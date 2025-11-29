Los mejores defensas en la historia de Cruz Azul – rankeados

El Club de Fútbol Cruz Azul ha tenido una solidez defensiva histórica, especialmente en la era dorada de los 70's, donde conquistó tricampeonatos y múltiples títulos.

Basado en contribuciones históricas, títulos ganados, impacto en la selección mexicana tratamos de hacer un ranking 10.

10. Juan Escobar

Juan Escobar | Manuel Velasquez/GettyImages

Fue parte del histórico título de liga 2021, Supercopa MX, Campeón de Campeones siendo un líder y referente del club. El zaguero guaraní en junio de 2019 fue traspasado al Cruz Azul mediante y en 2021 se consagró campeón del fútbol mexicano con una destacada actuación. Más tarde, se harían también con el Campeón de Campeones.



Histórico reciente con cuatro títulos; salida en 2024 lo dejó como uno de los mejores laterales extranjeros.

9. José Luis Ceballos

José Luis el Chaplin Ceballos, un gran jugador que tenía velocidad y una técnica depurada por las bandas, algo así como un Mohamed Salah. Y sí, jugó en Cruz Azul en los 80s. De ese tamaño le hacen falta jugadores a la máquina. pic.twitter.com/4gUJp2Vpj2 — Camarrada Memo (@gap_mar) June 11, 2019

Conocido como Chaplin, es un exfutbolista argentino que jugaba de extremo, poseedor de un excelso gambeteo y de un fuerte golpe con la pierna izquierda.



Su seudónimo, acuñado al mítico cronista Ángel Fernández Rugama, se debía a su parecido con el actor y humorista británico durante su paso en el fútbol mexicano, donde fue bicampeón con Cruz Azul (1978-79, 1979-80).

8. Javier Sánchez Galindo

Es una pena que el 99.9 % de aquí desconoce quién es.



DEP Javier Sánchez Galindo, multi campeón con Cruz Azul. Pieza fundamental de nuestra grandeza. #SomosCruzAzul pic.twitter.com/OycN7WN4F6 — Mateo (@MrAzul97) September 30, 2025

Fue un jugador de fútbol mexicano que se desempeñaba como lateral izquierdo. Es el quinto futbolista mexicano más laureado de la historia, ganando en su carrera un total de 16 títulos oficiales.



Debutó con Cruz Azul y con esa misma camiseta, fue campeón en once ocasiones, destacándose el cuadruplete logrado en 1969 y el tricampeonato en las temporadas 1971-72, 1972-73 y 1973-74, además del tricampeonato de la Copa de Campeones en 1969, 1970 y 1971.

7. Julio César Domínguez

Julio César Domínguez | Jam Media/GettyImages

Es el jugador con más partidos disputados con Cruz Azul con 655 apariciones y ha formado parte de los planteles que conquistaron una Liga, dos Copas, una Supercopa, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga y, en el plano internacional, una Liga de Campeones.



Asimismo, es el jugador con más subtítulos en la historia de la institución, con un total de 5 Ligas y 2 Ligas de Campeones perdidas, el tiempo lo premio siendo parte de la Liga MX (2021), en total tuvo siete títulos totales.

6. Miguel Ángel Cornero

#DiaDeMuertosMexico Miguel Ángel Cornero (1952-1999) Argentino, en México jugó para América, Cruz Azul y Toluca#MemoriaFutbolera pic.twitter.com/nFpt1RRuHS — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) November 3, 2017

Conocido como el Confesor, fue un futbolista argentino que se desempeñó como defensa, considerado uno de los mejores centrales en la historia del fútbol mexicano, destacado por su juego aguerrido y su carácter de líder en el terreno de juego.



En suelo azteca sobresalió con Cruz Azul donde fue bicampeón de liga y siendo elegido el mejor central del país en 1980. Fue un pilar fundacional de la defensa, con visión y entradas legendarias; parte de la primera gran era celeste.

