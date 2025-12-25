Los jugadores que deberían irse del América en 2026

El Club América necesita de una reestructuración después de un 2025 sin éxitos deportivos conseguidos. Por ese motivo, mencionamos a los jugadores que, según rumores, análisis de medios y opiniones de expertos tras el Apertura 2025 de la Liga MX, deberían considerar una salida del conjunto azulcrema en 2026.

Esto basados en bajo rendimiento, lesiones recurrentes, falta de minutos o para liberar plazas y salario.

1. Kevin Álvarez

Kevin Álvarez | Jam Media/GettyImages

Ha sido muy criticado por errores defensivos y su alto costo de alrededor de 11 millones de dólares de Pachuca lo hacen ser un blanco de críticas, además, ha sido irregular desde su llegada al equipo.



Rumores de salida a León, Toluca o Tigres, pero directiva le dio voto de confianza final (rechazó ofertas). Jardine lo ve con una "última oportunidad"; si no rinde, saldrá en verano 2026.

2. Igor Lichnovsky

Igor Lichnovsky no entra en planes | Jam Media/GettyImages

Parte del tricampeonato, pero tras lesión grave en rodilla (2024) perdió ritmo y titularidad.



En Apertura 2025 jugó poco (alrededor de 564 minutos), con errores destacados. Ocupa plaza de extranjero y su salario alto (1.2 millones de dólares) dificulta venta.



Rumores lo ligan a Pachuca; junto a Dávila, es de los primeros en la lista de bajas para liberar cupos NFM. Jardine y directiva lo consideran prescindible.

3. Néstor Araujo

Néstor Araujo | Jam Media/GettyImages

Veterano con contrato hasta junio 2026; pocos minutos (quinta opción tras Cáceres, Reyes, Juárez, etc.).



No entra en planes de Jardine y pretenden venderlo ahora para recuperar algo, pero equipos esperan a que quede libre. Reportó a pretemporada, pero es candidato fuerte a baja.

4. Ralph Orquín

Ralph Orquín | Jam Media/GettyImages

Canterano que volvió de préstamo en Juárez (buen nivel allá), pero en América tuvo minutos mínimos (Borja titular indiscutible).



No convence a Jardine; rumores de interés de Atlas para préstamo/venta. Podría liberar espacio para refuerzo en banda izquierda.

5. Santiago Naveda

Santiago Naveda | Leopoldo Smith/GettyImages

Existe una alta competencia en mediocampo (Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Jonathan dos Santos, etc.).



Naveda ha estado en préstamos previos, regresó el verano pasado de Santos Laguna y podría volver a ser cedido o vendido.



El jugador busca minutos de juego para revalorizarse, luego de que solamente jugó tres partidos el último semestre.

6. Javairo Dilrosun

Javairo Dilrosun no tiene lugar | Hector Vivas/GettyImages

Llegó como fichaje bomba en 2024, pero nunca se adaptó (problemas con la altura, idioma y estilo de Jardine). No jugó un minuto oficial desde abril 2025, no fue registrado en el Apertura y fue prestado sin éxito al LAFC.



Tiene contrato hasta diciembre 2026, pero su alto salario (1.4 millones de dólares anuales) complica todo. Es prioridad absoluta de salida: posible préstamo o venta barata a Atlas o Xolos, o incluso rescisión. La directiva lo ve como un fracaso financiero y deportivo.

7. Víctor Dávila

Víctor Dávila | Sergio Mejia/GettyImages

Costó 7 millones de dólares en 2024, pero no justificó la inversión: inconsistente, pocos goles (siete en Clausura 2025, solo uno en Apertura).



Bajo rendimiento y salario alto (un millón de dólares) lo ponen en la cuerda floja. Prioridad para liberar plaza extranjera; difícil venderlo por su valor actual (5-6 millones de dólares). Posible moneda de cambio o salida complicada.

8. Rodrigo Aguirre

Rodrigo Aguirre es opción para salir | Azael Rodriguez/GettyImages

Las lesiones recurrentes y su bajo nivel (869 minutos en Apertura 2025 con cuatro goles) lo harían concluir su etapa en el Ave.



Se resiste a salir porque quiere minutos para el Mundial 2026 con Uruguay (Bielsa lo valora en un club grande).



Sería una posible inclusión en intercambios, pero él preferiría quedarse. No es prioridad máxima, pero ha sido señalado por la afición.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX