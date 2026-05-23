Los jugadores que se quedaron en la Juventus a jugar la Serie B

La Juventus atravesó el episodio más duro de toda su historia en 2006. El club fue enviado a la Serie B tras el escándalo del Calciopoli, una investigación que reveló influencias sobre designaciones arbitrales y derivó en una sanción histórica para el fútbol italiano. Además del descenso, la institución perdió los títulos de Serie A de 2005 y 2006 y arrancó la siguiente temporada con una penalización de puntos.

El impacto fue inmediato dentro del plantel. Varias estrellas decidieron irse para seguir compitiendo al máximo nivel. Jugadores como Fabio Cannavaro, Emerson, Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta, Zlatan Ibrahimovic o Patrick Vieira tomaron otro rumbo. Sin embargo, otros referentes tomaron el camino opuesto y aceptaron jugar en segunda división para ayudar a devolver a la Juventus al lugar donde pertenecía.

Estos fueron los futbolistas más reconocidos que se quedaron en la Vecchia Signora durante su paso por la Serie B.

1. Gianluigi Buffon

Serie B: Juventus v Vicenza | New Press/GettyImages

Uno de los mejores arqueros de todos los tiempos venía de ser campeón del mundo con Italia en Alemania 2006, pero no dudó en seguir cuidando el arco de la Juve en su estadía en segunda división. Una vez conseguido el objetivo del ascenso, permaneció en el club por otras 13 temporadas, con un breve pasaje por el PSG en el medio. Leyenda absoluta.

2. Giorgio Chiellini

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

Chiellini era un joven jugador de apenas 22 años cuando la Juve descendió. Cuando consagrados como Fabio Cannavaro o Lilian Thuram apostaban por otros clubes, el defensor formado en Livorno se quedó en el equipo pese a haber tenido ofertas de Primera División. Y su decisión no pudo haber sido más acertada.



Originariamente lateral izquierdo, Deschamps lo utilizó como central y Chiellini se consolidó en esa posición. Su compromiso fue clave en la campaña de la Vecchia Signora y sus dos goles ante Arezzo son recordados como unos de los más importantes de la campaña.

3. Pavel Nedved

Serie B: Juventus v Pescara | New Press/GettyImages

"Nunca he dudado de seguir jugando en el Juventus. No me faltan ofertas, pero mi familia y yo estamos instalados en Turín", aseguró por aquel entonces el checo que tres años antes había recibido el premio al Balón de Oro como mejor futbolista del mundo.



Nedved ya era un referente de la Juventus, pero tomó estatus de ídolo por su enorme gesto de lealtad. Su gol al Mantova en la fecha 40° acabó selló el título y el regreso a la Serie A.

4. Alessandro Del Piero

Juventus' forward Alessandro Del Piero c | PACO SERINELLI/GettyImages

Apenas unos meses después de consagrarse campeón del mundo con Italia, el gran capitán rechazó ofertas de grandes clubes de Italia y Europa para quedarse a pelear el retorno a Primera. Y más allá de la carga simbólica de contar con el 10 en la Serie B, su rendimiento en aquella temporada fue sobresaliente.



Máximo goleador del torneo con 20 tantos en 35 partidos, también fue el máximo asistidor con 10 asistencias. En el peor año en la historia del club de su vida, Del Piero dio la cara como ningún otro.

5. David Trezeguet

Juventus' forward David Trezeguet celebr | PACO SERINELLI/GettyImages

Del Piero tenía a su lado a otro campeón del mundo, en este caso con Francia en 1998. Trezeguet fue también un jugador decisivo en la campaña del ascenso, registrando 15 goles en 31 partidos. El francés le dijo que no a ofertas del Manchester United y del Barcelona en el inicio de aquella temporada, dejando bien en claro su compromiso y amor por el club bianconeri.

6. Mauro Camoranesi

Modena v Juventus - Serie B | New Press/GettyImages

La historia del argentino nacionalizado italiano pudo haber sido diferente. Luego de ser campeón con Italia, Camoranesi expresó su deseo de ser transferido para no jugar en segunda división. Sin embargo, no hubo acuerdo con algunos clubes interesados (Lyon, Valencia y Liverpool) y Mauro aceptó el desafío de devolver a la Juve a la máxima categoría.



Disputó 33 partidos en la Serie B y anotó 4 goles para volver a Primera.

7. Robert Kovac

Juventus' defender Robert Kovac (R) cele | PACO SERINELLI/GettyImages

Su estadía en la Juve no fue muy prolongada, pero los tifosi siempre estarán agradecidos con el croata por todo lo que dio para que el club saliera del infierno en el que estaba inmerso.



Llegado del Bayern Múnich en 2005, fue parte del equipo campeón de la Serie A, luego condenado al descenso. Ya en la B, disputó 17 partidos, siendo una pieza importante en una de las defensas más sólidas de aquel campeonato.

8. Jonathan Zebina

Soccer 2005 - Serie A - Juventus | Eddy LEMAISTRE/GettyImages

Al igual que muchos en esta lista, el defensor francés rechazó ofertas de clubes europeos para estar presente en la reconstrucción de la Juventus. Bajo la conducción de Deschamps, fue utilizado tanto como lateral derecho como central, disputando 24 encuentros a lo largo de la campaña. Permaneció en el club hasta 2010, cuando partió al Brescia.