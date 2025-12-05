Los jugadores que han ganado más veces el Mundial

El sorteo del Mundial 2026 tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en la ciudad de Washington y la mesa quedará servida para una nueva edición de la Copa del Mundo, que, sin lugar a dudas, será especial al tratarse de la primera edición con 48 equipos tras varias décadas de competencias con 32 selecciones.

A lo largo de la historia fueron pocos los que lograron levantar el trofeo en más de una oportunidad como futbolistas, casi todos ellos brasileños por la seguidilla de consagraciones en las décadas del 50, 60 y 70.

Pelé, O Rei

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

Con las coronas en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, Edson Arantes Do Nascimento se posicionó como el máximo referente de la historia de los mundiales y el mayor ganador. Su récord sigue imbatido, y pareciera que así seguirá por un largo tiempo.

Con dos mundiales

Brazil V Wales | Central Press/GettyImages

La mayoría de los futbolistas que lograron levantar dos veces la Copa del Mundo provienen de Brasil, ya que es la selección más ganadora de la historia con cinco trofeos. Dos de ellos fueron consecutivos, en Suecia 1958 y Chile 1962, provocando así que varios cracks digan presente en las dos consagraciones: además del ya mencionado Pelé, estuvieron Garrincha, Nilton Santos, Djalma Santos, Gilmar dos Santos Neves, Zózimo, Mauro Ramos, Zito, Didí, Vavá, Mario Zagallo y Pepe.

Cafú y Ronaldo Nazario también se suman a la lista con las medallas de Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002, mientras que el histórico italiano Giuseppe Meazza dijo presente en las dos primeras estrellas de la Nazionale en Italia 1934 y Francia 1938. Giovanni Ferrari, Guido Masetti y Eraldo Monzeglio completan esta lista de italianos.

Con la selección argentina solamente Daniel Passarella estuvo en Argentina 1978 y México 1986, siendo uno de los defensores más importantes de la historia.

