Los jugadores que más goles marcaron en una temporada de la Premier League

Erling Haaland está teniendo un presente de ensueño y amenaza con romper todos los récords
Mariana Moreno|
La temporada de debut de Erling Haaland en el Manchester City reescribió los libros de récords
La Premier League es ampliamente considerada como la liga de fútbol más competitiva del mundo. Es el hogar de equipos de élite, jugadores de talla mundial y escenario de una competencia implacable.

Por ello, ser el máximo goleador de la liga y alzarse con la prestigiosa Bota de Oro no es tarea fácil.

Desde su creación en 1992, más de 26 jugadores diferentes han ganado el premio: algunos sólo una vez, otros varias veces. Algunos encabezaron la lista con modestas cifras, mientras que otros lograron marcas goleadoras verdaderamente impresionantes, incluyendo algunos récords.

Pero ¿quién ostenta el récord de más goles en una sola temporada de la Premier League y quién más se le acerca? Veámoslo.

Más goles para un jugador en una sola temporada de la Premier League

Erling Haaland
Erling Haaland arrasó en la Premier League en 2022/23 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El récord de más goles en una sola temporada de la Premier League pertenece nada menos que a Erling Haaland.

En su debut con el Manchester City en la temporada 2022-23, el fenómeno noruego marcó la asombrosa cifra de 36 goles en tan solo 35 partidos, con un promedio de un tanto por cada 77 minutos de juego.

Como era de esperar, su increíble regreso catapultó al City al título de la Premier League, además de ganar la FA Cup y la Champions League por primera vez en la historia del club.

Haaland terminó esa histórica temporada con 52 goles en todas las competiciones, una hazaña sin precedentes.

Todos los jugadores que marcaron más de 30 goles en una temporada de la Premier League

Alan Shearer
Alan Shearer tuvo grandes actuaciones con el Blackburn Rovers | Getty Images/GettyImages

Antes de la histórica temporada 2022-23 de Erling Haaland, el récord de goles en una sola temporada de la Premier League lo compartían Andy Cole y Alan Shearer.

En la temporada 1993-94, Cole marcó 34 goles con el Newcastle United, lo que les ayudó a terminar terceros, detrás del Manchester United y el Blackburn Rovers.

La temporada siguiente, Shearer igualó esa cifra con 34 goles para el Blackburn, lo que les permitió conseguir su primer y único título de la Premier League.

Cabe destacar que tanto Cole como Shearer fueron los máximos goleadores cuando la Premier League contaba con 22 equipos y 42 partidos por temporada. El formato de la liga se redujo a 20 equipos y 38 partidos a partir de la temporada 1995-96.

En la era de los 38 partidos, quien más se ha acercado a la cifra de Haaland es Mohamed Salah, quien marcó 32 goles con el Liverpool en la temporada 2017-18.

Excluyendo a Haaland, Cole, Shearer y Salah, solo dos jugadores en la historia de la Premier League han superado la marca de los 30 goles en una sola temporada: Cristiano Ronaldo y Luis Suárez, quienes marcaron 31 cada uno en 2007-08 y 2013-14 respectivamente.

Jugador

Goles

Partidos

Club

Año

Erling Haaland

36

35

Manchester City

2022-23

Andy Cole

34

40

Newcastle United

1993–94

Alan Shearer

34

42

Blackburn Rovers

1994–95

Mohamed Salah

32

36

Liverpool

2017–18

Luis Suárez

31

33

Liverpool

2013–14

Cristiano Ronaldo

31

34

Manchester United

2007–08

Alan Shearer

31

35

Blackburn Rovers

1995–96

Alan Shearer

31

40

Blackburn Rovers

1993–94

Harry Kane

30

38

Tottenham Hotspur

2022–23

Harry Kane

30

37

Tottenham Hotspur

2017–18

Robin van Persie

30

38

Arsenal

2011–12

Thierry Henry

30

37

Arsenal

2003–04

Kevin Phillips

30

36

Sunderland

1999–00

Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.

