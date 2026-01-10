Los malos fichajes de Cruz Azul en la era de Iván Alonso

El directivo uruguayo Iván Alonso asumió el puesto como director deportivo del Club de Fútbol Cruz Azul en diciembre de 2023, por lo que su gestión comenzó a impactar en el armado del equipo a partir del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Desde entonces, el club ha invertido más de 100 millones de dólares en alrededor de 20 refuerzos, pero varios han sido considerados fracasos o "malos fichajes" por la prensa, analistas y afición, debido a bajo rendimiento, poca continuidad, devaluación en su valor de mercado o salidas rápidas (como cesiones o préstamos).

A continuación, te nombramos los más mencionados como fichajes fallidos o decepcionantes en la era de Iván Alonso según la expectativa y la realidad.

1. Camilo Cándido

Camilo Cándido sufrió en su estadía en La Noria | Jam Media/GettyImages

El jugador uruguayo fue uno de los primeros refuerzos en el Clausura 2024, pero no encontró regularidad ni se consolidó en el lateral izquierdo, siendo relegado por Martín Anselmi.



Por lo que salió a préstamo al Atlético Nacional de Colombia y siendo calificado explícitamente como un "fichaje fallido" por su poca actividad y bajo impacto.

2. Giorgos Giakoumakis

Giorgos Giakoumakis no pudo brillar en Cruz Azul | Hector Vivas/GettyImages

El delantero griego llegó como refuerzo "bomba" para el Apertura 2024 procedente del Atlanta United, costó alrededor de 10 millones de dólares + contrato millonario total estimado en hasta 29 millones con salarios y bonos).



Disputó 40 partidos y solo marcó 9 goles antes de ser cedido al PAOK de Salónica. Es considerado uno de los mayores fracasos por el alto costo y bajo impacto. Aunque también hay que decir la poca paciencia que el cuerpo técnico y directiva tuvieron con él.

3. Gabriel "Toro" Fernández

Gabriel Fernández recibió una segunda oportunidad | Manuel Velasquez/GettyImages

El delantero uruguayo fue fichado por casi unos 10 millones de dólares procedente de los Pumas UNAM y su valor de mercado actualmente dos años después se desplomó a menos de 2 millones de dólares, con rendimiento muy por debajo de lo esperado.



En las primeras semanas de su fichaje sufrió una lesión de larga duración y con ello estuvo a punto de salir junto a Giakoumakis el semestre pasado.



De hecho, ya había sido enviado a entrenar con la Sub-20, pero la falta de jugadores en el equipo le permitió tener continuidad y bajo Nicolás Larcamón tuvo más oportunidades y fungió como titular, sin embargo, sigue por debajo de las expectativas, sobre todo por la inversión.

4. Jesús Orozco Chiquete

Jesús Orozco Chiquete se lesionó en la Liguilla del Apertura 2025 y quedaría fuera del Mundial 2026 | Jam Media/GettyImages

Ha sido la inversión más alta en la era Alonso, alrededor de 11 millones de dólares desde Chivas, previo al Clausura 2025.



A seis meses de su llegada no se consolidó como titular indiscutible, acumuló tarjetas y una expulsión, y su valor de mercado bajó a unos 6 millones.



En su segundo semestre bajó las órdenes de Larcamón tomó mayor confianza y estaba recuperando su mejor nivel.



Desafortunadamente sufrió una severa lesión que lo tendrá fuera todo el torneo y su participación en el Mundial 2026 está prácticamente descartada.

5. Omar Campos

Omar Campos tuvo un primer semestre complicado | Jam Media/GettyImages

El mexicano que jugaba en LAFC de la MLS y que era pretendido por varios clubes de la Liga MX como América y Tigres UANL, llegó como apuesta tras el fracaso de Cándido, para cubrir el lateral izquierdo.



En ocho meses no logró consolidarse por competencia (como Rodolfo Rotondi) y lesiones recurrentes. Aunque de la mano de Larcamón parece tener mayor confianza y ha estado teniendo más actividad.

6. Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz ha sido relegado por Larcamón | Jam Media/GettyImages

El extremo polaco fue fichado por más de 8.5 millones de dólares procedente de LAFC a principios del 2025, había sido solicitado expresamente por Martín Anselmi, pero tras su partida, le costó adaptarse al equipo.



Un año después no rindió lo que se esperaba y su relación con la directiva está rota, por lo que es prácticamente un hecho que será traspasado de nuevo a una franquicia de la MLS.

