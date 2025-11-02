Los mejores centrocampistas actuales de la Premier League – Rankeados

La Premier League nunca ha contado con una colección tan rica de centrocampistas de clase mundial como la que tiene actualmente.

Una liga fundada en jugadores corpulentos y todoterreno se ha enriquecido con influencias de todo el mundo del fútbol, ​​y la máxima categoría inglesa ahora cuenta con una gran variedad de perfiles de centrocampista. Todavía hay espacio para el mediocampista más demoledor, pero ahora convive con elegantes regateadores, creadores de ritmo y maestros del juego.

El talento de élite se encuentra repartido entre los seis grandes clubes tradicionales y más allá, y la deslumbrante plantilla de centrocampistas de la Premier League es la envidia de otras ligas del mundo.

Teniendo esto en cuenta, aquí está la clasificación de Sports Illustrated de los mejores centrocampistas actuales de la Premier League.

1. Xavi Simons (Tottenham Hotspur)

Xavi Simons se unió a los Spurs el verano pasado | Molly Darlington/Copa/GettyImages

Xavi Simons llegó hace poco a la Premier League tras fichar por el Tottenham Hotspur el verano pasado. Este codiciado y versátil mediocampista ofensivo perfeccionó su juego en el RB Leipzig de la Bundesliga y ahora brilla en el fútbol inglés.



El internacional neerlandés aún se está adaptando a su nuevo entorno, pero la afición de los Spurs ya ha podido apreciar destellos de su genialidad en el norte de Londres.



Simons es un maestro de la creación de juego y excepcional en espacios reducidos, aprovechando su bajo centro de gravedad y su velocidad punta para causar estragos dentro y alrededor del área.



Las defensas de la Premier League aprenderán a temer a Simons con el tiempo.

2. Martin Ødegaard (Arsenal)

El capitán del Arsenal es un caballero | Nigel French/Allstar/GettyImages

La cotización de Martin Ødegaard ha disminuido durante el último año debido a las lesiones y las persistentes dudas sobre su rol ideal a largo plazo en el Arsenal, pero nadie puede negar que el noruego es uno de los mejores mediocampistas de la liga.



El capitán del Arsenal se ve algo limitado por un sistema que lo coloca en la banda derecha, alejándolo de la portería rival, donde puede ser más determinante, pero aun así ha logrado forjar una formidable conexión con Bukayo Saka en la banda.



Probablemente se desempeñaría mejor como mediapunta tradicional, donde podría deslumbrar con su capacidad de creación de juego y su potente zurda.

3. Bruno Guimarães (Newcastle United)

Bruno Guimarães ha sido excepcional en Tyneside | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Bruno Guimarães ha brillado con luz propia desde su llegada a la Premier League en 2022. El brasileño es la personificación de la regularidad, manteniendo un nivel de juego impecable en el centro del campo del Newcastle United.



Guimarães es un mediocampista incansable, capaz de realizar entradas contundentes, pases diagonales precisos y goles decisivos. Sin embargo, su cualidad más valiosa es, sin duda, su trabajo incansable y su pasión inquebrantable, cualidades que lo han convertido en un ídolo para la afición del Newcastle.



El mediocampista es un atleta impresionante y forma parte del formidable trío de ataque del Newcastle junto a Sandro Tonali y Joelinton.

4. Martín Zubimendi (Arsenal)

El centrocampista del Arsenal ha brillado en el norte de Londres | Visionhaus/GettyImages

Tras rechazar al Liverpool en el verano de 2024, parecía que Martín Zubimendi jamás jugaría en la Premier League, pero finalmente el español se dejó convencer para dejar la Real Sociedad y unirse a su compatriota Mikel Arteta en el Arsenal.



Aún es pronto en la trayectoria de Zubimendi en el Arsenal, pero las señales son muy alentadoras. El mediocampista defensivo ha impresionado con su combinación de garra y elegancia en el centro del campo, lo que hace que su adaptación al fútbol inglés parezca relativamente sencilla.



Zubimendi aporta a los Gunners un control crucial en el mediocampo y es probable que siga mejorando en los próximos meses y años.

5. Sandro Tonali (Newcastle United)

Sandro Tonali es un centrocampista de acción | James Gill - Danehouse/GettyImages

La sanción de 10 meses impuesta a Tonali por infringir las normas de apuestas amenazó con truncar por completo su carrera en el Newcastle. Sin embargo, las Urracas mantuvieron la fe en su jugador y esa confianza se ha visto recompensada con creces desde su regreso a la competición a principios de la temporada 2024-25.



Al igual que su compañero Guimarães, Tonali aporta al Newcastle un poco de todo en el centro del campo. Marca goles, ayuda a controlar el ritmo del partido con su conducción de balón y su precisa distribución, y además posee la tenacidad necesaria para ganarse la admiración de la afición de St James’ Park.



