Los mejores defensas en la historia de Chivas – rankeados

El Guadalajara es uno de los clubes más grandes del fútbol mexicano gracias al número de títulos conquistados en su historia, los futbolistas que ha aportado a la selección mexicana en sus distintas categorías, su talento para la formación de nuevos elementos en las Fuerzas Básicas, además es considerado uno de los más queridos y el más popular, aunque últimamente su historia no ha estado llena de éxitos, sufriendo en demasía por las críticas.



A lo largo de su historia, Chivas ha tenido muy grandes defensores. Están los que ganaron una gran cantidad de trofeos, los que defendieron por mucho tiempo sus colores, los que dejaron su imborrable huella gracias a su liderazgo y talento nato, los que representaron a la nación rojiblanca en Europa, los que militaron con la selección azteca para acudir a los Mundiales y distintas competiciones, tanto con la mayor como con las menores.



Es difícil elegir a los mejores en la historia del Rebaño Sagrado, sin embargo, aquí te dejamos a varios que desfilaron por las filas tapatías dejando un grato recuerdo:

13. Miguel Ponce

Hay una historia de odio/amor entre El Pocho y la afición rojiblanca. Tuvo un gran aporte, pero a la vez, quitaba mucho por sus constantes expulsiones y equivocaciones en el terreno de juego, viviendo tres etapas diferentes.



El lateral izquierdo debutó en el 2010, incluso jugó la final de la Copa Libertadores 2010 por falta de varios titulares, eso lo llevó a ser inicial por haber hecho un trabajo aceptable. Se fue a Toluca, acudió al Mundial 2014 y volvió para el Clausura 2015. En esa etapa arribó a una final de Copa bajo las órdenes del argentino Matías Almeyda, ganando dicho torneo, así como la Liga del Clausura 2017. Luego fue mandado a Necaxa y retornó para su última vivencia en la institución.



Al final, el Negro, que también fue medallista olímpico en Londres 2012, ganó una Liga, dos Copas y una Supercopa MX.

12. Camilo Romero

Feliz 119 años de historia y cariño por chivas pic.twitter.com/qgcRrt0BgD — CAMILO ROMERO MORA (@Chavalon05) May 8, 2025

Recordado por su intensidad y gran corazón en el terreno de juego, fue uno de los iconos del club en los años 90. Debutó en la temporada 1990-91, pero salió a préstamo con Atlético Morelia, regresando después, siendo parte de la conquista del Verano 97.



Uno de sus goles es de los más recordados por la afición rojiblanca, la cual ocurrió en la temporada 1994-95 durante el Clásico Tapatío cuando el lateral izquierdo robó la pelota en media cancha, avanzó unos pasos y sacó un tremendo zapatazo, con la redonda realizando casi 40 metros de distancia, algo que sorprendió a Oswaldo Sánchez.



Tras pasar por otros conjuntos, en el Verano 2001 retornó a Verde Valle para una última etapa. También fue seleccionado nacional, jugando 14 cotejos, participando en la Copa América 1997.

11. Jaime López

Todo aquel que lo vio jugar consideró que era una de las joyas que no alcanzó a brillar con gran luz porque fue asesinado a sus 25 años en 1974 por integrantes de la Federación de Estudiantes del Guadalajara (FEG).



El nacido en el barrio de Mexicaltzingo llegó al Rebaño a los 18 años, iniciando su andar en la central debido a su elevada estatura, convirtiéndose en el sucesor de Guillermo Sepúlveda.



El defensa tenía un fuerte carácter que lo dominaba, pero así fue parte de tres títulos en la temporada 1969-70: una Liga, un Campeón de Campeones y una Copa México.



Apenas alcanzó a vestir la playera de la selección en dos ocasiones, en duelos de preparación rumbo al Mundial 70.

10. Gabriel López Zapiain

Raúl “Willy” Gómez y Gabriel López “Nene” Zapiáin. pic.twitter.com/new31zWUdc — Miranda (@Miranda16403434) May 19, 2020

Le tocó una época en la que no hubo campeonatos sino eliminaciones dolorosas en la Liguilla, tanto que al conjunto rojiblanco lo denominaban con el apodo de las ‘Vacas Flacas’.



Sin embargo, dejó su huella. Fue traído desde el Irapuato y a pesar de las pésimas épocas que se vivieron, incluido salvarse del descenso, fue uno de los pilares del equipo. Su mancuerna en la central fue otra gloria como Jaime López, defendiendo al club por once temporadas para erigirse en ese entonces como el refuerzo más longevo en pasar por el Rebaño.



Lamentablemente no fue material de selección, apenas defendió una vez al Tricolor en un amistoso frente a Grecia, en parte porque alguna vez declaró que al cuadro verde sólo llegaban elementos de equipos importantes, sobre todo de la capital.

9. Joel Sánchez

El Tiburón se mantuvo en el redil por 14 temporadas, esperando siempre a los rivales como lo hace el escuálido en el fondo de las profundidades. Debutó en la temporada 1993-94, pero volvió a aparecer hasta la campaña 1995-96 para hacer mancuerna con Manuel Vidrio. Desde ahí, el jalisciense se hizo titular indiscutible, participando en la Copa Libertadores 98 y levantando el trofeo del Verano 97 con las Súper Chivas.



