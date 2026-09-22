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Sports Illustrated

Los mejores defensas centrales jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

Hay gran potencial en esta posición y con joyas muy jóvenes que salen de los nombres comunes.
Miguel Delucio|
Sevilla Fc V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports
Sevilla Fc V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Los defensas centrales para el modo carrera en este EA Sports FC 27 tomarán gran importancia. Con los ataques en diagonal, su capacidad de colocación y robo de balón tienen que ser primordiales. Ahora, para encontrar esto en jóvenes promesas, encontramos este listado.

Cabe recordar que para armar esta selección hay dos factores. No deben de sobrepasar los 35 millones de euros en valor y deben de tener 23 años o menos. Por lo tanto, joyas como Pau Cubarsí, Luka Vušković, Marc Pubill o Dean Huijsen no entran en la lista.

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Valor

Finn Jeltsch

Stuttgart

19

75

87

12.5 mde

Jon Martín

Real Sociedad

20

78

87

29 mde

Karim Coulibaly

Strasbourg Alsace

19

73

87

7 mde

Jérémy Jacquet

Liverpool

20

77

86

21.5 mde

Pietro Comuzzo

Torino

21

75

86

12 mde

Joel Ordoñez

Club Brujas

22

76

86

15.5 mde

Giorgio Scalvini

Atalanta

22

79

86

33 mde

Zeno Debast

Sporting CP

22

78

86

29.5 mde

Seny Koumbassa

Toulouse

19

71

86

4.2 mde

Ruud Nijstad

FC Twente

18

70

86

3.8 mde

1. Finn Jeltsch (Stuttgart)

Finn Jeltsch
VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Con uno 1.87 metros de estatura te ayudará de gran manera en el juego aéreo. Además tiene buena velocidad para su media por lo que no es un central que sufrirá con los delanteros muy veloces. Su fichaje además es bastante factible por su valor.

Rating: 75
Potencial: 87

2. Jon Martín (Real Sociedad)

Jon Martin
Real Sociedad de Futbol v AFC Bournemouth - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 | Quality Sport Images/GettyImages

Con 84 de media en salto y 80 de cabeceo es muy bueno en el aspecto aéreo. Sin embargo, es un poco lento y tendrás que desarrollarle en ese problema. Es un fichaje algo caro pero si lo quieres como líbero en una línea de tres o de cinco, será una excelente opción.

Rating: 78
Potencial: 87

3. Karim Coulibaly (Strasbourg Alsace)

Karim Coulibaly
Racing Club de Strasbourg Alsace v RC Lens - Ligue 1 McDonald's 2026/27 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Uno de los mejores prospectos del juego. Con una corta edad, ya tiene 1.91 de estatura y muy buenas medias en el aspecto defensivo. Tiene que crecer en el aspecto físico como velocidad y stamina, pero por su costo, en un par de temporadas tendrás a uno de los mejores centrales del modo carrera.

Rating: 73
Potencial: 87

4. Jérémy Jacquet (Liverpool)

Jeremy Jacquet
AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27 | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Tenemos otro especialista en juego aéreo. Sin embargo, tiene un gran defecto que sería la aceleración con 57 de media. Es un buen prospecto pero con su sueldo y valor, lo mejor sería un préstamo con opción a compra y ver si puedes quedarte con él.

Rating: 77
Potencial: 86

5. Pietro Comuzzo (Torino)

Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27
Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27 | Stefano Guidi - Torino FC/GettyImages

Por segundo año seguido el italiano aparece en esta lista. Tiene el rostro escaneado y si te gusta fichar este tipo de jugadores, es buena opción. Tendrás que esperar a que termine su préstamo con el club de Turín, pero para clubes como Juventus, puede ser un gran fichaje a futuro.

Rating: 75
Potencial: 86

6. Joel Ordoñez (Club Brujas)

FBL-BEL-PROLEAGUE-BRUGGE-ANDERLECHT
FBL-BEL-PROLEAGUE-BRUGGE-ANDERLECHT | KURT DESPLENTER/GettyImages

El joven ecuatoriano es un fichaje de costo medio. Con 86 de media en fuerza, te dará solidez a la hora de pelear balones. Además tiene buen juego con 75 de pase corto así que puedes construir la jugada con él desde la parte baja del campo.

Rating: 76
Potencial: 86

7. Giorgio Scalvini (Atalanta)

Giorgio Scalvini
Juventus v Atalanta BC - Serie A 2026/27 | Image Photo Agency/GettyImages

Este futbolista tiene muchos años saliendo en esta lista, pero jamás ha terminado por explotar en la vida real. El FC 27 podría ser la última edición donde aparezca, pero para el juego, es una excelente opción de central. Sumamente completo y con buena velocidad.

Rating: 79
Potencial: 86

8. Zeno Debast (Sporting CP)

Zeno Debast
Sporting CP v FC Arouca - Liga Portugal Betclic 2026/27 | Carlos Rodrigues/GettyImages

Futbolista plurifuncional que en en ediciones pasadas aparecía como medio defensivo. Es otro jugador muy completo para la posición pues puede hasta centrar de manera correcta con 77 de media. Gran armador de juego que solo necesita mejorar su aceleración.

Rating: 78
Potencial: 86

9. Seny Koumbassa (Toulouse)

Seny Koumbassa
Paris Saint-Germain v Toulouse FC - Ligue 1 McDonald's | Catherine Steenkeste/GettyImages

De los mejores fichajes que puedes hacer en el juego por su precio y potencial. Tiene que mejorar de manera considerable su velocidad y aceleración pero si le tienes paciencia, por lo poco que pagarás, tendrás un gran zaguero en tu modo carrera.

Rating: 71
Potencial: 86

10. Ruud Nijstad (Twente)

Eredivisie FC Twente v Telstar
Eredivisie FC Twente v Telstar | ANP/GettyImages

Otro grandísimo fichaje para tu club. Muy joven, con gran potencial y además de perfil zurdo, que son pocos. Con 77 de media en aceleración, ya tienes una gran ventaja en ese aspecto, así que por 3.8 millones de euros y un buen desarrollo en su primera campaña, tendrás un gran defensa en tus manos.

Rating: 70
Potencial: 86

Menciones especiales

  • Vitor Reis (Manchester City)
  • Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb)
  • Jaydee Canvot (Crystal Palace)
  • Josh Acheampong (Chelsea)
  • Bruno Ogbus (SC Freiburg)
  • Yarek (PSV)
  • Nobel Mendy (Hull City)
  • Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
  • António Silva (Bournmouth)
  • Konstantinos Koulierakis (AS Roma)
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Published | Modified
Miguel Delucio
MIGUEL DELUCIO

Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.

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