El internacional italiano rara vez tiene un mal día, demostrando una fiabilidad extraordinaria para el Newcastle, independientemente del rival.

6. Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Dominik Szoboszlai ha destacado en el Liverpool | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

La facilidad de Dominik Szoboszlai para marcar golazos impresionó rápidamente a la afición del Liverpool tras su llegada a la Premier League, pero su ética de trabajo ha superado con creces su capacidad para anotar tantos goles de forma semi-regular.



El versátil húngaro, que ha jugado en todo el mediocampo e incluso como lateral derecho con los Reds, se ha hecho famoso por su resistencia y espíritu de lucha, encontrando su lugar tanto bajo la dirección de Jürgen Klopp como de Arne Slot.



Principalmente ha jugado como mediapunta en el Liverpool, destacando por su precisión en el disparo y su excelente visión de juego, pero ha demostrado ser un jugador clave independientemente de su posición.

7. Enzo Fernández (Chelsea)

Enzo Fernández ha florecido en el Chelsea | Justin Setterfield/GettyImages

Enzo Fernández tardó en adaptarse al Chelsea, pero ese periodo de adaptación ya parece muy lejano. El argentino ahora rinde al nivel que justificaba su traspaso de 107 millones de libras, ya sea en el doble pivote de Enzo Maresca o en una posición más adelantada.



El tenaz centrocampista posee la garra característica de los sudamericanos, y su espíritu competitivo y su increíble entrega lo convierten en uno de los favoritos en Stamford Bridge. Sin embargo, es su calidad con el balón lo que lo convierte en un activo tan valioso.



Un excelente jugador que llega al área rival con facilidad, capaz de marcar y asistir a sus compañeros, Fernández aporta un equilibrio magnífico en el centro del campo tanto para su club como para su selección.

8. Rodri (Manchester City)

Las lesiones han frustrado al ganador del Balón de Oro | Marc Atkins/GettyImages

Rodri habría encabezado nuestra clasificación con facilidad, pero el ganador del Balón de Oro de 2024 se ha visto afectado por las lesiones últimamente. Estuvo de baja casi toda la temporada 2024-25 y aún lucha contra problemas físicos en su intento por recuperar su mejor nivel.



Sin embargo, la reputación de Rodri garantiza que no haya caído demasiado en nuestra clasificación. En plena forma, no cabe duda de que es el mejor mediocampista defensivo del planeta, y el español ha demostrado ser fundamental en el Manchester City de Pep Guardiola, un equipo que lo ha ganado todo.



El impacto de Rodri se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones por las dificultades que ha sufrido el Manchester City sin él. Su presencia en el mediocampo, tanto con balón como sin él, es tan serena e inteligente, y resulta sumamente difícil de reemplazar.

9. Bruno Fernandes (Manchester United)

Bruno Fernandes ha sido un faro de luz en tiempos oscuros para el Manchester United | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La calidad técnica de Bruno Fernandes nunca ha estado en duda, pero en los últimos años ha tenido la mala suerte de estar rodeado de jugadores que no le llegaban ni a los talones en el Manchester United. Ha sido el jugador más destacado del club durante lo que parece una eternidad, brillando con luz propia en medio de la oscuridad.



La creatividad del internacional portugués ha sido fundamental para cualquier éxito que el United haya cosechado en las últimas temporadas, y ha registrado cifras de dos dígitos en goles y asistencias en cada una de sus cinco temporadas completas con los Diablos Rojos. Estos números son impresionantes teniendo en cuenta las dificultades del Manchester United.



Fernandes domina el balón como pocos, con un toque fenomenal y una visión de juego increíble. Ya sea jugando como mediapunta o en una posición más retrasada, siempre cumple.

10. Alexis Mac Allister (Liverpool)

Alexis Mac Allister derrocha clase | Robin Jones/GettyImages

Alexis Mac Allister se dio a conocer en la costa sur de Inglaterra con el Brighton & Hove Albion, llegando incluso a conquistar el título mundial con los Seagulls, pero su ascenso a superestrella imparable se ha producido vistiendo la camiseta del Liverpool.



Un futbolista con un talento natural excepcional con el balón en los pies, el argentino es otro jugador que lo puede hacer todo. Ya sea con goles espectaculares desde larga distancia, pases precisos en el último tercio del campo o su labor defensiva, a menudo subestimada, Mac Allister siempre impresiona con los Reds.



El menudo centrocampista se desenvuelve con una clase envidiable en el centro del campo, consolidándose como el mediocampista creativo y organizador del juego desde su fichaje.

