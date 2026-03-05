Los jugadores del Real Madrid más perjudicados tras la llegada de Arbeloa

La llegada de Álvaro Arbeloa al banco del Real Madrid prometía renovar el clima interno del plantel tras la exigente etapa anterior. Sin embargo, algunas decisiones tácticas del entrenador comenzaron a generar incomodidad entre varios futbolistas que perdieron terreno en la rotación.

El técnico ha optado por un modelo que otorga mayor libertad ofensiva a figuras como Vinícius, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, tres de los nombres más determinantes del plantel. Esa apuesta busca potenciar el talento individual del tridente ofensivo, aunque al mismo tiempo ha provocado que otros jugadores vean reducido su protagonismo.

Mientras el club intenta mantener la calma interna, en el vestuario empiezan a aparecer gestos y señales de disconformidad.

1. Dani Carvajal

Uno de los casos más visibles es el de Dani Carvajal. El lateral derecho mostró su molestia en el partido disputado en Mestalla, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga, al no sumar ni un solo minuto. Arbeloa decidió apostar por el joven Jiménez como titular y posteriormente darle ingreso a Trent Alexander-Arnold, lo que dejó al experimentado defensor fuera de la rotación.

2. Fran García

Una situación similar atraviesa Fran García. El lateral izquierdo llegó a considerar su salida durante el mercado de invierno ante la falta de oportunidades. Incluso existió una propuesta del Bournemouth para incorporarlo, aunque el club decidió retenerlo. La decisión del entrenador de utilizar a Álvaro Carreras como titular y a Eduardo Camavinga como alternativa profundizó su pérdida de protagonismo, incluso con Ferland Mendy lesionado.

3. Dani Ceballos

Otro futbolista que no logra encontrar su lugar es Dani Ceballos. A pesar de las lesiones en el mediocampo, el volante continúa sin minutos y recientemente publicó un mensaje en redes sociales que generó interpretaciones dentro del entorno madridista: “Aquí somos de pocos amigos; la lealtad está cara”.



El mediocampista mantiene la esperanza de tener mayor participación en el tramo final de la temporada, especialmente pensando en sus posibilidades de disputar el próximo Mundial.

Resultados que vuelven a encender alarmas

Más allá de los nombres propios, el rendimiento colectivo también empieza a ser observado con lupa. En doce partidos dirigidos por Arbeloa, el equipo ya sufrió cuatro derrotas. La más reciente llegó en el Santiago Bernabéu ante el Getafe, un resultado inesperado que volvió a instalar dudas sobre el funcionamiento del equipo.

🚨El vestuario del Real Madrid es ingobernable, lo fue para Ancelotti, Xabi Alonso, ahora Arbeloa y hasta para Florentino Pérez.



Algunos jugadores no les gusta que les APRIETEN, otros creen que los vídeos son muy LARGOS y otros creen que Arbeloa no tiene nivel.



El contexto se vuelve aún más complejo considerando las lesiones de Mbappé y Bellingham, dos piezas centrales del proyecto deportivo. Sin ellos, el Real Madrid pierde peso ofensivo y el margen de error se reduce.

En medio de este escenario, Arbeloa enfrenta su primer gran desafío como entrenador del club: recuperar resultados sin profundizar las tensiones internas en un vestuario lleno de figuras.

