Los jugadores que regresarán a la selección mexicana en septiembre

El camino a la Copa del Mundo de 2026 ha entrado en su etapa final. El Mundial está a menos de un año de dar inicio. Siendo el caso, para la Selección Mexicana cada encuentro en calidad amistoso que tengan de ahora en adelante deberá ser tomado como un examen de máximo nivel de seriedad.

En septiembre el Tri tendrá par de encuentros en contra de las potencias de Asía, Corea del Sur y Japón. No se esperan más experimentos de parte del cuerpo técnico, se llevará a la base que llegará a la lista final de cara al Mundial, incluido el regreso de dos descartes previo por temas de disciplina.

🚨CHUCKY LOZANO Y HUESCAS🚨



El Vasco Aguirre volverá a llamarlos para la Fecha FIFA, cuando el Tri enfrente a Japón y Corea del Sur. 🇲🇽



pic.twitter.com/sEXN7Y1iOR

El primero de ellos será Rodrigo Huescas. El lateral está en pleno estado de forma y será uno de los único dos mexicanos que jueguen la próxima Champions League. Siendo el caso, el cuerpo técnico levanta el castigo aplicado para los meses previos y le abren la puerta al retorno pensado además para un rol estelar.

Mexico v Honduras - CONCACAF Nations League | Hector Vivas/GettyImages

El segundo será Hirving Lozano. El 'Chucky' tuvo roces con el cuerpo técnico previo y con parte de la directiva de la FMF. Su ausencia de casi dos años llegaría a su fin este mes de septiembre a petición directa de Javier Aguirre quien desea probar por primera vez al extremo.

Se entiende que salvo este par de nombres, no habrá más sorpresas. El resto de los tomados en cuenta serán los hombres muy firme en los planes de Aguirre a meses del mundial.