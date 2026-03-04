Los jugadores descartados por Mauricio Pochettino de la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026

Hasta marzo de 2026, el seleccionador del USMNT, Mauricio Pochettino, no ha anunciado la lista final con los descartes definitivos para el Mundial 2026, ya que la Copa del Mundo comienza en junio y el roster oficial se confirma entre en mayo/junio.

La justa mundialista está a pocos meses, pero aún hay un campamento en mes con amistosos contra Bélgica y Portugal, que serán clave para las decisiones finales.

Pochettino ha enfatizado repetidamente que "nadie está seguro" en el roster, incluso estrellas como Christian Pulisic o Tyler Adams. Ha evaluado a alrededor de 70 jugadores desde que asumió el cargo, y prioriza forma actual, minutos en club y competitividad. Hay profundidad, pero eso implica cortes dolorosos.

Pochettino no ha confirmado la presencia de nadie, ni siquiera la de su capitán Pulisic | Claudio Villa/GettyImages

Algunas de las bajas que se preveen para Estados Unidos

Gio Reyna podría ser una de las bajas sorpresivas de Estados Unidos para el Mundial 2026 | Pau Barrena/GettyImages

De acuerdo con los reportes, omisiones recientes en convocatorias, análisis de medios (ESPN, Guardian, CBS, entre otros) y proyecciones, estos son jugadores que parecen quedar fuera por falta de convocatorias recientes, forma irregular, lesiones o decisiones tácticas.

Gio Reyna: Estado de salud y minutos limitados en club lo ponen en duda; aparece en debates como posible corte pese a ser un talento desde hace varios años.

Yunus Musah: Forma baja en Milan, omisiones recientes y críticas; parece fuera de planes principales.

Joe Scally: Omitido en varias listas pese a no estar lesionado; Pochettino lo ha dejado fuera y solo jugó tres juegos en 2025.

Josh Sargent: Omisiones explícitas; no convocado consistentemente y recientemente dejó al Norwich de Inglaterra para volver al campeonato norteamericano con Toronto FC.

Matt Turner: Regresó a Major League Soccer, pero perdido la titularidad en portería; considerado fuera por algunos analistas.

Jackson Yueill: Dejado fuera en convocatorias importantes.

Cameron Carter-Vickers sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles | Craig Foy - SNS Group/GettyImages

Otros jugadores en riesgo o ya marginados serían: Haji Wright (aunque en forma solo jugó cinco partidos en 2025 con selección), Ricardo Pepi (competencia alta con Balogun), Tanner Tessmann, CCV (Cameron Carter-Vickers) y/o Matt Miazga. En general, Pochettino busca frescura y profundidad, no nostalgia por nombres pasados.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026