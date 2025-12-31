Para la temporada 2026/27, el Arsenal bajo la dirección técnica de Mikel Arteta llega de un verano 2025 masivo (con fichajes como Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Eberechi Eze, Noni Madueke, Piero Hincapié en préstamo, entre otros), liderando la Premier League y con gran profundidad.

El plantel es uno de los más fuertes de Europa, pero para 2026 necesitarán ajustes por finanzas, posibles salidas (como Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli o Ben White si atraen ofertas), contratos (algunos expiran en 2026) y refrescar ataque/bandas para mantener el dominio.

A continuación, nombramos una lista de jugadores que deberían fichar, priorizados por necesidades (ataque versátil y profundidad en bandas/mediocampo joven como foco principal), según los rumores actuales, estilo de Arteta (posesión, transiciones rápidas y presión alta) y oportunidades post-Mundial 2026.

1. Marc Guéhi - Crystal Palace, defensor central

Marc Guéhi con el Crystal Palace | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El capitán inglés del Palace es un líder nato, rápido, fuerte en duelos aéreos y excelente en la progresión de balón. En la temporada actual ha jugado todos los partidos con gran forma.



Su contrato expira en junio 2026. En verano 2025, el Liverpool estuvo a punto de ficharlo por 35 millones de libras esterlinas, pero el Palace lo bloqueó por falta de reemplazo. Ahora, es casi seguro que saldrá gratis o a bajo costo en 2026 (o en enero si Palace vende para sacar algo).



Este jugador brindaría profundidad defensiva si se diera la venta de White o se presentan lesiones.

2. Ayyoub Bouaddi - Lille, mediocampista joven/defensivo

Ayyoub Bouaddi con el Lille | Franco Arland/GettyImages

El joven francés de 18 años es un prodigio técnico, con resistencia a la presión, gran pase, recuperación y madurez; es comparado con Mainoo o Camavinga.



Actualmente es titular en el Lille con más de 60 apariciones con el primer equipo.



Los Gunners ven en él profundidad joven en el mediocampo (futuro detrás de Rice/Zubimendi). El Arsenal lidera el interés (contactos con agentes vía Andrea Berta), aunque hay fuerte competencia (Chelsea, PSG, City, United, Liverpool).

3. Antoine Semenyo - Bournemouth, extremo/delantero versátil

Antoine Semenyo con Bournemouth | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

El potente ghanés de 25 años se caracteriza por ser rápido, versátil (banda derecha, izquierda o segunda punta) y con gran llegada al gol y en racha.



En su contrato actual tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de libras esterlinas activa solo hasta mediados de enero 2026.



Cabe mencionar que, Manchester United, Manchester City y Liverpool también lo tienen como objetivo de fichaje.

4. Karim Adeyemi - Borussia Dortmund, extremo rápido

Karim Adeyemi con el Borussia Dortmund | Pau Barrena/GettyImages

El alemán de 23 años es explosivo, directo, con gran velocidad y gol; ideal para transiciones y uno contra uno. Puede jugar en ambas bandas o como '9'.



Tiene vínculo hasta 2027 y aunque las negociaciones para extensión están estancadas. Además, ha expresado una preferencia por el Arsenal sobre United/Chelsea.



Su estilo de juego ayudaría a tener más penetración y pase en bandas (complemento a Saka/Madueke). Arteta lo ve como solución a largo plazo; el Dortmund espera una venta en 2026 por 75-85 millones de libras esterlinas.

5. Kenan Yıldız - Juventus, atacante versátil/extremo

Kenan Yıldız con Juventus | Juventus FC/GettyImages

Nombrado MVP de noviembre en el Calcio y clave en el gran inicio de la Juventus pese a su posición de media tabla.



Tiene contrato hasta 2029, pero las negociaciones de extensión están estancadas por demandas salariales (quiere ser el mejor pagado del club). La Juventus presiona para renovar antes del fin de 2025 para evitar interés externo y cuenta con un valor de 80-100 millones de euros.



Es prioridad para añadir frescura y creatividad en ataque (junto a Odegaard/Eze). Se habla de que Yıldız ve atractivo el proyecto de Arteta.