Para la temporada 2026/27, el Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola (contrato hasta junio 2027, aunque hay especulaciones sobre su futuro) llega de una renovación masiva en 2025 (con llegadas como Donnarumma, Reijnders, Cherki, Aït-Nouri y Trafford).

El equipo es competitivo, pero necesita ajustes por contratos que expiran en 2026 (Bernardo Silva, John Stones), edad/lesiones y profundidad en posiciones clave.

A continuación, mencionamos una lista realista de jugadores que deberían fichar, priorizados por necesidades (lateral derecho, mediocampo creativo, profundidad en ataque y posible defensa), de acuerdo con rumores actuales, estilo de Guardiola (posesión, versatilidad y transición rápida) y posibles salidas.

1. Tino Livramento - Newcastle United, lateral derecho

Tino Livramento con el Newcastle United | Visionhaus/GettyImages

El versátil (juega ambos laterales) lateral inglés de 23 años es rápido, fuerte en ataque y defensa, excelente en uno contra uno y progresión. Considerado uno de los full-backs más completos de la liga.



Actualmente es un titular indiscutible en Newcastle, con gran consistencia pese a lesiones pasadas. Ha brillado en duelos clave y es internacional con Inglaterra.



Tieme vínculo con las Urracas hasta 2028, pero negociaciones para renovación están estancadas; su agente usa interés externo como palanca. Newcastle lo ve "irremplazable", pero no descarta venta por oferta récord entre 65 y 100 millones de libras esterlinas.



Este jugador sería prioridad absoluta para reemplazar a Walker (ya fuera desde hace rato del City). Guardiola lo monitorea desde hace años; encaja perfecto como RB ofensivo/defensivo. Además, el City lidera la carrera (competencia con United/Arsenal), y podría incluir a Trafford en un intercambio. Realista para verano 2026 si no sale en enero.

2. Pedro Porro - Tottenham Hotspur, lateral derecho/ofensivo

Pedro Porro con el Tottenham Hotspur | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

El lateral derecho español de 26 años es élite en ataque y sólido atrás. Es un canterano del City (2019-2022, pero que no logró debutar).



Fue clave con los Spurs (Europa League ganada) y tiene estadísticas ofensivas destacadas



Tiene contrato hasta 2028 y los Spurs negocian renovación con subida salarial para bloquear interés de otros clubes. Su valor ronda los 50-60 millones de libras esterlinas.

3. Elliot Anderson - Nottingham Forest, mediocampista central/versátil

Elliot Anderson es parte del Nottingham Forest | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El dinámico inglés de 23 años es técnico, recuperador, con visión y energía. Comparado con un "mediocampista completo" por su pase, regates y duelos.



Actualmente es la estrella en Forest pese a la posición del equipo; posee estadísticas élite (recuperaciones, pases clave). Guardiola lo ha elogiado públicamente como "físico y top".



Su valor en el mercado está subiendo a 80-100 millones de libras esterlinas. No saldrá en enero, pero verano 2026 es viable si brilla en el Mundial.

4. Carlos Baleba - Brighton, mediocampista defensivo

Carlos Baleba con el Brighton | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

El dinámico camerunés de 21 años fuerte en recuperación, salida de balón y duelos es admirado como el posible "sucesor de Rodri" a largo plazo. Actualmente es un titular en Brighton; ha impresionado pese a ruido de mercados pasados.



Se encuentra valorado en aproximadamente 100-120 millones de libras esterlinas y Brighton no venderá fácilmente.



El jugador es una alternativa joven para mediocampo. Además, Guardiola lo admira desde hace tiempo; encaja en posesión y presión. Más viable para 2026 si no sale antes (hay interés previo de otros clubes como United/Chelsea).

5. Antoine Semenyo - Bournemouth, extremo/delantero versátil

Antoine Semenyo con el Bournemouth | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

El potente ghanés de 25 años es rápido, goleador; versátil (bandas o segunda punta) con gran contraataque y presión alta. Además, es uno de los atacantes más en forma.



Posee una cláusula 65 millones de libras esterlinas activa en enero 2026 (más baja en verano). Negociaciones avanzadas con City; prefiere Etihad por los éxitos deportivos recientes. Podría servir como competencia interna para no depender solamente de Haaland.