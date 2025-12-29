Se fue el 2025 y nos dejó un gran sabor de boca en cuanto a lo que vivieron los futbolistas mexicanos tanto en Liga MX como fuera de ella, sobre todo la capacidad goleadora que mostraron algunos que ya nos tienen acostumbrados a verlos en acción y otros que apenas comienzan a escribir su propia historia.

Resulta sorprendente que el futbolista mexicano con más goles en este año no milite en el futbol europeo, sino que juegue en la máxima categoría del futbol mexicano, donde se consolidó como el máximo artillero del año. Él es Germán Berterame, hombre que rompió las redes en 28 ocasiones y terminó líder en este conteo.

Monterrey v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Estos son los máximos goleadores mexicanos del 2025

La lista de este año ha causado polémica ya que en el top se encuentran dos jugadores naturalizados mexicanos, siendo Germán Berterame el máximo artillero y poco más abajo Julián Quiñones, futbolista colombiano que obtuvo la nacionalidad azteca hace un par de años.

Además, llama poderosamente la atención que este hombre se encuentre por encima de Raúl Jiménez en el conteo, un futbolista de élite que es considerado hoy por hoy el mejor centro delantero mexicano o de Santiago Giménez, otro hombre que milita en Europa y también quedando por encima de Ángel Sepúlveda, su más cercano perseguidor en el balompié mexicano.

Otros de la Liga MX que se sumaron fueron Alexis Vega, quien solo pudo llegar a 18 dianas debido a que en el cierre del Apertura 2025, donde fueron campeones, estuvo lesionado y solo apareció en la gran final frente a los Tigres de la UANL. Sumado a esto está el caso de Armando 'Hormiga' González, quien fue el máximo goleador del mismo torneo.

1. Germán Berterame: 28 goles

TOPSHOT-FBL-MEX-MONTERREY-ATLAS | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages



El 'Inventor', como le llaman los seguidores de los Rayados del Monterrey, disputó 55 partidos este año y así fue como se distribuyó su cuota goleadora: 10 goles en el Clasusura, 11 goles en el Apertura, 3 goles en el Mundial de Clubes, 2 goles en Champions Cup, un gol en Leagues Cup y otro más en un amistoso con México.

2. Raúl Jiménez: 22 goles

West Ham United v Fulham - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El nivel del 'Lobo Solitario' no decae y para muestra el gol que marcó este fin de semana con el que el Fulham derrotó al West Ham United, mismo que le sirvió para llegar a 22 anotaciones en este 2025, siendo su mejor registro desde el 2019 cuando pudo marcar en 36 ocasiones.

3. Ángel Sepúlveda: 21 goles

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El ''Ángel del Gol' fue el segundo mejor mexicano que milita en la Liga MX, marcó en 21 oportunidades, 9 de ellas fueron en la Concachampions, razón por la que se convirtió en campeón goleador de dicho certamen a mediados de este año.

4. Julián Quiñones: 21 goles

Venezuela v Mexico - CONMEBOL Copa America USA 2024 | Omar Vega/GettyImages

Todo está dicho para el jugador del Al Qadsiah, si quiere estar en la próxima Copa del Mundo 2026 de la FIFA, necesita hacerse presente en el marcador para su equipo y en esta campaña está en la cuarta posición de la tabla de goleo con 6 anotaciones en 7 partidos disputados, cifras que le ayudaron a llegar a los 21 goles este año.

5. Alexis Vega: 18 goles

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Jam Media/GettyImages

Las lesiones no dejaron tranquilo al bicampeón del futbol mexicano y es que en este Apertura 2025 solo pudo disputar 14 partidos, en los cuales marcó en cuatro ocasiones. Sin embargo, en el Clausura hizo 13 dianas y una más en Copa Oro que le valieron llegar a dicha suma.

6. Santiago Giménez: 15 goles

AC Milan v Pisa SC - Serie A | DeFodi Images/GettyImages

El presente por el que atraviesa Santi no es nada prometedor, hace unos días fue intervenido quirúrgicamente y esto podría afectarle de cara a la disputa del próximo Mundial 2026. Sin embargo, antes de esto, logró hacer 15 goles en el 2025, todo en medio de muchos dimes y diretes sobre su continuidad en el Milan para la siguiente campaña.

7. Armando González: 14 goles

TOPSHOT-FBL-MEX-GUADALAJARA-MONTERREY | ULISES RUIZ/GettyImages

El 'Otaku del Gol' como se le conoce por la fanaticada de las Chivas, con apenas 22 años se convirtió en campeón goleador del Apertura 2025 de la Liga MX, distinción compartida con Paulinho y Joao Pedro. Ahí el ariete rojiblanco marcó en 12 ocasiones sumadas a una anotación más en la Concachampions y una restante en la Leagues Cup.

