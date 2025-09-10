Los jugadores que marcaron un poker en las Eliminatorias Sudamericanas

En la historia de las Eliminatorias Sudamericanas, miles de goles han quedado grabados en la memoria de los aficionados de sus respectivos países. Sin embargo, sólo un puñado de futbolistas logró una hazaña que parece reservada para elegidos: marcar un póker, es decir, cuatro dianas en un mismo partido.

Es que apenas seis jugadores integran el prestigioso club de autores de cuatro tantos en encuentros clasificatorios al Mundial por la Conmebol, lo que muestra la complejidad de la gesta, considerando que este tipo de torneos se disputa, con las 10 naciones sudamericanas juntas, desde 1970.

Seis nombres, seis pókers y casi medio siglo de épicas batallas separan a Zico de Luis Javier Suárez, pasando por cuatro artilleros que dejaron su sello a nivel continental y universal.

6. Zico (Brasil) - 1977

El primer humano en anotar cuatro goles en un juego de Eliminatorias Sudamericanas fue Arthur Antunes Coimbra: el eterno Zico; una de las máximas leyendas del balompié brasileño.



Corría 1977 y La Verdeamarela disputaba el premundial para Argentina 1978 cuando el “Galinho do Quintino” desplegó todo su talento frente a Bolivia y firmó cuatro dianas en la contundente victoria del Scratch.

Aquel póker no sólo reflejó la jerarquía del mediapunta carioca; también el dominio absoluto de una selección amazónica que siempre ha tenido a sus mayores estrellas como guías.

5. Careca (Brasil) – 1989

Careca también hizo goles en Eliminatorias Sudamericanas | Jean-Yves Ruszniewski/GettyImages

Doce años después, otro brasileño conseguiría semejante registro. En 1989, Careca, el potente atacante que brillaba en el Napoli de Diego Armando Maradona, se despachó con cuatro anotaciones en el festival sobre Venezuela, camino a la Copa del Mundo Italia 90.



Careca era entonces uno de los arietes más completos del planeta: veloz; letal en espacio reducido y con una técnica privilegiada; atributos que le ayudaron a ser el '9" de La Canarinha en aquel periplo.

4. Iván Zamorano (Chile) – 1997

Zamorano vacunó las redes venezolanas cuatro veces en un partido de Eliminatorias Sudamericanas en 1997 | MARTIN THOMAS/GettyImages

En las Clasificatorias rumbo a Francia 98, el turno le llegó a Iván Zamorano, máximo referente, en co-producción con Marcelo Salas, de la generación chilena de los noventa.



El ex artillero del Real Madrid representaba en ese momento al Inter de Milán y vivía su mejor ciclo con la Roja, el cual refrendó consiguiendo un póker ante Venezuela en 1997.

Sus cuatro goles frente a al equipo nacional llanero significaron la antesala a un recordado Mundial en suelo galo, donde los australes alcanzaron los octavos de final.

3. Romário (Brasil) - 2000

Romário dejó su sello en las Eliminatorias Sudamericanas | Tom Hauck/GettyImages

O Baixinho repitió la receta de varios coterráneos en septiembre del 2000 y también firmó un póker contra los venezolanos en plenas Eliminatorias Conmebol, pero camino a Corea-Japón 2002.



El detalle curioso es que, a pesar de su contribución y de haber sido figura en el tetracampeonato de La Verdeamarela en Estados Unidos 94, incluso logrando Balón de Oro del torneo, Romário no fue convocado por Felipão Scolari para la cita universal en Asia, al margen de que el Scratch finalmente obtuviera su quinta estrella.

2. Luis Alberto Suárez (Uruguay) - 2011

Luis "El Pistolero" Suárez es el segundo máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas | ANTONIO SCORZA/GettyImages

Ya en el siglo XXI, el protagonismo cambió de país. Luis Suárez vivía un momento de gloria tras ser elegido MVP de la Copa América que Uruguay conquistó en Argentina durante julio de 2011; pues apenas unos meses después, coronó un año de ensueño perforando las redes en cuatro ocasiones versus Chile en Montevideo, en un duelo clasificatorio rumbo al Mundial Brasil 2014.



Acompañado por Forlán y Cavani, "El Pistolero", posteriormente acreedor de dos Botas de Oro en Europa, lideraba a un núcleo dorado de futbolistas que devolvió a La Celeste a la élite internacional.

1. Luis Javier Suárez (Colombia) - 2025

Luis Javier Suárez acaba de marcarle un póker a Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas | Quality Sport Images/GettyImages

Otro Luis Suárez, pero colombiano, es el último en sumarse a este selecto club. En efecto, el delantero del Sporting Clube de Portugal metió un póker contra La Vinotinto el pasado 9 de septiembre que difícilmente será olvidado, para bien y para mal.



El ex Granada y Almería, entre otras escuadras españolas, se convirtió en el gran protagonista de la remontada y posterior goleada de la selección cafetera, que además, dejó sin opción de repechaje, y de hacer historia, a su nación vecina.

