Los jugadores del Real Madrid que anotaron más hat-tricks en la historia de la Champions League

El Real Madrid mitigó un poco su histórica y catastrófica caída del pasado sábado a manos del Atlético, por LaLiga, con otra contundente goleada, pero esta vez a favor y en Champions League, 0-5 en casa del Kairat; un partido en el que Kylian Mbappé se erigió en la gran figura gracias a su triplete.

Con dichos tres tantos, el delantero francés alcanzó su segundo encuentro de semejante prestación vistiendo la camiseta blanca en la máxima competición continental, aunado a consolidarse entre los mejores futbolistas en este inicio de campaña.

De hecho y según el especialista en estadísticas Pedro Martín, de la cadena Cope, son siete los jugadores en toda la historia del Real Madrid que han logrado firmar un hat-trick en un desafío de Champions, los cuales se repasarán a continuación.

7. Raúl González (1)

El Ángel de Madrid fue el primer representante de la escuadra merengue en conseguir un triplete en el torneo de "La Orejona", y el más joven en la historia de dicho certamen, dado que en octubre de 1995 y con apenas 18 años de edad, exhibió su poderío anotador ante el "humilde" Ferencvaros húngaro en el Santiago Bernabéu.



Aunado a ser un pilar para los blancos en la conquista de tres Copas de Europa (1997/1998, 1999/2000 y 2001/2002), Raúl es el quinto mayor artillero de la prestigiosa competición, cortesía de 71 dianas; sus últimas con el Schalke 04 alemán.

6. Ronaldo Nazario (1)

La Champions terminó siendo la deuda pendiente de O fenômeno, para muchos, el mejor "9" que ha surgido en el balompié moderno. No obstante, el legendario atacante dejó una noche para el recuerdo en Old Trafford, el 23 de abril de 2003 contra el entonces poderoso Manchester United.



Corrían los cuartos de final cuando los merengues, tras ganar 1-0 la ida en en casa, debían resistir en el Teatro de los Sueños ante el ManU de Beckham, Verón y van Nistelrooy, entre otros; un objetivo cumplido debido a a la puntería del ex Cruzeiro, PSV, Barcelona e Inter de Milán, quien batió en tres ocasiones a Barthez, asegurando el pase de los suyos a semis.

5. Rodrygo Goes (1)

El todavía versátil atacante del Real atravesaba su campaña de estreno con el primer equipo (2019/2020) cuando en la extinta fase de grupos, versus Galatasaray en el Bernabéu, mostró todo su arsenal de recursos dentro del área.



En efecto, el internacional brasileño batió a los turcos de zurda y de cabeza en la primera mitad, mientras que en el complemento lo hizo con la pierna diestra, convirtiéndose en el más joven en completar un hat-trick perfecto (18 años y 301 días).

4. Vinícius Júnior (1)

Vini atravesaba el "prime" de su carrera al comienzo de la justa 2024/2025, previo a su polémico segundo lugar en el Balón de Oro. En aquel momento estaba tan dulce de cara al arco que comandó al Madrid a una victoria de 5-2, luego de ir abajo 0-2 frente al Borussia Dortmund, en la tercera fecha de la fase de liga.



El extremo carioca anotó los eventuales 2-2 (62') y 4-2 (86'), antes de sellar la goleada al 90+3. Todo eso después de victimizar al propio elenco alemán en la final de la edición anterior de este certamen, el 1 de junio de 2024.

3. Kylian Mbappé (2)

Con su performance de este martes en Amatý, Kiki ascendió al tercer lugar de todos los tiempos dentro del cuadro merengue en tripletes de Liga de Campeones, producto de dos.



Es que aunado a sus mencionados tres goles frente al Kairat, el capitán de la selección francesa sumó otro desafío con los blancos en el cual vacunó en tres ocasiones a su rival europeo de turno: el pasado 19 de febrero en la vuelta de los dieciseisavos de final contra el Manchester City.

2. Karim Benzema (4)

De incomprendido y criticado terminó siendo leyenda, y el último Balón de Oro en Chamartín. En efecto, Benzema es segundo en este ranking madridista de hat-trick pertenecientes al torneo de "La Orejona", ya que totalizó cuatro, incluyendo dos en la inolvidable 2021/2022, curso de las "remontadas"; y uno de ellos ante el Chelsea, el 6 de abril de 2022 en la vuelta de cuartos, donde se erigió en el más veterano con esa clase de prestación ofensiva (34 años y 108 días).



Eso sí, ningún triplete del nacido en Lyon es tan recordado como el que le endosó al PSG de Messi, Neymar y el propio Mbappé en los octavos de final de aquella misma zafra, cuando encabezó el resurgir del entonces elenco de Carlo Ancelotti.

1. Cristiano Ronaldo (7)

La cima de este particular escalafón no podía ser ocupada por alguien distinto a CR7. Además de ser el máximo goleador en la historia de la Champions League (140) y del mismo Real Madrid (451, el legendario luso completó siete desafíos de tres dianas en la principal competición de clubes del viejo continente para los merengues.



Por si fuera poco, MisterChip agregó que El Bicho es el único de los siete futbolistas de la preponderante institución de la capital española en reunir dos tripletes a domicilio en UCL.

