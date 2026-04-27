Los jugadores del Manchester United que podrían dejar el equipo este mercado

De cara a uno de los mercados más movidos de los últimos años, el Manchester United planifica desprenderse de futbolistas que no han rendido según lo esperado o que ya cumplieron su ciclo; la dirigencia entiende que es momento de reordenar la estructura deportiva y financiera, aunque eso implique asumir pérdidas importantes.

Nombres pesados en la rampa de salida

🚨 Manchester United could lose 13 players this summer with INEOS planning a brutal clear-out to reduce wages and squad size:



🇧🇷 Casemiro

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Marcus Rashford

🇩🇰 Rasmus Højlund

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jadon Sancho

🇳🇱 Tyrell Malacia

🇨🇲 André Onana

🇹🇷 Altay Bayındır

🇨🇿 Radek Vitek

🇺🇾 Manuel Ugarte

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/zY5C0IuJZD — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 26, 2026

Entre los casos más resonantes aparece Marcus Rashford, quien podría continuar su carrera en el FC Barcelona si la dirgencia blaugrana ejecuta la opción de compra cercana a los 30 millones de euros -una cifra no termina de convencer en inglaterra pero refleja el contexto actual de club-.

A su vez, también está definido el final del ciclo de Casemiro, cuyo alto salario y rendimiento irregular lo colocan fuera del nuevo proyecto. En ataque, Rasmus Højlund podría emigrar al SSC Napoli por un monto inferior al que se pagó por él, mientras que Jadon Sancho se iría del United sin dejar ingresos significativos.

Jugadores recientes como Manuel Ugarte o Joshua Zirkzee tampoco tienen garantizada su continuidad y a ellos se suman nombres como André Onana, Tyrell Malacia y varios arqueros suplentes que buscarían sumar minutos fuera del club; incluso la cantera podría verse afectada, con juveniles evaluando cesiones o transferencias para sumar rodaje profesional.

Trabzonspor v RAMS Basaksehir - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

Jugadores en venta y su valor estimado

Jugador Valor de mercado estimado Marcus Rashford €30 millones Casemiro €15 millones Rasmus Højlund €50 millones Jadon Sancho Libre / bajo valor André Onana €35 millones Manuel Ugarte €40 millones Joshua Zirkzee €35 millones Tyrell Malacia €15 millones

El contexto deportivo del Manchester United explica la magnitud del recambio obligado. En la última década, apenas conquistó seis títulos oficiales y nunca volvió a ganar la Premier League desde la temporada 2012/13. Esa inestabilidad también se reflejó en el banco de suplentes, con una larga lista de entrenadores que no lograron sostener un proyecto.

Con este panorama, el club busca iniciar, una vez másuna, nueva etapa deportiva. El objetivo es dejar atrás los errores y reconstruir un equipo capaz de competir entre los mejores de Europa, aunque el costo económico sea alto de asumir.

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