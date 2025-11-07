Los jugadores que han remado en favor de Tigres ante la crisis de sus delanteros

Tigres cerrará el torneo a la caza del liderato de la Liga MX. Los de la UANL han ido de menos a más en lo que va del curso. Sobre todo el cuadro regio ha mejorado de forma radical en ataque. Los del norte del país era una muralla en zona baja, sin embargo, a la hora de ofender mostraban cúmulo de carencias.

Cierto es que los de Guido Pizarro han crecido a la hora de ir en ataque. Aunque, en gran medida la mayoría de los registros de los felinos giran en torno a un par de piezas de su ofensiva. Los jugadores en cuestión son Ángel Correa y Juan Brunetta, la dupla argentina que se ha encargado de carrear el ataque de los de la UANL.

¡¡SALVANDO EL BARCO!! 🫵🏻🐯



➡️ El 2025 no ha sido el año de los delanteros de Tigres, especialmente de los ‘9’ nominales: Gignac, Gacelo e Ibáñez.



🚨 Brunetta y Correa, los salvadores del gol felino.



⚽️+🅰️ Correa: siete goles y cuatro asistencias

⚽️+🅰️ Brunetta: ocho goles y… pic.twitter.com/t5tibufI1O — MedioTiempo (@mediotiempo) November 6, 2025

En el caso del ex Atlético de Madrid, fichaje estrella de los Tigres en el verano, suma 7 goles y 11 asistencias. Su rol primario ha sido casi que el de centro delantero cuando en esencia fuer firmado para ser el socio directo de alguno de los tres '9' que tienen los felinos dentro de la plantilla.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Brunetta también ha crecido este semestre. El jugador ha asimilado un rol mucho más de ataque que en el centro del campo. Ha pasado de ser un interior de construcción a un media punta como lo era en Santos. Dicho acomodo como '10' fue clave para que el argentino hoy sume 8 goles y dos asistencias.

El trabajo de esta dupla ha sido clave para el gran presente tigre. Dichos números llegan a eclipsar lo que han dejado de aportar los tres delanteros nominales.

Entre André Gignac (2), Nicolás Ibález (3) e Iván 'Gacelo' López, suman la raquítica cifra de 5 goles, una cantidad que refleja que ninguno de los tres está a la altura de lo exigido.