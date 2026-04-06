Los jugadores del Real Madrid que podrían perderse el partido de vuelta de cuartos de Champions contra el Bayern

De cara a un duelo decisivo en la UEFA Champions League, el Real Madrid llega con seis de sus futbolistas titulares apercibidos. Por lo que, si alguno es amonestado en el partido de ida frente al Bayern Munich, quedará marginado para la vuelta por acumulación de tarjetas.

La nómina incluye nombres de peso en todas las líneas: Kylian Mbappé y Vinicius Jr. en ataque; Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni en el mediocampo; y los defensores Dean Huijsen y Álvaro Carreras. Todos ellos forman parte habitual del once y su posible ausencia en la revancha sería una baja sensible para el sistema táctico de Álvaro Arbeloa.

Un riesgo que condiciona la estrategia

Para el encuentro de ida en el Santiago Bernabéu, el cuerpo técnico deberá gestionar los minutos y la intensidad de los jugadores, además de la inclusión de variantes, para evitar las sanciones que compliquen la definición de la serie en Alemania.

Perder futbolistas determinantes como Mbappé o Vinicius en este tipo de eliminatoria en el Allianz Arena podría inclinar la balanza en favor del conjunto alemán.

Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final | Victor Carretero/GettyImages

A su vez, la situación se acompleja ante las ausencias de Rodrygo Goes, también apercibido y, además, baja por la rotura de ligamento cruzado anterior y menisco, Dani Ceballos por una rotura en el sóleo de la pierna derecha y Thibaut Courtois por lesión muscular en el recto anterior, en paralelo; a esto se suma la incertidumbre física del lateral Ferland Mendy, que llega con lo justo tras un traumatismo muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Ante este escenario, el margen de maniobra se reduce y obliga a Arbeloa a realizar una planificación más cuidadosa del planteo del juego. El Real Madrid deberá evitar caer en contrariedades y mantener la cabeza fría para evitar sanciones que puedan comprometer su objetivo de avanzar en la competencia.

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