Los máximos anotadores históricos de la Premier League: Salah sigue escalando posiciones

Mohamed Salah ascendió al cuarto lugar en la tabla de goleadores de todos los tiempos de la Premier League con su gol de la victoria contra el Burnley.

El egipcio se adelantó para cobrar un penal en el tiempo añadido después de que Hannibal Mejbri fuera declarado culpable de tocar el balón con la mano dentro del área, rematando con confianza para asegurar los tres puntos y mantener el inicio perfecto de temporada del Liverpool.

Fue el segundo gol de Salah en la campaña, después del tanto que anotó en la noche inaugural contra Bournemouth, pero también fue la 188.ª vez que hizo ondear la red a lo largo de una ilustre carrera en la Premier League.

El gol lo coloca en el cuarto lugar de la tabla de goleadores de todos los tiempos de la liga, uno por delante del ex astro del Manchester United, Andy Cole.

El siguiente objetivo de Salah es otra leyenda del United. Wayne Rooney ocupa el tercer puesto con 208 goles, un objetivo viable para Salah esta temporada. El egipcio necesita otros 20 goles este año para igualar esa cifra y podría confiar en sus posibilidades tras los 29 goles del año pasado.

Máximos goleadores de todos los tiempos de la Premier League

JUGADOR GOLES Alan Shearer 260 Harry Kane 213 Wayne Rooney 208 Mo Salah 188 Andy Cole 187 Sergio Agüero 184 Frank Lampard 177 Thierry Henry 175 Jermaine Defoe 163 Robby Fowler 162

Con contrato en Anfield hasta 2027, Salah espera superar a Rooney y también tendrá en la mira los 213 goles de Harry Kane. Los 260 goles de Alan Shearer podrían estar fuera del alcance del jugador de 33 años según su contrato actual.

Salah también hizo una pequeña parte de la historia del club con su gol contra el Burnley, estableciendo el récord de más goles de penalti para los Rojos.

El legendario delantero posterior a la Segunda Guerra Mundial, Billy Liddell, había liderado el camino con 34 penales, pero Salah ahora se libera después de que su tiro número 35 golpeara el fondo de la red.

La próxima oportunidad de Salah de aumentar su cuenta en la Premier League llegará el próximo fin de semana con una visita de sus rivales de Merseyside, el Everton, después de una reunión a mitad de semana del Atlético de Madrid para dar inicio a la campaña de la Liga de Campeones del Liverpool .