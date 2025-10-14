Los jugadores que más goles marcaron en una temporada de la Premier League

La Premier League es ampliamente considerada como la liga de fútbol más competitiva del mundo. Es el hogar de equipos de élite, jugadores de talla mundial y escenario de una competencia implacable.

Por ello, ser el máximo goleador de la liga y alzarse con la prestigiosa Bota de Oro no es tarea fácil.

Desde su creación en 1992, más de 26 jugadores diferentes han ganado el premio: algunos sólo una vez, otros varias veces. Algunos encabezaron la lista con modestas cifras, mientras que otros lograron marcas goleadoras verdaderamente impresionantes, incluyendo algunos récords.

Pero ¿quién ostenta el récord de más goles en una sola temporada de la Premier League y quién más se le acerca? Veámoslo.

Más goles para un jugador en una sola temporada de la Premier League

Erling Haaland arrasó en la Premier League en 2022/23 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El récord de más goles en una sola temporada de la Premier League pertenece nada menos que a Erling Haaland.

En su debut con el Manchester City en la temporada 2022-23, el fenómeno noruego marcó la asombrosa cifra de 36 goles en tan solo 35 partidos, con un promedio de un tanto por cada 77 minutos de juego.

Como era de esperar, su increíble regreso catapultó al City al título de la Premier League, además de ganar la FA Cup y la Champions League por primera vez en la historia del club.

Haaland terminó esa histórica temporada con 52 goles en todas las competiciones, una hazaña sin precedentes.

Todos los jugadores que marcaron más de 30 goles en una temporada de la Premier League

Alan Shearer tuvo grandes actuaciones con el Blackburn Rovers | Getty Images/GettyImages

Antes de la histórica temporada 2022-23 de Erling Haaland, el récord de goles en una sola temporada de la Premier League lo compartían Andy Cole y Alan Shearer.

En la temporada 1993-94, Cole marcó 34 goles con el Newcastle United, lo que les ayudó a terminar terceros, detrás del Manchester United y el Blackburn Rovers.

La temporada siguiente, Shearer igualó esa cifra con 34 goles para el Blackburn, lo que les permitió conseguir su primer y único título de la Premier League.

Cabe destacar que tanto Cole como Shearer fueron los máximos goleadores cuando la Premier League contaba con 22 equipos y 42 partidos por temporada. El formato de la liga se redujo a 20 equipos y 38 partidos a partir de la temporada 1995-96.

En la era de los 38 partidos, quien más se ha acercado a la cifra de Haaland es Mohamed Salah, quien marcó 32 goles con el Liverpool en la temporada 2017-18.

Excluyendo a Haaland, Cole, Shearer y Salah, solo dos jugadores en la historia de la Premier League han superado la marca de los 30 goles en una sola temporada: Cristiano Ronaldo y Luis Suárez, quienes marcaron 31 cada uno en 2007-08 y 2013-14 respectivamente.