último verano.

Los convocados del Manchester City

1. Inglaterra: Elliot Anderson, Marc Guéhi y Nico O'Reilly

FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARG | THOMAS COEX/GettyImages

Vienen de ganar la medalla de bronce en el Mundial y tres jugadores del Manchester City, Elliot Anderson, Marc Guéhi y Nico O'Reilly, dirán presente en la apertura de la UEFA Nations League, donde empezarán el camino rumbo a una nueva ilusión.



Además, Max Alleyne, Rico Lewis, Stephen Mfuni y Divin Mubama dirán presente con el combinado inglés para menores de 21.

2. Argentina: Enzo Fernández y Gerónimo Rulli

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill/GettyImages

Los subcampeones del mundo se reencontrarán con su gente tras la gran campaña hecha en el Mundial y jugarán tres amistosos en su tierra para, entre otras cosas, despedir a Leo Messi, que anunció su retiro del combinado nacional tras más de 20 años de carrera.



Enzo Fernández y Gerónimo Rulli serán los que digan presente en Sudamérica para los amistosos ante Bolivia, Benín y Burkina Faso.

3. Brasil: Vitor Reis

Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third Round | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Tras un gran rendimiento en el Girona, regresó al Manchester City y fue tenido en cuenta por Enzo Maresca. Por ahora sumó la mayoría de sus minutos en la EFL Cup, aunque la temporada es larga y seguramente pueda ir ganando terreno.



Vitor Reis jugará amistosos con Brasil ante Australia (dos partidos) e India en este parón internacional.

4. Croacia: Josko Gvardiol y Mateo Kovacic

Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

Tras ser eliminados del Mundial a manos de Portugal en los 16avos de final en un partido tremendamente polémico, los croatas volverán a la acción en la apertura de la UEFA Nations League con Josko Gvardiol y Mateo Kovacic como dos de las grandes figuras.



El equipo balcánico integrará el grupo 3 de la serie A junto con España, Inglaterra y la República Checa.

5. Francia: Rayan Cherki

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

El talentoso atacante no tuvo un gran Mundial, con una participación limitada por el buen momento de sus competidores internos. Ahora, con Zinedine Zidane ya como entrenador, buscará ganarse su confianza para ser titular.



Jugará cuatro partidos de la UEFA Nations League frente a Turquía, Italia y Bélgica, este último en dos oportunidades.

6. Ghana: Antoine Semenyo

SOCCER: JUL 03 FIFA World Cup 26 Round of 32 - Colombia v Ghana | Icon Sportswire/GettyImages

Ghana superó de la mano de Antoine Semenyo la fase de grupos del Mundial y se despidió frente a Colombia en 16avos de final. Ahora, van en la búsqueda de la clasificación a la Copa Africana de Naciones enfrentándose a Costa de Marfil y Gambia en las primeras dos jornadas. Además, tendrán un amistoso contra Marruecos.

7. Italia: Gianluigi Donnarumma

Luxembourg v Italy - International Friendly | Image Photo Agency/GettyImages

La decepción por no jugar el Mundial 2026 fue gigantesca y ahora buscarán empezar el renacimiento en la UEFA Nations League, donde integrarán el grupo A de la categoría más alta junto a Francia, Bélgica y Turquía. Gianluigi Donnarumma, el guardián de los sueños de la Nazionale.

8. Marruecos: Ayyoub Bouaddi

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Marruecos tuvo otro gran Mundial, y la gran noticia para ellos es que fue con una gran generación nueva. Una de las máximas figuras de esta camada es Ayyoub Bouaddi, que firmó en este mercado con el Manchester City.



Los Leones del Atlas jugarán frente a Gabón y Lesotho en la búsqueda de la clasificación a la Copa Africana de Naciones, además de un amistoso contra Ghana.

9. Noruega: Erling Haaland

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

Tras un Mundial soñado, donde estuvieron a nada de meterse en semifinales, los Vikingos buscarán dar que hablar en una UEFA Nations League a la que acuden como candidatos.



Con Erling Haaland como una de las principales figuras, los nórdicos enfrentarán a Dinamarca, Gales y Portugal, estos dos veces.

10. Portugal: Rúben Dias

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Portugal llegó hasta octavos de final del Mundial, cayendo en la prórroga contra la España campeona del mundo. Ahora, intentarán retener el trono de la UEFA Nations League que le ganaron, justamente, a la Furia Roja.



Se medirán dos veces con Noruega, una contra Dinamarca y otra contra Gales.

11. Senegal: Iliman Ndiaye

Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Emma Ottosen/ISI Photos/GettyImages

Uno de los fichajes más nuevos del Manchester City acudirá a la selección de Senegal para buscar la clasificación a la Copa Africana de Naciones, donde son reconocidos popularmente como los campeones vigentes a pesar de la escandalosa decisión de la AFCON de sacarles el título para dárselo a Marruecos.



Senegal jugará ante Mozambique y Etiopía.

12. Uzbekistán: Abdukodir Khusanov

Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Irán y Corea del Sur serán los dos rivales de una Uzbekistán que viene de jugar por primera vez un Mundial y que buscará, de la mano de una camada de jugadores jóvenes, seguir haciendo ruido en el plano internacional.

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