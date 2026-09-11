Los jugadores en activo con más partidos jugados en la UEFA Champions League

La UEFA Champions League es una verdadera usina de récords, siendo donde las leyendas toman tal forma y se consagran en el olimpo de las grandes figuras del fútbol mundial. A lo largo de la historia, la UCL ha tenido futbolistas imprescindibles, que han quedado en los libros dorados y marcaron un antes y un después en sus clubes.

En este ranking encontrarán a los 10 jugadores con más presencias por Champions de la actual temporada, sin contar a los Cristiano Ronaldo (hoy en Arabia Saudita) o Leo Messi (en la MLS).

10. Éderson

FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

El guardameta titular del Manchester City campeón de la temporada 2022/23 es el encargado de abrir el ranking con sus 87 presencias. Actualmente disputa la competencia con el Fenerbahce turco, donde debutó con un empate 1-1 frente a la Roma en casa.



Partidos: 87

Club actual: Fenerbahce

9. Kylian Mbappé

FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICH | MIGUEL A. LOPES/GettyImages

El de Kiki es un caso tremendo: está en el top 5 de goleadores históricos de la competencia sin haberla ganado nunca entre Mónaco, PSG y Real Madrid. En esta temporada arrancó genial frente al Inter de Milán y va contra la Roma en la segunda jornada, donde alcanzará el centenar de presencias.



Partidos: 99

Club actual: Real Madrid

8. Thibaut Courtois

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24 | Lars Baron/GettyImages

El histórico arquero belga del Real Madrid llegó en el choque frente al Inter a la centena de presencias en la UEFA Champions League, marcando así un hito tremendamente valioso para su carrera. En su vitrina personal ostenta dos Orejonas.



Partidos: 100

Club actual: Real Madrid

7. Bernardo Silva

FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23 | Ian MacNicol/GettyImages

Fue uno de los héroes de Estambul para el Manchester City y abandonó el club este verano integrando el olimpo de las grandes glorias ciudadanas. Su nuevo desafío lo situó en el club más ganador de Europa, donde buscará su segunda Orejona personal.



Partidos: 104

Club actual: Real Madrid

6. Jan Oblak

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

La gloria se le negó varias veces en este torneo, aunque es uno de los arqueros con más títulos en la historia del Atlético de Madrid. Además, ostenta grandes reconocimientos individuales como seis premios Zamora.



Partidos: 107

Club actual: Atlético de Madrid

5. Joshua Kimmich

Paris Saint-Germain v Bayern Munich - UEFA Champions League Final | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Hoy es uno de los capitanes del Bayern Múnich, y lleva una gran carrera dentro del gigante alemán. En la edición pandémica de la UEFA Champions League gritó campeón y va por su segunda corona en la 2026/27.



Partidos: 110

Club actual: Bayern Múnich

4. Ilkay Gündogan

FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTER | PAUL ELLIS/GettyImages

El histórico alemán de raíces turcas recién llegó a levantar la Orejona en la temporada 2022/23 como capitán del Manchester City, quedándose a las puertas de la gloria diez años atrás con el Borussia Dortmund en aquella recordada final en Wembley ante el Bayern Múnich. Actualmente juega en el Galatasaray.



Partidos: 116

Club actual: Galatasaray

3. Koke

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Koke es otro al que la gloria le fue esquiva en la UEFA Champions League, aunque nadie le quita las dos UEFA Europa League y las dos Supercopas Europeas, solo citando títulos europeos. Además, es el jugador con máxima cantidad de partidos jugados en el Atlético de Madrid con 745 presencias.



Partidos: 119

Club actual: Atlético de Madrid

2. Marquinhos

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Carl Recine/GettyImages

El central brasileño es el capitán bicampeón de Europa con el PSG, por lo que ya tiene su lugar guardado en la historia del club parisino y de la competencia en si. Va en búsqueda de su tercera corona individual en esta temporada.



Partidos: 122

Club actual: Paris Saint-Germain

1. Manuel Neuer

Paris Saint-Germain v Bayern Munich - UEFA Champions League Final | M. Donato/GettyImages

El histórico guardameta alemán es uno de los máximos ídolos del Bayern Múnich y lidera este ranking en su temporada despedida. Jugó un total de 22 partidos de UEFA Champions League con el Schalke 04 en las temporadas 07/08 y 10/11, arribando al gigante de Baviera para la 11/12.



Partidos: 162

Club actual: Bayern Múnich