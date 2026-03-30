Los jugadores que tiene el FC Barcelona en carpeta para el próximo mercado de fichajes

Mientras define sus prioridades, el FC Barcelona proyecta un mercado de pases ambicioso, aunque económicamente prudente, conscientes de las limitaciones financieras del club para reabastecer el plantel.

Además de la búsqueda de un delantero de jerarquía y un central zurdo, la dirección deportiva analiza opciones paralelas para cubrir eventuales bajas en puestos sensibles dentro del sistema táctico de Hansi Flick.

La intención es no quedar expuesto ante salidas inesperadas y sostener la competitividad del equipo, tanto en LaLiga como en las grandes competiciones europeas.

El extremo izquierdo apunta al recambio jóven

1. Julián Álvarez (26 años)

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El argentino es el gran objetivo del club para potenciar el ataque. Su capacidad goleadora, movilidad y proyección lo convierten en el perfil ideal para liderar la ofensiva de cara al nuevo ciclo competitivo.

2. Alessandro Bastoni (26 años)

Alessandro Bastoni of Italy in action during the FIFA World | Nicolò Campo/GettyImages

El defensor del Inter de Milán es el principal apuntado para reforzar la zaga. Su buena recuperación en juega, la presencia física y la experiencia en el plano internacional lo ubican como una prioridad para la defensa blaugrana.

3. Jan Virgili (19 años)

RCD Mallorca v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Formado en el club y actualmente en Mallorca, Virgili es un perfil conocido por el club. El Barça conserva un porcentaje de su pase y un derecho de tanteo por el jugador, lo que facilitaría una posible recompra si decide apostar nuevamente por su proyección.

4. Andreas Schjelderup (21 años)

International FriendlyNetherlands v Norway | ANP/GettyImages

El atacante del Benfica viene destacándose tanto en la liga portuguesa como en competiciones europeas. Su juventud y margen de crecimiento lo convierten en una alternativa interesante desde lo deportivo y lo económico.

5. Andrea Cambiaso (26 años)

Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Actualmente en la Juventus, es uno de los nombres que más seduce por su capacidad para desempeñarse en ambas bandas. Su perfil encaja con la idea de un lateral moderno, con recorrido y adaptación táctica, a gusto de Flick.

6. Alejandro Grimaldo (30 años)

Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Nigel French/Allstar/GettyImages

Su gran presente en el Bayer Leverkusen y el estado actual de situación contractual, cerca de finalizar vínculo, lo posiciona como una oportunidad de mercado accesible dentro de las posibilidades económicas del Barcelona.

7. Álex Remiro (31 años)

Real Sociedad v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El arquero de la Real Sociedad se mantiene en el radar azulgrana como una opción firme en caso de cambios bajo los tres palos. Su experiencia en LaLiga y regularidad lo avalan como una garantía inmediata. Aunque su contratación dependerá en gran parte de lo que ocurra con Wojciech Szczęsny, quien podría salir en el próximo mercado.

Más allá de los nombres propios, en el Barcelona hay una idea clara que apunta a anticiparse. Con un contexto económico que obliga a premeditar cada interés, el club busca alternativas viables que proyecten talento y sostenibilidad a corto plazo dentro del equipo azulgrana.

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