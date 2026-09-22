Los mejores defensas centrales jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27
Los defensas centrales para el modo carrera en este EA Sports FC 27 tomarán gran importancia. Con los ataques en diagonal, su capacidad de colocación y robo de balón tienen que ser primordiales. Ahora, para encontrar esto en jóvenes promesas, encontramos este listado.
Cabe recordar que para armar esta selección hay dos factores. No deben de sobrepasar los 35 millones de euros en valor y deben de tener 23 años o menos. Por lo tanto, joyas como Pau Cubarsí, Luka Vušković, Marc Pubill o Dean Huijsen no entran en la lista.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Finn Jeltsch
Stuttgart
19
75
87
12.5 mde
Jon Martín
Real Sociedad
20
78
87
29 mde
Karim Coulibaly
Strasbourg Alsace
19
73
87
7 mde
Jérémy Jacquet
Liverpool
20
77
86
21.5 mde
Pietro Comuzzo
Torino
21
75
86
12 mde
Joel Ordoñez
Club Brujas
22
76
86
15.5 mde
Giorgio Scalvini
Atalanta
22
79
86
33 mde
Zeno Debast
Sporting CP
22
78
86
29.5 mde
Seny Koumbassa
Toulouse
19
71
86
4.2 mde
Ruud Nijstad
FC Twente
18
70
86
3.8 mde
1. Finn Jeltsch (Stuttgart)
Con uno 1.87 metros de estatura te ayudará de gran manera en el juego aéreo. Además tiene buena velocidad para su media por lo que no es un central que sufrirá con los delanteros muy veloces. Su fichaje además es bastante factible por su valor.
Rating: 75
Potencial: 87
2. Jon Martín (Real Sociedad)
Con 84 de media en salto y 80 de cabeceo es muy bueno en el aspecto aéreo. Sin embargo, es un poco lento y tendrás que desarrollarle en ese problema. Es un fichaje algo caro pero si lo quieres como líbero en una línea de tres o de cinco, será una excelente opción.
Rating: 78
Potencial: 87
3. Karim Coulibaly (Strasbourg Alsace)
Uno de los mejores prospectos del juego. Con una corta edad, ya tiene 1.91 de estatura y muy buenas medias en el aspecto defensivo. Tiene que crecer en el aspecto físico como velocidad y stamina, pero por su costo, en un par de temporadas tendrás a uno de los mejores centrales del modo carrera.
Rating: 73
Potencial: 87
4. Jérémy Jacquet (Liverpool)
Tenemos otro especialista en juego aéreo. Sin embargo, tiene un gran defecto que sería la aceleración con 57 de media. Es un buen prospecto pero con su sueldo y valor, lo mejor sería un préstamo con opción a compra y ver si puedes quedarte con él.
Rating: 77
Potencial: 86
5. Pietro Comuzzo (Torino)
Por segundo año seguido el italiano aparece en esta lista. Tiene el rostro escaneado y si te gusta fichar este tipo de jugadores, es buena opción. Tendrás que esperar a que termine su préstamo con el club de Turín, pero para clubes como Juventus, puede ser un gran fichaje a futuro.
Rating: 75
Potencial: 86
6. Joel Ordoñez (Club Brujas)
El joven ecuatoriano es un fichaje de costo medio. Con 86 de media en fuerza, te dará solidez a la hora de pelear balones. Además tiene buen juego con 75 de pase corto así que puedes construir la jugada con él desde la parte baja del campo.
Rating: 76
Potencial: 86
7. Giorgio Scalvini (Atalanta)
Este futbolista tiene muchos años saliendo en esta lista, pero jamás ha terminado por explotar en la vida real. El FC 27 podría ser la última edición donde aparezca, pero para el juego, es una excelente opción de central. Sumamente completo y con buena velocidad.
Rating: 79
Potencial: 86
8. Zeno Debast (Sporting CP)
Futbolista plurifuncional que en en ediciones pasadas aparecía como medio defensivo. Es otro jugador muy completo para la posición pues puede hasta centrar de manera correcta con 77 de media. Gran armador de juego que solo necesita mejorar su aceleración.
Rating: 78
Potencial: 86
9. Seny Koumbassa (Toulouse)
De los mejores fichajes que puedes hacer en el juego por su precio y potencial. Tiene que mejorar de manera considerable su velocidad y aceleración pero si le tienes paciencia, por lo poco que pagarás, tendrás un gran zaguero en tu modo carrera.
Rating: 71
Potencial: 86
10. Ruud Nijstad (Twente)
Otro grandísimo fichaje para tu club. Muy joven, con gran potencial y además de perfil zurdo, que son pocos. Con 77 de media en aceleración, ya tienes una gran ventaja en ese aspecto, así que por 3.8 millones de euros y un buen desarrollo en su primera campaña, tendrás un gran defensa en tus manos.
Rating: 70
Potencial: 86
Menciones especiales
- Vitor Reis (Manchester City)
- Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb)
- Jaydee Canvot (Crystal Palace)
- Josh Acheampong (Chelsea)
- Bruno Ogbus (SC Freiburg)
- Yarek (PSV)
- Nobel Mendy (Hull City)
- Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
- António Silva (Bournmouth)
- Konstantinos Koulierakis (AS Roma)
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Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.