Los lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentar a Chivas en las semifinales de vuelta del C2026

Chivas y Cruz Azul se miden este sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco para conocer al primer finalista del Clausura 2026, de la Liga MX. El encuentro de Ida dejó muchas emociones, aunque también la polémica no estuvo ausente, en la cual estuvo involucrado el nigeriano Osinachi Ebere, ya que se salvó de ser expulsado tras una dura plancha sobre Diego Campillo, mientras más adelante consiguió un penal dudoso por parte de Bryan González, el cual convirtió para sellar el 2-2 final. Previamente, Carlos Rodríguez halló la igualada cuando caían por la mínima.



Una de las grandes ausencias por parte de La Máquina fue el uruguayo Gabriel Fernández, aunque el motivo se debió a mera precaución por parte del cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui. Gracias a esto, esperan tenerlo listo para encarar el cotejo de vuelta en suelo tapatío.



Del mismo modo, Jorge Rodarte tampoco apareció pese a que fue titular en el encuentro anterior, sin embargo, eso se debió a que fue víctima de un cuadro de influenza, sin saber si podrá librarse de la enfermedad para el próximo sábado.



Por último está la gran cuestión, si el timonel celeste optará por sentar a Kevin Mier para darle la titularidad a Andrés Gudiño, luego del grave error que cometió, recordando el gran rendimiento que tuvo el suplente mientras el cafetalero estuvo superando su lesión.

'Toro' Fernández | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

La lista la encabeza el defensa Chiquete Orozco, quien desde el semestre pasado quedó fuera de circulación por una aparatosa lesión que lo ha marginado de ver acción en este campeonato, aunque ya estaría listo para encarar el Apertura 2026. Fue en diciembre del 2025 cuando el zaguero tuvo una grave luxación de tobillo derecho, estando ahora en la fase de rehabilitación.



Ya hablando de casos del presente, La Máquina seguirá sin tener al argentino Nico Ibáñez. El delantero sufrió una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha. Y a pesar de que ha evolucionado favorablemente, sólo podría estar listo para reaparecer ante una hipotética final.



Finalmente, están las dudas del Toro Fernández y Jorge Rodarte, si el primero estará en óptimas condiciones y si el segundo dejará atrás el cuadro de influenza.

Jorge Rodarte | Agustin Cuevas/GettyImages

Jugador Lesión Estado Posible regreso Jesús Orozco Fractura de tobillo Descartado Finales de agosto Nicolás Ibáñez Lesión muscular en el gemelo Descartado Principios o mediados de mayo Toro Fernández Distensión Duda Sin definir Jorge Rodarte Influenza Duda Sin definir

¿Qué jugadores tiene suspendidos Cruz Azul?

Joel Huiqui podrá contar con toda su plantilla, ya que no hay hombres en la ‘congeladora’.

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