Los jugadores del Real Madrid convocados para el parón de selecciones de marzo

El parón internacional de marzo de vuelve a poner en evidencia la dimensión global del Real Madrid, con 11 jugadores convocados por sus respectivas selecciones. La presencia más fuerte llega desde Francia, una potencia que cuenta con varios futbolistas del conjunto merengue.

Repasamos los nombres de los 11 convocados en el Real Madrid

1. Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga (Francia)

Real Madrid Training Session | NurPhoto/GettyImages

Mbappé vuelve a la convocatoria tras superar molestias en la rodilla y será una de las figuras en los amistosos ante Brasil y Colombia en Estados Unidos. Mientras que Tchouaméni y Camavinga se consolidan como opciones fijas en la estructura del seleccionado francés rumbo al Mundial 2026.

2. Vinícius Jr. (Brasil)

Brazil v Tunisia -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

La seleccioón brasileña afrontará sus últimos amistosos ante Francia el 26 de marzo en Boston y frente a Croacia el 31 en Orlando. Vinicius Jr es el único jugador del Real Madrid convocado. El técnico italiano Carlo Ancelotti busca probar nuevas variantes ante varias bajas importantes, como la de Rodrygo, siendo una ausencia sensible tras someterse a una cirugía de rodilla, por la que se perderá el Mundial 2026, y la de Éder Militão, ausente por lesión, en plena recuperación y sin participación en esta fecha FIFA.

3. Jude Bellingham (Inglaterra)

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista, que ya se había ausentado en convocatorias anteriores, fue incluido por el técnico Thomas Tuchel para los amistosos ante Uruguay y Japón en Wembley, pese a no jugar desde el primero de febrero en el merengue por lesión. En contraste, Trent Alexander-Arnold volvió a quedar fuera y sigue sin continuidad en la selección, donde apenas sumó minutos desde la llegada del entrenador alemán.

4. Antonio Rüdiger (Alemania)

Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

El central del Real Madrid fue incluido por Julian Nagelsmann en la lista para los amistosos ante Suiza y Ghana, marcando su vuelta al seleccionado alemán tras superar una lesión en el isquiotibial.

5. Federico Valverde (Uruguay)

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Maria Jimenez/GettyImages

La Celeste disputará amistosos ante Inglaterra en Wembley el 27 de marzo y frente a Argelia el 31 en Turín. Valverde llega tras ser expulsado en su último partido con el Real Madrid ante el Atlético de Madrid pero, aun así, su influencia es indiscutida y se mantiene como el futbolista más determinante del equipo con amplia diferencia sobre el resto.

6. Arda Güler (Turquía)

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Turquía disputará el repechaje rumbo al Mundial 2026 tras no lograr la clasificación directa. Deberá enfrentar a Rumania en la semifinal de la Llave C y, en caso de avanzar, jugar la final ante el ganador de Eslovaquia/Kosovo. Güler aparece como una de las cartas ofensivas para liderar a su selección en busca del cupo mundialista.

7. Brahim Díaz (Marruecos)

FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MAR | SEBASTIEN BOZON/GettyImages

Mohamed Ouahbi lo incluyó en la lista para los amistosos ante Ecuador y Paraguay, ratificando su confianza pese a las críticas recibidas por fallar un penal decisivo en la final del torneo continental, situación que había puesto en duda su continuidad en el combinado.

8. David Alaba (Austria)

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Europa Press Sports/GettyImages

Austria se medirá ante Ghana el 27 de marzo en el estadio Ernst Happel de Viena, en un encuentro donde Alaba será la principal figura y guía de un equipo que busca consolidarse de cara a los próximos desafíos internacionales.

9. Franco Mastantuono (Argentina)

Franco Mastantuono of Real Madrid CF seen in action during | SOPA Images/GettyImages

El futbolista del Real Madrid fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Mauritania, el 27 de marzo, y Guatemala, el 31. Aunque aún no se afianzó como titular en el merengue, y tuvo pocos minutos recientes, es considerado una apuesta a futuro. Su inclusión en la convocatoria se dio tras no figurar en la primera nómina, lo que generó sorpresa pero reafirma la intención del cuerpo técnico de darle rodaje internacional.

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