Un duro golpe a la afición vino en el Invierno 99 cuando se dio al zaguero a cambio por Oswaldo Sánchez. No vivió buenos momentos en Coapa y volvió al Rebaño tras año y medio para estar tres temporadas más.



Con México acudió al Mundial 98 y dos Copas América.

8. Demetrio Madero

#NostalgiaPrimeraDivision



La revista Tiro de Esquina publicaba algunas fotos retro bajo el título "Páginas de antaño", como en este caso de Sergio Rubio y Demetrio Madero con sus playeras de Chivas marca Le Coq Sportif. pic.twitter.com/lfVsOUshrs — Nostalgia Ascenso (@NostalgiAscenso) December 19, 2024

Campeón con el Guadalajara en la temporada 1986-87. El defensa fue producto de la cantera y vistió la casaca tapatía por 14 temporadas, siendo un hombre constante en el aparato defensivo. Su principal cualidad era la ubicación, sabía estar en el lugar preciso para interceptar la redonda, esperaba al rival para desamarlo o simplemente se anticipaba. No era muy veloz, pero era un gran marcador, un dolor de cabeza para los contrarios.



Del mismo modo, era seguro en el juego aéreo, contando con buen remate de cabeza, sin olvidar que sabía dar salida y sumarse al ataque porque era un todoterreno. De hecho, durante su etapa, Chivas siempre fue uno de los clubes menos goleados del fútbol mexicano.

7. Héctor Reynoso

No fue el más técnico, pero tenía el corazón y la garra que a muchos de la actualidad les hace falta. Le tocaron buenas y malas etapas en el club.



El Sansón se formó en la cantera rojiblanca, debutó en el 2001 y se despidió de la institución en el 2013, aun cuando su deseo era retirarse como chiva. Contaba con buena ubicación para el juego aéreo, por un tiempo fue el cobrador oficial de penales y fue el líder de la zaga central.



Fue titular indiscutible en el título de Liga obtenido en el Apertura 2006, además de la InterLiga 2009 y fue el capitán del Rebaño en la gran final de la Copa Libertadores 2010 donde se perdió ante el Internacional Porto Alegre de Brasil.



Con la selección no tuvo mucha trayectoria, pero al menos saboreó ganar la Copa Oro 2011 entrando de cambio por el histórico Rafael Márquez.



Es el segundo jugador del Guadalajara con más partidos oficiales con 460, sólo por debajo de Juan ‘Bigotón’ Jasso, aunque si ostenta el récord de más partidos en competiciones de CONCACAF (12) y de CONMEBOL (56).

6. Claudio Suárez

El Emperador no sólo es una figura de Chivas sino también de la selección mexicana, de los mejores defensores en la historia del fútbol mexicano.



El canterano puma llegó al equipo para el Invierno 96 a petición del técnico brasileño Ricardo Ferretti. El oriundo de Texcoco se distinguió por ser un zaguero central de gran colocación, aparte desde su arribo se identificó con la afición gracias a su sencillez y a su juego práctico y muy efectivo para contener a los contrarios, además tenía un gran juego aéreo. En poco tiempo ganó un título, el del Verano 97, además de disputar la Copa Campeones de la CONCACAF 1997 y la Copa Libertadores 1998.



Con la selección fue mundialista en tres ocasiones y estuvo presente en el subcampeonato de la Copa América 1993. Por mucho tiempo fue el jugador que más veces representó al Tricolor con 177 juegos hasta que después de un largo tiempo fue superado por Andrés Guardado con 180.

5. Carlos Salcido

Orgulloso producto de la cantera rojiblanca. El de Octatlán fue parte de aquel equipo que arribó hasta la final del Clausura 2004.



Gracias a su rapidez, buena marca y cualidades técnicas, entre las que estaba incorporarse al ataque por las bandas, se ganó sus llamados a la selección mexicana, a la cual defendió durante el Mundial 2006, 2010 y 2014, aparte de otras competiciones como Copa América, Copa Oro y Copa Confederaciones, siendo el referente de la lateral izquierda, aunque también supo desarrollarse como pivote y central.



En su primera etapa no pudo cumplir su sueño de ser campeón con el Rebaño porque dio el salto a Europa con el PSV Eindhoven de los Países Bajos, saliendo dos veces campeón de Liga y una de Supercopa. Después fue el Fulham de Inglaterra y fue repatriado por Tigres.



Su trayectoria aún le esperaba volver al club que lo formó para ser capitán, referente y campeón al hacerse con una Liga en el Clausura 2017, una Copa Campeones de la CONCACAF, una Copa y una Supercopa. Representó la casaca rojiblanca en más de 200 encuentros oficiales.

