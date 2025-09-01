Los jugadores del Real Madrid convocados para el parón de selecciones de septiembre

El Real Madrid vuelve a ser protagonista en este parón internacional con una amplia representación de futbolistas repartidos por todo el mundo. Desde Europa hasta Sudamérica, varias estrellas blancas vestirán la camiseta de sus respectivas selecciones. A continuación, repasamos, en formato de lista, quiénes son los convocados y qué retos afrontan en este paréntesis de la temporada.

A continuación les dejamos con los jugadores convocados por el Real Madrid para este parón internacional:

1. Dani Carvajal, Dean Huijsen (España)

Dani Carvajal | Quality Sport Images/GettyImages

Dani Carvajal, uno de los capitanes del Real Madrid, vuelve a ser pieza indiscutible en la selección española después de perderse prácticamente toda la temporada anterior por lesión. Su experiencia y regularidad lo convierten en un seguro para Luis de la Fuente, especialmente en un tramo donde España busca consolidar su identidad. A su lado, estará Dean Huijsen, joven central que gana peso poco a poco en el club blanco. Esta convocatoria representa un paso de gigante en su progresión y un voto de confianza para el futuro de la Roja. También irá convocado Gonzalo García con la sub-21

2. Kylian Mbappé, Tchouaméni (Francia)

Kylian Mbappé | Angel Martinez/GettyImages

Kylian Mbappé, se concentra nuevamente con Francia como líder ofensivo de Didier Deschamps. Su papel es clave en la búsqueda de victorias que mantengan a “Les Bleus” entre las grandes favoritas de Europa. Junto a él estará Aurélien Tchouaméni, un mediocentro cada vez más asentado en el Madrid y con proyección de titular en su selección. El binomio francés refleja la solidez de los blancos en el mercado y su influencia en el presente del fútbol europeo.

3. Fede Valverde (Uruguay)

Fede Valverde | Denis Doyle/GettyImages

Federico Valverde es sinónimo de entrega y jerarquía. Con Uruguay, el centrocampista del Real Madrid se ha consolidado como referente indiscutible, portando incluso el brazalete de capitán en varias ocasiones. Su versatilidad le permite ser tanto motor en la medular como hombre clave en transiciones ofensivas. En este parón, Valverde buscará guiar a la Celeste hacia resultados que refuercen su camino en la clasificación sudamericana y confirmen el nuevo aire competitivo que vive el equipo bajo su joven generación de líderes

4. Arda Güler (Turquía)

Arda Güler | Angel Martinez/GettyImages

La joven perla Arda Güler afronta un nuevo compromiso internacional con Turquía, donde ya ha demostrado que puede marcar diferencias pese a su corta edad. El mediapunta del Real Madrid suma minutos y responsabilidad con la selección otomana, que lo ve como futuro estandarte ofensivo. En este parón, su reto será seguir acumulando experiencia internacional y confirmar las expectativas que lo rodean. Cada convocatoria supone un paso más en la construcción de su figura como uno de los talentos emergentes de Europa.

5. David Alaba (Austria)

David Alaba | SOPA Images/GettyImages

David Alaba vuelve a ser el líder natural de la selección austríaca, tanto en defensa como en la salida de balón. Pese a los problemas físicos que ha arrastrado en distintas etapas, su peso dentro del vestuario nacional es indiscutible. Para Austria, contar con el jugador del Real Madrid significa seguridad y experiencia en choques de máxima exigencia. En este parón, su presencia será fundamental para mantener la competitividad y fortalecer la confianza de un equipo que busca hacerse notar en torneos continentales.

6. Antonio Rüdiger (Alemania)

Antonio Rüdiger | Denis Doyle/GettyImages

Antonio Rüdiger es uno de los pilares en la zaga alemana. Su carácter aguerrido y su fiabilidad defensiva lo convierten en una pieza esencial para Julian Nagelsmann en un ciclo de renovación. El central del Real Madrid combina contundencia con liderazgo silencioso, transmitiendo calma a la defensa germana. Alemania, siempre exigida por su historia, espera que Rüdiger mantenga el nivel que exhibe semana tras semana en el Santiago Bernabéu para reforzar su identidad y aspirar a títulos internacionales.

7. Andriy Lunin (Ucrania)

Andriy Lunin | Quality Sport Images/GettyImages

La temporada de Andriy Lunin en el Real Madrid le ha abierto definitivamente las puertas de la titularidad en Ucrania. El guardameta ha mostrado madurez bajo palos y llega a este parón como uno de los referentes de su selección. Para Ucrania, en un contexto deportivo y extradeportivo complejo, Lunin representa seguridad y esperanza. Su desempeño internacional servirá para confirmar que su crecimiento no es casualidad, sino el resultado de la confianza y el trabajo sostenido en el club blanco.

8. Brahim Díaz (Marruecos)

Brahim Díaz | Quality Sport Images/GettyImages

Brahim Díaz se unirá a la selección de Marruecos, que vive una etapa de ilusión tras su gran papel en el último Mundial. El atacante del Real Madrid, con su capacidad para moverse entre líneas y generar desequilibrios, es un recurso valioso para el combinado africano. En este parón internacional, Brahim tiene la oportunidad de consolidarse como titular en un equipo lleno de talento. Su polivalencia ofensiva le permite aportar desde la banda o en la mediapunta, elevando el nivel colectivo.

9. Franco Mastantuono (Argentina)

Franco Mastantuono | Diego Souto/GettyImages

El más joven de la lista es Franco Mastantuono, joya argentina que ya forma parte del futuro del Real Madrid. Convocado por la albiceleste, su nombre genera enorme expectación entre aficionados y analistas. A pesar de su corta edad, el talento zurdo de Mastantuono se perfila como una apuesta a largo plazo tanto en el club como en su selección. Para Argentina, incorporarlo al grupo significa integrarlo en la dinámica competitiva de la campeona del mundo y proyectarlo hacia la élite absoluta.

10. Thibaut Courtois (Bélgica)

Thibaut Courtois | Quality Sport Images/GettyImages

El guardameta del Real Madrid vuelve a enfundarse la camiseta de los “Diablos Rojos”, donde sigue siendo considerado uno de los mejores porteros del mundo. Para Bélgica, su presencia bajo palos representa seguridad, jerarquía y experiencia en partidos de máxima exigencia. Courtois buscará reafirmar su estatus internacional y recuperar continuidad en el plano competitivo.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp