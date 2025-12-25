Los jugadores que deberían irse de Tigres UANL en 2026

De acuerdo con los reportes y rumores del mercado de fichajes invernal rumbo al Clausura 2026, tras el subcampeonato del Apertura 2025 de la Liga MX (derrota en final ante Toluca), Tigres UANL está en un proceso de reestructuración del plantel.

A continuación, estos son los jugadores que se menciona que podrían o deberían salir, por bajo rendimiento, fin de contrato, falta de minutos o decisión directiva.

1. Javier Aquino

Javier Aquino no continuará en el club | Agustin Cuevas/GettyImages

El histórico lateral derecho y multicampeón (10 años en el club, 442 partidos, 30 goles, 46 asistencias, cinco títulos de Liga MX) confirmó su salida el 20 de diciembre 2025 tras no llegar a acuerdo de renovación.



Entre lágrimas en un live de Instagram, criticó las formas de la directiva por comunicárselo tarde y sin opción real de quedarse.



El club lo despidió con un emotivo video, destacando su legado junto a Gignac y Guzmán. Queda libre y suena para Pachuca, Necaxa, León o la Major League Soccer.

2. Eduardo Tercero

Eduardo Tercero | Icon Sportswire/GettyImages

Es uno de los jugadores mencionados en la "limpia" del plantel tras la derrota en la final del Apertura 2025 ante Toluca. La directiva y Guido Pizarro buscan darle acomodo o salida (posiblemente préstamo o traspaso) por falta de minutos y para liberar plaza/salario.



En el Apertura 2025 tuvo participación mínima: mayormente en banca o sin convocar. A lo largo de su carrera en Tigres ha jugado alrededor de 30-40 partidos oficiales (muchos como relevo), sin consolidarse como titular debido a la competencia en defensa (Angulo, Purata, etc.).

3. Osvaldo Rodríguez

Osvaldo Rodríguez no tuvo actividad en Tigres | Manuel Guadarrama/GettyImages

Es una baja confirmada, es un lateral con minutos limitados, no entra en planes del DT.



Suena en posibles intercambios con Chivas y/u otros clubes. Rumores fuertes de salida (buscan acomodo por bajo rendimiento o petición propia)

4. Vladimir Loroña

Vladimir Loroña | Jam Media/GettyImages

Tras el regreso de préstamo de Santos Laguna, tuvo participación extremadamente limitada en el Apertura 2025: solo disputó un partido en todo el torneo, debido a la fuerte competencia en las laterales (Jesús Angulo, Javier Aquino, Marco Farfán y Jesús Garza).



Está incluido en la lista de jugadores transferibles para la "limpia" del plantel rumbo al Clausura 2026. La directiva y Guido Pizarro buscan darle acomodo (préstamo o traspaso) para liberar plaza y salario, junto a nombres como Ibáñez, Antuna, Flores y Tercero, entre otros.

5. Eugenio Pizzuto

Eugenio Pizzuto | Sylvain Lefevre/GettyImages

Baja confirmada como parte de la limpia inicial. El mediocampista promesa (ex Lille, con paso por Europa) tuvo participación nula en Apertura 2025, borrado por Guido Pizarro.



Llegó con cartel, pero no explotó; busca acomodo para relanzar carrera debido a que tiene años sin poder disputar minutos en Primera División.

6. Sebastián Córdova

Sebastián Córdova fue borrado del equipo | Jam Media/GettyImages

El club hizo oficial su baja el 22 de diciembre 2025 vía redes, agradeciéndole "magia y alegrías". Termina contrato el 31 de diciembre y no se renovó tras perder protagonismo (solo 147 minutos en Apertura 2025, marginado en la final).



Llegó en 2022 desde América, fue héroe en Liguilla Clausura 2023 (6 goles claves para el título), pero decayó. Queda libre y hay fuerte interés de Pumas UNAM (prioridad para Efraín Juárez) y rumores con Chivas o Pachuca.

7. Marcelo Flores

Marcelo Flores casi no recibió minutos el torneo pasado | Azael Rodriguez/GettyImages

Pidió formalmente salida a directiva para ganar minutos rumbo al Mundial 2026 (posible convocatoria con Canadá).



Tuvo poca actividad (296 minutos en Apertura 2025) y ha sido ofrecido a Pumas UNAM (dispuesto a bajar salario); contrato hasta 2027 complica, pero Tigres abierto a cesión o venta.

8. Uriel Antuna

Uriel Antuna no fue lo esperado con el club | Hector Vivas/GettyImages

El club busca activamente salida pese a contrato hasta 2028 (alto salario). No cumplió expectativas tras llegada millonaria desde Cruz Azul (no titular en Apertura 2025).



Suena fuerte para Pumas UNAM (prioridad) o León; él mismo reflexionó post-final sobre no estar a la altura.

9. Nicolás Ibáñez

Nicolás Ibáñez | Hector Vivas/GettyImages

La directiva dispuesta a negociar traspaso (contrato hasta 2026). Bajo aporte goleador general, aunque clave en Liguilla; competencia con Correa y Gignac lo relegó.



Interés de equipos argentinos y Pumas UNAM; Pachuca también mencionado previamente para un regreso.

