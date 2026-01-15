Los jugadores del Real Madrid señalados tras la derrota en la Copa del Rey

La eliminación del Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete ha dejado una profunda herida en el entorno blanco. Más allá del resultado, la imagen ofrecida por el equipo volvió a encender las alarmas y a generar un debate inevitable sobre el rendimiento de varios futbolistas llamados a liderar al conjunto en este tipo de escenarios. En un partido donde faltó intensidad, concentración y jerarquía, algunos nombres propios quedaron especialmente expuestos.

1. Vinícius Júnior

El brasileño volvió a ser uno de los focos de atención por motivos negativos como lleva sucediendo toda la temporada. Vinícius se mostró precipitado, con decisiones erráticas en los metros finales y una desconexión evidente del juego colectivo. Abusó de acciones individuales sin éxito y no logró marcar diferencias ante una defensa bien organizada. En un encuentro que pedía liderazgo ofensivo, su aportación fue insuficiente.

2. Fede Valverde

El uruguayo, está pasando por una temporada apática y sin protagonismo. Valverde apareció menos de lo habitual en la construcción y tampoco consiguió imponer su energía en el centro del campo. Llegó tarde a varias acciones defensivas y no logró dar equilibrio al equipo en un partido que se desordenó con facilidad.

3. Andriy Lunin

El guardameta ucraniano quedó retratado en varias acciones clave sobre todo en el gol al final del encuentro que dio la victoria al Albacete. Aunque no fue el único responsable del resultado, su falta de contundencia en momentos decisivos terminó penalizando al equipo. En el tercer gol del Albacete dejó dudas en la lectura de la jugada y no transmitió la seguridad necesaria para sostener a un Madrid frágil atrás.

4. Franco Mastantuono

El joven talento argentino vivió una noche complicada. Lejos de mostrar desparpajo, se le vio superado por el contexto y por la exigencia del partido. Participó poco, perdió balones en zonas sensibles y no logró aportar desequilibrio ni claridad en ataque. Su actuación reflejó que todavía necesita tiempo y continuidad para adaptarse al nivel competitivo del primer equipo.

5. Eduardo Camavinga

El centrocampista francés volvió a evidenciar problemas de posicionamiento y lectura táctica. Camavinga alternó buenas acciones aisladas con errores que costaron caro, especialmente en labores defensivas. No logró ofrecer soluciones en la salida de balón, dejando la sensación de que su rol sigue sin estar del todo definido.

6. Daniel Carvajal

El capitán tampoco salió bien parado del encuentro. Carvajal sufrió más de lo habitual en el apartado defensivo, especialmente en los duelos individuales y en las transiciones rápidas del Albacete. Le costó cerrar su banda y llegó tarde a varias coberturas, dejando espacios que el rival supo aprovechar. En ataque, su aportación fue muy limitada, sin profundidad ni precisión en los centros. En una noche marcada por la falta de liderazgo, su experiencia no fue suficiente para ordenar al equipo ni para transmitir calma en los momentos más delicados.

