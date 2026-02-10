Los mejores brasileños en la historia del Club América - rankeados

El Club América ha tenido una larga tradición de futbolistas brasileños que dejaron huella, desde los años 60 hasta la era moderna.

Muchos aportaron títulos, goles y magia en Coapa. Y con la llegada de André Jardine al Nido una vez tricampeones han empezado a aterrizar los cariocas para conformar el plantel americanista.

En solo este Clausura 2026 ya han desembarcado tres elementos brasileños: Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Vinícius Lima, de los que se espera mucho en esta nueva era del proyecto de Jardine.

Por ese motivo y aunado a los recientes fichajes provenientes del fútbol brasileño, a continuación, hacemos una lista para recordar a los mejores brasileños en la historia del club azulcrema.

5. Arlindo dos Santos

Su llegada fue a mediados de los 60 (nació en 1940). Fue un. delantero y/o extremo veloz y desequilibrante.



Anotó el primer gol oficial en la historia del Estadio Azteca el 29 de mayo de 1966, en el partido inaugural América vs. Torino (Italia).



Fue un gol histórico para el americanismo y el fútbol mexicano. Además, contribuyó en esa época dorada inicial, incluyendo el título de 1965-66.



Aunque no tuvo tantos goles o temporadas como otros, ese gol lo hace eterno en la memoria colectiva del club.

4. Vavá (Edvaldo Izidio Neto)

Se unió al club entre 1964-1967 (tras pasar por Vasco da Gama, Atlético de Madrid y Palmeiras). Era un delantero centro experimentado, fuerte y rematador. Apodado "Peito de Aço" (Pecho de Acero) por su fortaleza física.



No hay cifras exactas ni muy detalladas, pero aportó goles importantes en su etapa. Fue parte del título de Liga MX (1965-66, el mismo que Zague).



Fue bicampeón del mundo con Brasil (1958 y 1962), donde anotó en dos finales consecutivas de Mundial (récord único).



Llegó con jerarquía mundial a los 30 años y ayudó a consolidar el primer título profesional del club. Su paso fue breve, pero de alto nivel.

3. Kléber Boas

Kléber Boas tuvo un paso breve, pero exitoso con América | OMAR TORRES/GettyImages

Se unió a las filas de Coapa em 2005 (tras pasar por Tigres y Veracruz), recomendado por Cuauhtémoc Blanco, luego de coincidir en el puerto de Veracruz, pero solo estuvo hasta 2006.



Era un delantero goleador, potente, oportunista y buen cabeceador. Formó tridente letal con Blanco y Claudio López.



Marcó 34 goles en 66 partidos oficiales. Fue campeón de goleo en Apertura 2005. Además, fue campeón de Liga MX (Clausura 2005), Campeón de Campeones, Concachampions 2006.



El brasileño más destacado de la era moderna. Brilló en un América dominante en Concacaf y liga. Muchos lo recuerdan como clave en esa generación exitosa, aunque su paso fue corto comparado con los clásicos.

2. José Alves "Zague" "Lobo Solitario"

🟡 | JOSÉ ALVES "ZAGUE" AL RECINTO DE LOS INMORTALES!! 🇧🇷



¡Una leyenda del futbol brasileño, ingresa al Salón de la Fama del Futbol Internacional en la Investidura 11! pic.twitter.com/mNJnF3W5Ic — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) October 11, 2023

Arribó en 1961, traído por Emilio Azcárraga Milmo junto a Moacyr. Permaneció hasta alrededor de 1971 (10 temporadas).



Era un delantero centro puro con un olfato goleador brutal, rematador letal y carismático. Apodado "Lobo Solitario" por su instinto asesino en el área.



Es uno de los máximos goleadores históricos del club con 109 goles en liga (cuarto lugar general, primero entre extranjeros).



Ganó el primer campeonato de Liga en era profesional (1965-66), dos Copas México, y fue campeón de goleo individual en una temporada.



Inició una dinastía familiar (su hijo Luis Roberto Alves "Zaguinho" también fue ídolo, máximo goleador histórico del club con 162 goles y seleccionado nacional de México). Zague es ícono de la época fundacional del profesionalismo en América y uno de los extranjeros más queridos.

1. Antônio Carlos Santos "Negro Santos"

El Negro Santos es una leyenda azulcrema | Jam Media/GettyImages

Firmó con América en 1987 procedente de Botafogo. Jugó hasta 1992, tuvo un breve paso por Porto (Portugal) y regresó a América en 1993-1994.



En total jugó alrededor de 187 partidos oficiales con el club. Se desempeñaba como mediocampista central/ofensivo y poseía una zurda exquisita, visión de juego, liderazgo y técnica brasileña pura. Era el "cerebro" del equipo, distribuía el balón y anotaba goles de gran calidad.



Fue bicampeonato de Liga MX (1987-88 y 1988-89), Campeón de Campeones (1987-88 y 1988-89), Concacaf Champions Cup (1987, 1990, 1992), Copa Interamericana (1991). Ganó ocho títulos oficiales en total durante su etapa dorada.



Es ampliamente considerado el mejor brasileño en la historia americanista por su impacto en la era más exitosa del club en los 80-90. Muchos lo colocan entre los tops 10-15 jugadores históricos del América.