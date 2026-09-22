Los mejores defensas centrales jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

Los defensas centrales para el modo carrera en este EA Sports FC 27 tomarán gran importancia. Con los ataques en diagonal, su capacidad de colocación y robo de balón tienen que ser primordiales. Ahora, para encontrar esto en jóvenes promesas, encontramos este listado.

Cabe recordar que para armar esta selección hay dos factores. No deben de sobrepasar los 35 millones de euros en valor y deben de tener 23 años o menos. Por lo tanto, joyas como Pau Cubarsí, Luka Vušković, Marc Pubill o Dean Huijsen no entran en la lista.

Nombre Club Edad Rating Potencial Valor Finn Jeltsch Stuttgart 19 75 87 12.5 mde Jon Martín Real Sociedad 20 78 87 29 mde Karim Coulibaly Strasbourg Alsace 19 73 87 7 mde Jérémy Jacquet Liverpool 20 77 86 21.5 mde Pietro Comuzzo Torino 21 75 86 12 mde Joel Ordoñez Club Brujas 22 76 86 15.5 mde Giorgio Scalvini Atalanta 22 79 86 33 mde Zeno Debast Sporting CP 22 78 86 29.5 mde Seny Koumbassa Toulouse 19 71 86 4.2 mde Ruud Nijstad FC Twente 18 70 86 3.8 mde

1. Finn Jeltsch (Stuttgart)

VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Con uno 1.87 metros de estatura te ayudará de gran manera en el juego aéreo. Además tiene buena velocidad para su media por lo que no es un central que sufrirá con los delanteros muy veloces. Su fichaje además es bastante factible por su valor.



Rating: 75

Potencial: 87

2. Jon Martín (Real Sociedad)

Real Sociedad de Futbol v AFC Bournemouth - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 | Quality Sport Images/GettyImages

Con 84 de media en salto y 80 de cabeceo es muy bueno en el aspecto aéreo. Sin embargo, es un poco lento y tendrás que desarrollarle en ese problema. Es un fichaje algo caro pero si lo quieres como líbero en una línea de tres o de cinco, será una excelente opción.



Rating: 78

Potencial: 87

3. Karim Coulibaly (Strasbourg Alsace)

Racing Club de Strasbourg Alsace v RC Lens - Ligue 1 McDonald's 2026/27 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Uno de los mejores prospectos del juego. Con una corta edad, ya tiene 1.91 de estatura y muy buenas medias en el aspecto defensivo. Tiene que crecer en el aspecto físico como velocidad y stamina, pero por su costo, en un par de temporadas tendrás a uno de los mejores centrales del modo carrera.



Rating: 73

Potencial: 87

4. Jérémy Jacquet (Liverpool)

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27 | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Tenemos otro especialista en juego aéreo. Sin embargo, tiene un gran defecto que sería la aceleración con 57 de media. Es un buen prospecto pero con su sueldo y valor, lo mejor sería un préstamo con opción a compra y ver si puedes quedarte con él.



Rating: 77

Potencial: 86

5. Pietro Comuzzo (Torino)

Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27 | Stefano Guidi - Torino FC/GettyImages

Por segundo año seguido el italiano aparece en esta lista. Tiene el rostro escaneado y si te gusta fichar este tipo de jugadores, es buena opción. Tendrás que esperar a que termine su préstamo con el club de Turín, pero para clubes como Juventus, puede ser un gran fichaje a futuro.



Rating: 75

Potencial: 86

6. Joel Ordoñez (Club Brujas)

FBL-BEL-PROLEAGUE-BRUGGE-ANDERLECHT | KURT DESPLENTER/GettyImages

El joven ecuatoriano es un fichaje de costo medio. Con 86 de media en fuerza, te dará solidez a la hora de pelear balones. Además tiene buen juego con 75 de pase corto así que puedes construir la jugada con él desde la parte baja del campo.



Rating: 76

Potencial: 86

7. Giorgio Scalvini (Atalanta)

Juventus v Atalanta BC - Serie A 2026/27 | Image Photo Agency/GettyImages

Este futbolista tiene muchos años saliendo en esta lista, pero jamás ha terminado por explotar en la vida real. El FC 27 podría ser la última edición donde aparezca, pero para el juego, es una excelente opción de central. Sumamente completo y con buena velocidad.



Rating: 79

Potencial: 86

8. Zeno Debast (Sporting CP)

Sporting CP v FC Arouca - Liga Portugal Betclic 2026/27 | Carlos Rodrigues/GettyImages

Futbolista plurifuncional que en en ediciones pasadas aparecía como medio defensivo. Es otro jugador muy completo para la posición pues puede hasta centrar de manera correcta con 77 de media. Gran armador de juego que solo necesita mejorar su aceleración.



Rating: 78

Potencial: 86

9. Seny Koumbassa (Toulouse)

Paris Saint-Germain v Toulouse FC - Ligue 1 McDonald's | Catherine Steenkeste/GettyImages

De los mejores fichajes que puedes hacer en el juego por su precio y potencial. Tiene que mejorar de manera considerable su velocidad y aceleración pero si le tienes paciencia, por lo poco que pagarás, tendrás un gran zaguero en tu modo carrera.



Rating: 71

Potencial: 86

10. Ruud Nijstad (Twente)

Eredivisie FC Twente v Telstar | ANP/GettyImages

Otro grandísimo fichaje para tu club. Muy joven, con gran potencial y además de perfil zurdo, que son pocos. Con 77 de media en aceleración, ya tienes una gran ventaja en ese aspecto, así que por 3.8 millones de euros y un buen desarrollo en su primera campaña, tendrás un gran defensa en tus manos.



Rating: 70

Potencial: 86

Menciones especiales

Vitor Reis (Manchester City)

Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb)

Jaydee Canvot (Crystal Palace)

Josh Acheampong (Chelsea)

Bruno Ogbus (SC Freiburg)

Yarek (PSV)

Nobel Mendy (Hull City)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

António Silva (Bournmouth)

Konstantinos Koulierakis (AS Roma)