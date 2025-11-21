Los mejores defensas en la historia del América - rankeados

La grandeza del Club América no se explica solo con goles y delanteros estelares; se ha cimentado sobre una base defensiva sólida y laterales que sabían atacar tan bien como defender.

A lo largo de las décadas, el conjunto de Coapa ha contado con líneas defensivas que combinaban la dureza de los centrales con la explosividad de los carrileros, creando un equilibrio perfecto que se tradujo en vitrinas llenas de trofeos.

Elegir a los diez mejores defensores en la historia de la institución implica valorar la técnica, el liderazgo, la longevidad y, sobre todo, los títulos obtenidos. En Sports Illustrated, presentamos el ranking de los zagueros —centrales y laterales— que dejaron una huella imborrable en el Nido.

10. Pablo Aguilar

Pocos jugadores han conectado tan rápido con la grada como Pablo Aguilar. El central paraguayo llegó en 2014 y de inmediato inyectó una dosis de garra y liderazgo que el equipo necesitaba. Su juego aéreo era dominante en ambas áreas y su carácter lo convertía en un líder natural dentro del terreno de juego.



Fue fundamental para levantar el título del Apertura 2014, anotando incluso en la final contra Tigres. Aguilar representaba el espíritu de lucha que la afición exige; un defensa que no daba un balón por perdido y que aparecía en los momentos de mayor presión.

9. Miguel Layún

La historia de Miguel Layún es una de las redenciones más impactantes en el fútbol mexicano. Pasó de ser el blanco de todas las críticas con el famoso "Todo es culpa de Layún" a convertirse en el héroe del título del Clausura 2013, anotando el penal decisivo bajo la lluvia en aquella final contra Cruz Azul.



Como lateral (jugando por ambas bandas), Layún aportó un despliegue físico impresionante y una pegada de media distancia que pocos defensores poseen. Ganó tres títulos de Liga MX con las Águilas en dos etapas distintas y portó el gafete de capitán, cerrando su carrera como un referente moderno del americanismo.

8. Bruno Valdez

El paraguayo se ganó un lugar en la historia gracias a una estadística demoledora: es el defensa con más goles en la historia del Club América. Superar a leyendas en este rubro habla de su increíble capacidad en el juego aéreo ofensivo, convirtiéndose en un arma letal en tiros de esquina y jugadas a balón parado.



Fue pieza clave en la obtención del título del Apertura 2018 y la Copa MX de 2019. Aunque su salida del club fue discreta, su rendimiento numérico y su solidez durante sus mejores años lo colocan como uno de los centrales extranjeros más rentables que han llegado a Coapa.

7. Vinicio Bravo

Cuando se habla de la "Década Dorada" de los 80, Vinicio Bravo es un nombre indispensable. Fue el dueño de la lateral izquierda durante años, destacando por ser un marcador férreo, incansable y sumamente disciplinado tácticamente, permitiendo que el talento ofensivo del equipo brillara sin preocupaciones atrás.



Bravo lo ganó prácticamente todo con la camiseta azulcrema: tres ligas, el tricampeonato y títulos internacionales. Su perfil bajo contrastaba con su importancia en el campo; era el engranaje silencioso que mantenía el equilibrio en uno de los mejores equipos en la historia del fútbol mexicano.

6. Juan Hernández

JUAN HERNÁNDEZ 🦅🦅



El reconocido “Che Che” arribó procedente del Necaxa en la temporada 88-89, su primer partido como azulcrema fue contra Cobras y pronto se consolidó como titular en la lateral derecha del América. Durante casi una década defendió los colores del club,… pic.twitter.com/stbIO2W8gF — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) November 3, 2025

El 'Che Che' Hernández revolucionó la lateral derecha en su época. Con una velocidad endiablada y una capacidad pulmonar inagotable, Hernández era un pistón por la banda que defendía con intensidad y atacaba con peligro, siendo un socio ideal para los delanteros de finales de los 80 y principios de los 90.



Su recorrido en el club fue extenso y exitoso, siendo parte fundamental del equipo que ganó títulos de liga y de Campeón de Campeones. Su estilo de juego, de ida y vuelta constante, sentó las bases de lo que se buscaría en los laterales americanistas en las décadas posteriores.

5. Mario Trejo

La polivalencia hecha jugador. Mario Trejo brilló intensamente tanto de defensa central como de lateral derecho durante la gloriosa década de los 80. Su técnica depurada, su inteligencia para anticipar jugadas y su clase para salir jugando lo hacían un defensor adelantado a su tiempo.



Ganó cuatro títulos de liga con las Águilas y formó parte de una generación dorada que dominó el fútbol nacional. Ya fuera marcando por la banda o ordenando desde el centro, Trejo siempre cumplió con nota alta, siendo un sinónimo de seguridad y elegancia defensiva.





4. Duilio Davino

El gran capitán de la transición al nuevo milenio. Duilio Davino defendió la camiseta del América durante más de una década, convirtiéndose en el rostro de la defensa en una época de altibajos donde él siempre fue una constante. Su ubicación, lectura de juego y elegancia lo mantuvieron como titular indiscutible con múltiples entrenadores.



Levantó los títulos del Verano 2002 y Clausura 2005, rompiendo una larga sequía de campeonatos para el club. Davino fue el líder silencioso que unificó al vestuario y defendió el prestigio del equipo en torneos locales e internacionales, ganándose el respeto absoluto del americanismo.

3. Armando Manzo

Carlos Hermosillo y Armando Manzo festejan el bicampeonato de Liga del #ClubAmerica en la temporada 84-85.#ArchivoAmericanista pic.twitter.com/Hq5PWWzSph — Archivo Americanista (@ArchivoAmerica) December 26, 2019

Si Alfredo Tena ponía la furia, Armando Manzo ponía la clase, sin que esto significara que no supiera meter la pierna fuerte. Manzo formó, junto al 'Capitán Furia', una de las duplas centrales más temibles y efectivas en la historia del fútbol mexicano. Era impasable en el uno contra uno.



Tricampeón de liga con el América, Manzo fue un pilar indiscutible en los años 80. Su capacidad para anular a los mejores delanteros de la época y su liderazgo en la zaga lo convierten en una leyenda absoluta de la institución, representando la jerarquía que el club siempre busca en sus defensores.

2. Paul Aguilar

En la era moderna, no ha existido un lateral derecho más influyente y ganador que Paul Aguilar. Llegó en 2011 y se adueñó de la banda durante casi una década. Su estilo era inconfundible: defensivamente sólido, ofensivamente peligroso y con un carácter que lo hacía crecerse en los Clásicos y partidos decisivos.



Su palmarés es envidiable: tres títulos de Liga MX (Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018) y dos de Concacaf. Aguilar no solo defendía; aparecía para marcar goles históricos, como aquel contra Chivas en liguilla, y siempre dejaba el alma en el campo. Es, sin duda, el mejor lateral en la historia reciente del club.

1. Alfredo Tena

El número uno es indiscutible e inamovible. Alfredo Tena, el 'Capitán Furia', es la definición misma del ADN del Club América. No era solo un defensa central; era el corazón y el carácter del equipo. Su presencia intimidaba a los rivales y contagiaba a sus compañeros de un espíritu ganador inquebrantable.



Con 6 títulos de Liga (récord del club), Copas Interamericanas y Campeón de Campeones, Tena lideró la época más gloriosa de la institución. Él enseñó que la camiseta del América se defiende con la vida y que, en este club, ganar es la única opción. Su legado trasciende las estadísticas; él es el máximo ídolo defensivo de las Águilas.