11. Cole Palmer (Chelsea)

Cole Palmer ha sido una revelación en Stamford Bridge | Maja Hitij/GettyImages

Desde el cambio de propietarios, el Chelsea ha realizado una gran cantidad de fichajes, pero Cole Palmer es sin duda el mejor. El canterano del Manchester City llegó a Stamford Bridge con enormes expectativas debido a su gran potencial, y desde entonces las ha superado con creces.



Durante la temporada de debut de Palmer en 2023-24, los Blues se convirtieron en un equipo que dependía en gran medida de la genialidad individual del internacional inglés para superar a sus rivales. Si bien otros jugadores han contribuido a aliviar la carga creativa y goleadora desde entonces, Palmer sigue siendo el talismán del Chelsea.



El mediocampista ofensivo es sencillamente brillante cuando tiene libertad para jugar, deslumbrando con su habilidad técnica y su fiabilidad en los momentos decisivos. Es, sencillamente, un talento generacional.

12. Florian Wirtz (Liverpool)

Florian Wirtz es un recién llegado a la Premier League | Christian Kaspar-Bartke/GettyImages

Florian Wirtz quizás haya tenido un comienzo difícil en la Premier League, con un rendimiento decepcionante desde su fichaje por el Liverpool por 116 millones de libras, pero hay una razón por la que los Reds desembolsaron semejante suma por el talentoso alemán.



Wirtz atormentó sin descanso a las defensas de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, siendo pieza clave en su camino hacia el doblete de Bundesliga y Copa de Alemania en la temporada 2023-24. El mediocampista ofensivo fue una fuente constante de goles y asistencias para el Leverkusen, forjándose una reputación como un maestro en el espacio entre el mediocampo y la defensa rival.



Sin duda, brillará en el Liverpool a pesar de un inicio discreto con la camiseta roja, ya que el joven prodigio simplemente tiene demasiado talento como para seguir luchando por mucho tiempo. Cuando Wirtz encuentre su ritmo en Anfield, las defensas de la Premier League se derrumbarán a su paso.

13. Ryan Gravenberch (Liverpool)

Ryan Gravenberch se ha transformado gracias a Arne Slot | Soccrates Images/GettyImages

La transformación de Ryan Gravenberch en un mediocampista defensivo combativo y elegante sorprendió a muchos. Llegó a las filas de Klopp como un talento en bruto con un perfil ofensivo, pero Slot reinventó a su compatriota en la temporada 2024-25 para solucionar los problemas del Liverpool en el mediocampo de contención.



El excelente inicio de Gravenberch con Slot no fue flor de un día, y el exjugador del Bayern Múnich y el Ajax se convirtió rápidamente en una pieza clave en el centro del campo. Fue fundamental para la conquista del título de la Premier League por parte del Liverpool en la primera temporada de Slot, e incluso ganó el premio al Jugador Joven de la Temporada.



Resistente a la presión, formidable en los duelos, sumamente inteligente: Gravenberch posee todas las cualidades necesarias para ser un mediocampista defensivo de élite. Sin duda, mejorará aún más con el tiempo.

14. Declan Rice (Arsenal)

Declan Rice es sumamente constante | Harry Murphy/GettyImages

Existían dudas sobre si el Arsenal había pagado de más por Declan Rice al desembolsar 105 millones de libras por sus servicios, pero el internacional inglés ha acallado con creces a sus detractores. Ha contribuido a transformar el mediocampo del Arsenal, aportando tanto en defensa como en ataque.



Si bien Rice puede jugar como mediocentro defensivo para los Gunners, ha demostrado ser aún más efectivo con su llegada al área rival. Su potencia al encarar la portería contraria y su excelente toma de decisiones en momentos clave lo convierten en una amenaza imparable.



Últimamente ha incorporado la ejecución de tiros libres a su repertorio y siempre ha sido una fuente constante de goles y asistencias. Pocos mediocampistas en el fútbol mundial son tan completos como Rice.

15. Moisés Caicedo (Chelsea)

Moisés Caicedo es increíble | Justin Setterfield/GettyImages

Moisés Caicedo fue otro centrocampista de la Premier League que costó una fortuna: el Chelsea pagó 115 millones de libras por sus servicios en 2023. Le costó adaptarse a un equipo en constante cambio, pero ahora ha alcanzado su máximo nivel con gran estilo.



El internacional ecuatoriano es conocido por su juego aguerrido y su aguda visión defensiva, cualidades que lo convierten en el mejor mediocampista defensivo de la liga. Su reputación como un defensor impenetrable está bien merecida.



Sin embargo, Caicedo ha demostrado tener otras cualidades. Ha marcado algún que otro golazo, por supuesto, pero su capacidad de pase es fundamental. Es sumamente fiable a la hora de recuperar la posesión y mantener el ritmo en el mediocampo de Maresca.