5. Pablo Aguilar

Pablo Aguilar | Hector Vivas/GettyImages

En mayo 2018 se confirma su transferencia al Cruz Azul en donde se convirtió en un referente del equipo cementero el cual comenzaba un sólido proyecto en busca del título, alcanzarían el primer lugar de la tabla general al finalizar el Torneo Apertura 2018 en el cual llegaron a la final, misma que perdieron frente al Club América, exequipo del paraguayo.



El 30 de mayo de 2021, Pablo Aguilar, siendo uno de los mejores jugadores del torneo Guardianes 2021, se corona como campeón con la Máquina Celeste de Cruz Azul, rompiendo con una racha de 23 años sin el título.

4. Juan Reynoso

¡COMO DT Y COMO JUGADOR 🤩🤯😎!



Juan Reynoso, uno de los grandes responsables del título de @CruzAzul, sumó el trofeo de campeón como jugador y como estratega de La Máquina.



Es un imborrable para los celestes. pic.twitter.com/KlvUGKWpRS — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 31, 2021

En 1994 firmó con Cruz Azul, convertido en el capitán del equipo que obtuvo el triplete continental en 1997 y el segundo puesto en la Copa Libertadores 2001.



Obtuvo el octavo y noveno campeonato de Cruz Azul en el fútbol mexicano, como jugador y entrenador del equipo respectivamente, convirtiéndose en la primera (y hasta ahora única) figura de la institución en alcanzar ese hito.



El histórico peruano fue parte del título de liga Invierno 97 (como capitán), ganó dos Concachampions y una Copa MX. Además, fue elegido mejor defensa central en 1997-98.

3. Ignacio Flores

Hoy estaría cumpliendo años Ignacio Flores Ocaranza.



¡Leyenda Celeste! 💙👏🏻#UnaFormaDeVida pic.twitter.com/52mBkN4kCb — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 31, 2020

Nacho Flores, fue un jugador de fútbol mexicano que se desempeñó como lateral derecho, considerado uno de los mejores defensas mexicanos de la historia y uno de los máximos símbolos de Cruz Azul.



El mexicano levantó seis Ligas MX, fue capitán y referente en la defensa. Único club en su carrera, símbolo de lealtad y organización defensiva en la época de gloria.



Militó dieciocho temporadas con el equipo celeste, en los que ganó 5 títulos; cuatro campeonatos nacionales: 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, y un Campeón de Campeones. Del mismo modo, fue tres veces galardonado como el Mejor Lateral de la Primera División de México en 1979, 1980 y 1981.

2. Alberto Quintano

Alberto Quintano - Cruz Azul (MEX) pic.twitter.com/fla1nQBN2N — FutbolRetro (@FutbolForever81) June 9, 2018

Se desempeñó como defensa central y, de acuerdo a la mayoría de los especialistas, es considerado uno de los mejores futbolistas de Chile en la historia, así como uno de los defensores de fútbol y deportistas chilenos más destacados



El zaguero chileno ganó tres Liga MX y era la dupla perfecta de Kalimán, mundialista y uno de los mejores extranjeros en la historia del fútbol mexicano. Tenía una fortaleza aérea y técnica impecable.

1. Javier "Kalimán" Guzmán

La #LIGABancomerMX Rendirá Minuto de Aplausos en Memoria de Javier "Kalimán" Guzmán //http://t.co/bnSHKh5YHR pic.twitter.com/RfNQTY14zv — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 15, 2014

Fue tricampeón (70-71-72) y en total ganó cinco Ligas MX, tres Concachampions. Es un ícono de la Máquina dorada, líder y polivalente (central/lateral). Considerado el mejor defensa mexicano de su era así como uno de los mejores de la historia de los celestes.



Disputó su último partido con el Cruz Azul el 26 de junio de 1977, a los 32 años de edad, cuando aún era poseedor de un alto nivel futbolístico.