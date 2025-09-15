Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Cada cuarto año es una oportunidad única que tienen los futbolistas de representar a sus selecciones en la Copa del Mundo, el torneo más importante del balompié mundial. Está en juego no solo el honor de sus países, sino también la posibilidad de dejar sus nombres en los libros de historia.

Los goleadores de los mundiales han inspirado a las nuevas generaciones, siendo referencias del deporte por la oportunidad que han tenido para destacar en un campeonato tan prestigioso, que cuenta con la mayor cantidad de espectadores de torneo deportivo alguno.

Desde leyendas como Just Fontaine, pasando por Pelé, Diego Maradona, hasta llegar a emblemas del presente como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé, cada Mundial ofrece una oportunidad única de quedar inmortalizados.

A continuación, vale la pena repasar los 11 máximos anotadores en la historia de los Mundiales, desde 1930 hasta la actualidad.

11. Thomas Müller, Alemania (10 goles)

Múller destacaba por su olfato goleador | Witters Sport-Imagn Images

Eterno delantero alemán, sacrificado en defensa, pero con un olfato goleador único. Su intensidad para jugar le ganaron un nombre entre los mejores delanteros del mundo en su época. Debutó en 2010, siendo el mejor jugador joven del torneo en Sudáfrica y el máximo goleador.



En 2014 fue brillante para que la selección alemana consiguiera la Copa del Mundo en Brasil y su última participación fue en Rusia 2018, con la eliminación de su selección en la fase de grupos.





10. Teófilo Cubillas, Perú (10 goles)

Teófilo Cubillas es el goleador de Perú en mundiales | IMAGO

Considerado el mejor jugador peruano de todos los tiempos, con una fuerza y potencia que le hacían ganarse comparaciones incluso con el astro Pelé.



Disputó las ediciones de 1970, 1978, 1982, consiguiendo 10 goles en 13 partidos, siendo el jugador más joven de México 70. Era apodado el “Nene” y es considerado como una leyenda del fútbol sudamericano.

9. Gabriel Batistuta, Argentina (10 goles)

Gabriel Batistuta no pudo ganar la Copa del Mundo | IMAGO

"Batigol", como se le conoce al ex delantero, que mostraba una potencia única cada vez que le pegaba a la pelota. Brilló con la selección argentina en las ediciones de 1994, 1998 y 2002.



Fue por mucho tiempo el máximo goleador de la albiceleste en los mundiales, hasta que Lionel Messi lo superó. Brilló en la Serie A de Italia en su carrera profesional, aunque las lesiones lo marginaron en sus últimos años.

8. Jürgen Klinsmann, Alemania (11 goles)

Jürgen Klinsmann fue clave en la conquista de Alemania en 1990 | IMAGO

Reconocido como uno de los delanteros con mejor presencia por arriba, con goles que quedarán grabados en la mente de los aficionados alemanes. Ayudó a su selección a conquistar la Copa del Mundo de 1990, en esa recordada final contra Argentina.



Luego participó en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, siendo el delantero titular y haciendo una gran dupla de ataque con Oliver Bierhoff. En total, marcó 11 goles y en 2006 fue el entrenador de la selección.

7. Sándor Kocsis, Hungría (11 goles)

Sándor Kocsis fue clave para su selección | IMAGO

Kocsis tuvo una actuación soberbia en el Mundial de Suiza 1954, convirtiendo 11 goles en el torneo, aunque perdió la final del campeonato. Tenía una gran habilidad de marcar de cabeza y ganó el oro olímpico con su selección en 1952.



En su carrera con la selección nacional de su país, logró siete hat-tricks, un récord que será difícil de superar por las nuevas generaciones.





6. Pelé, Brasil (12 goles)

Pelé conquistó tres mundiales con Brasil | Pelé

Para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos. Mostraba su talento en cada mundial que disputaba. Jugó en las ediciones de 1958, 1962, 1966 y 1970, ganando tres títulos con Brasil.



Apodado como el “Rey”, es el único futbolista en ganar tres ediciones de la Copa del Mundo y es reconocido como una leyenda del fútbol de su país.

5. Just Fontaine, Francia (13 goles)

Just Fontaine logró el récord de 13 goles en una sola edición | IMAGO / Horstmüller

Fontaine tuvo el mundo a sus pies en el Mundial de 1958 que se disputó en Suecia, anotando 13 goles, que hasta ahora es la cifra de más tantos conseguidos en un solo torneo.



En ese Mundial, anotó tres ante Paraguay, dos frente a Yugoslavia, uno contra Escocia, dos a Irlanda del Norte, uno a Brasil y cuatro a Alemania Occidental.

4. Gerd Müller, Alemania (14 goles)

Gerd Müller ganó la Copa del Mundo de 1974 | IMAGO / Colorsport

Por muchos años comandó a los goleadores en los mundiales y fue una referencia para las nuevas generaciones. Ganó la Copa del Mundo de 1974 con Alemania Occidental, siendo clave en la conquista.



En 1970 fue uno de los mejores jugadores del torneo, siendo el máximo goleador con 10 tantos, añadiendo otros 4 en 1974. Su récord se mantuvo hasta 2006, cuando Ronaldo Nazário lo superó.

3. Lionel Messi, Argentina (13 goles)

Messi ganó su tan ansiado Mundial en 2022 | Yukihito Taguchi-Imagn Images

Messi todavía tendrá la oportunidad en 2026 de seguir aumentando su cuenta y subir en el ranking. Su primer gol lo marcó en Alemania 2006, luego no pudo aumentar su cuenta en Sudáfrica 2010, marcó cuatro más en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Catar 2022.



En el último Mundial, fue clave para que su selección ganara el tan ansiado trofeo, después de vencer a Francia en la final.



2. Ronaldo Nazario, Brasil (15 goles)

Ronaldo Nazario conquistó dos Mundiales | IMAGO / BSR Agency

Dueño de una gambeta única, que le hizo ganarse el apodo de "El Fenómeno). El delantero, considerado uno de los mejores '9' de la historia, estuvo en la nómina de Brasil en 1994, pero no jugó.



Hizo 15 goles en las Copas del Mundo de Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. Fue dos veces campeón del torneo y si las lesiones no lo hubieran afectado, quizás tendría más tantos en su cuenta.

1. Miroslav Klose, Alemania (16 goles)

Klose conquistó la Copa del Mundo de 2014 en Brasil | Witters Sport-Imagn Images

El delantero alemán destacaba por su capacidad de siempre estar en el momento justo en el lugar indicado para marcar. Participó en cuatro ediciones, de 2002 hasta 2014 y en su último Mundial fue campeón y logró desplazar a Ronaldo Nazario del primer lugar del podio.



Es el goleador histórico de la selección alemana y es reconocido por su carisma y su entrega cada vez que se ponía la camiseta de su país.