4. Arturo Chaires

Arturo "Cura" Chaires, de mis chivas favoritos de todos los tiempos. QEPD.https://t.co/FZNbdpUKx4 pic.twitter.com/7MIwf0oA86 — Ikki Tellitud (@Ikki_del_Fenix) August 1, 2020

Toda su carrera la hizo con el Rebaño Sagrado, incluso antes de unirse al club practicó el sacerdocio, por ello el apodo de ‘Curita’. El capitán rojiblanco formó parte del Campeonísimo, así que se adjudicó cinco Ligas, dos Copa México, cuatro Campeón de Campeones y una Copa CONCACAF.



Su aventura con los tapatíos arrancó en 1959 y de hecho siempre fue de corazón rojiblanco, incluso cuando fue puesto transferible en 1971 mejor optó por colgar los botines.



El jalisciense era un defensa con gran carácter y fortaleza, pero al mismo tiempo contaba con clase para tocar el esférico. Para muchos era impasable. Tan fierro era para marcar que muchas veces acabó con grandes lesiones como fractura de clavícula, luxación de hombro, costillas rotas y fractura del quinto metatarsiano.



Con México acudió a los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

3. Fernando Quirarte

Fernando Quirarte en los #MerosMero: “Se acabaron las excusas, @Chivas está obligado a pelear x ser Campeón"#SomosUnanimo pic.twitter.com/QBXLm3xfgL — Unanimo Deportes (@UnanimoDeportes) July 1, 2020

Si bien sólo gano un título de Liga en la temporada 1986-87, aportando un gol para hacerse con el cetro, El Sheriff es recordado como una de las leyendas más grandes de la institución, siendo parte de la cantera.



Debutó con el equipo en la campaña 1976-77, le tocó perder la final de la temporada 1982-83 porque quedaron mermados por un conato de bronca con el América en las semifinales, para un año después perder el choque por el título contra las Águilas.



Su mera presencia inyectaba seguridad a la zaga rojiblanca. Defendía y atacaba con igual prontitud desde su condición de líbero, aparte sabía mantener el orden.



Con México jugó el Mundial 86, aportando dos goles siendo el segundo jugador mexicano en lograrlo tras Javier Valdivia. En total, el actual estratega y comentarista vistió la verde en 60 ocasiones.

2. José 'Jamaicón' Villegas

El 20 de junio de 1934, nació el futbolista mexicano José "Jamaicón” Villegas. pic.twitter.com/os23JfKoHE — SegunElCalendario (@SegunCalendario) June 20, 2024

El Jamaicón le dio ocho títulos de Liga al equipo en la etapa del Campeonísimo, además de dos Copa México, siete Campeón de Campeones y una Copa CONCACAF.



Junto a otro histórico de la institución como Sabás Ponce, el lateral es el jugador con más títulos de Liga ganados.



Su entrada al fútbol profesional fue con La Piedad, donde jugaba en la media cancha, pero apenas estuvo media temporada porque Chivas lo quiso a la brevedad. Ya en el Rebaño, fue convertido en lateral, permaneciendo de 1952 a 1972 para un total de 470 partidos con sólo dos anotaciones contando todas las competiciones, mientras con la selección mexicana disputó el Torneo Panamericano 1952 y los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.



Se trataba de un defensa fuerte, con carácter e insustituible, por eso es toda una leyenda viviente del Guadalajara.

1. Guillermo 'Tigre' Sepúlveda

¡EL FÚTBOL MEXICANO SE ENCUENTRA DE LUTO!🥺🟥



Acaba de fallecer Guillermo "Tigre " Sepúlveda, ganó 17 títulos con Chivas y formó parte del campeonísimo pic.twitter.com/kbBfjdVkUn — Analistas (@SomosAnalistas_) May 20, 2021

El mejor defensa en la historia del Rebaño Sagrado es El Tigre, icono y artífice del Campeonísimo, la época más gloriosa del club. En su camino dejó siete títulos de Liga, una Copa México, seis Campeón de Campeones y una Copa CONCACAF.



Pese a que inició su andar con el odiado rival Atlas, un año después se puso la elástica del Guadalajara para, con el tiempo, volverse un histórico de la institución. El central era un auténtico gladiador del área debido a su gran físico con el que desplazaba a sus adversarios. Representó 29 veces a la selección azteca asistiendo a los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.



El Tigre escribió una de las anécdotas más recordadas en la historia del Clásico Nacional contra América cuando al ser expulsado en el Campeón de Campeones 1964 se quitó la playera, la arrojó al suelo y le dijo a los futbolistas azulcremas: “¡Con esa tienen, méndigos!”. Después de eso se armó un conato de bronca y el duelo acabó 2-0 a favor de Chivas.



“Era yo un futbolista chapado a la antigua. Era un defensa con mucho sentido de anticipación. De espíritu de lucha, de no querer perder nunca ningún lance. Eran las cualidades más importantes que siento haber tenido”, explicó en una entrevista al Diario Récord en el 2003.

La lista aún es larga, pero hay otros defensas importantes como Johnny Magallón, Jair Pereira, Diego Martínez, Noé Zarate, Alberto Guerra, José Gutiérrez, Gabriel López, Rafael Orozco, Jesús Sánchez, Héctor Castro, Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Patricio Araujo y Oswaldo Alanís.