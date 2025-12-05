Los mejores defensas en la historia del Chelsea - rankeados

Cualquier aficionado del fútbol inglés seguramente recuerda a John Terry como el mejor defensor central en la historia del Chelsea, aunque existan grandes nombres en la posición. El zaguero marcó una época dorada en el club, no solo por los títulos alcanzados sino por el liderazgo mostrado en 19 años de carrera vistiendo la camiseta azul.

En 2017 terminó una relación que comenzó en 1998, en una larga travesía que incluyó ser parte de las categorías inferiores del club, ascender todas esas etapas y luego convertirse en uno de los capitanes más emblemáticos del equipo de Londres.

El Chelsea pasó de ser un equipo de media tabla hacia abajo a pelear por títulos desde la llegada del defensor central. Sin embargo, hay otros jugadores que también destacaron como defensores y, que si bien no llegan a la altura de Terry, vale la pena recordar.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos a los 15 mejores defensores de uno de los grandes equipos de la Premier League, como lo es el Chelsea.

15. David Webb

Marcar el gol de la final de la FA Cup de 1970, que le dio el título al Chelsea, lo coloca en un lugar privilegiado entre los defensores que formaron parte de este club. Estuvo desde 1968 hasta 1974, consiguiendo además el campeonato de la Recopa de Europa y fue electo en dos temporadas como el mejor jugador del Chelsea. También tuvo un exitoso paso por el Southampton FC y se caracterizaba por su velocidad para neutralizar a los rivales.

14. Ken Shellito

A pesar de no haber conseguido títulos con el Chelsea, debido a que estuvo en una época complicada para el club, Shellito dio muestras de sus destrezas defensivas, siendo un central de esos feroces, con un gran juego aéreo y esa intuición que caracteriza a los buenos zagueros. Estuvo desde 1959 hasta 1960 en el club y posteriormente se convirtió en entrenador.

13. Steve Clarke

Aportó solidez en defensa durante los once años que estuvo en el equipo, en una época en la que solo ganaron una FA Cup. Estuvo desde 1987 hasta 1998, en un período que fue dominado por el Liverpool y el Manchester United. A pesar de esto, Clarke siempre se las ingeniaba para destacar y eso lo posiciona bien dentro de los mejores defensores en la historia de la franquicia londinense.

12. Frank Leboeuf

Frank Leboeuf fue un defensor exitoso en su paso por el Chelsea, sobre todo por la capacidad que tenía de marcar goles, gracias a su excelente juego aéreo. Estuvo vestido de azul desde 1996 hasta 2001, coleccionando títulos como dos FA Cup y una Supercopa de Europa. Aunque su etapa en Londres fue corta, dejaba todo en el terreno de juego y eso le hace merecedor de un puesto en este conteo.

11. Marcel Desailly

Era un defensor muy elegante, con una capacidad técnica por encima del promedio, que fue campeón del mundo con Francia. Con el Chelsea brilló desde 1998 hasta 2004, ganando una FA Cup y una Supercopa de la UEFA. Le apodaban la "Roca", por lo duro que era a nivel defensivo.

10. Antonio Rüdiger

Hoy la gente lo recuerda más por su presente en el Real Madrid, pero Antonio Rüdiger lo ganó todo en el Chelsea. Estuvo en el equipo desde 2017 hasta 2022, en un corto pero laureado período. El alemán logró una Champions League, una Europa League, una FA Cup, un Mundial de Clubes y una Supercopa de la UEFA. Antes había brillado en el VfB Stuttgart y también en la Roma.

9. Thiago Silva

Uno de los defensores más exitosos en el club. Su liderazgo lo llevó a ser capitán en algunas oportunidades y se puede decir que vivió sus mejores años a nivel de clubes con la camiseta del Chelsea. El brasileño ganó una UEFA Champions League, un Mundial de Clubes y una Supercopa de la UEFA en los años en los que estuvo en Londres, desde 2020 hasta 2024.

8. Ricardo Carvalho

Estuvo desde 2004 hasta 2010 siendo uno de los centrales más regulares de Europa. Fue campeón de la Champions con el FC Porto en 2004 y de una vez el Chelsea lo compró, seducidos por su ímpetu y coraje para defender. Ganó en tres ocasiones la Premier League y en dos la FA Cup. Luego fue clave también en el Real Madrid y por muchos años fue central titular de la selección de Portugal.

7. David Luiz

Tuvo dos exitosas etapas en el club. Primero de 2011 a 2014 y luego regresó para un segundo baile desde 2016 hasta 2019. Ganó una Champions League, dos Europa League, una Premier League y dos FA Cup. Las ganas que siempre tenía de destacar todavía son recordadas en los fanáticos del equipo. Luego brilló en otros equipos, pero su paso por el Chelsea fue brillante.

6. Gary Cahill

Fue un jugador polivalente, que siempre encontraba la manera de jugar y de conseguir el éxito con sus intervenciones defensivas. Estuvo en el equipo desde 2012 hasta 2019, levantando en dos oportunidades la Premier League y en una ocasión la UEFA Champions League. Formó pareja de centrales con John Terry, en una época maravillosa para el club.

5. César Azpilicueta

El español encontró su lugar en Londres y se hizo un nombre en Europa gracias a la habilidad que tenía para jugar como lateral derecho y hacer las veces de central cuando el entrenador así se lo pedía. Logró una Champions, dos Europa League, dos Premier League, un Mundial de Clubes y una Supercopa de la UEFA. Llegó con algunas dudas al equipo en 2012 y se fue como todo un ídolo en 2023.

4. Branislav Ivanović

Era un defensor rudo y polivalente, pero también destacaba por su capacidad para anotar goles en momentos importantes, sobre todo en fases de eliminación directa en competiciones europeas. Jugó con la camiseta azul desde 2008 hasta 2017, ganando la Champions, dos Europa League y dos Premier League. Era un jugador que lo dejaba todo en la cancha y se sacrificaba por su equipo.

3. Ron Harris

Es el jugador con más partidos en la historia del club, con 795 presentaciones, siendo uno de los capitanes más emblemáticos del equipo. Ganó una FA Cup, una League Cup y una Recopa de Europa, en una era en la que el equipo no dominaba ni tenía la capacidad económica que tiene ahora. Siempre fiel a los colores del club, Harris dejó un legado en su etapa desde 1961 hasta 1980.

2. Ashley Cole

Considerado por muchos como el mejor lateral izquierdo inglés de la historia, estuvo en la divisa desde 2006 hasta 2014, siendo parte importante de la reconstrucción del equipo. Ganó una Champions League, una Europa League, cuatro FA Cup y una Premier League. Era muy solvente en defensa y colaborador cuando se le necesitaba en ataque.

1. John Terry

Terry es toda una institución en Inglaterra, por sus logros con el Chelsea. Se vistió por primera vez de azul en 1998 y dejó el club siendo una figura legendaria en 2017. Es el defensor con más goles en la historia del equipo con 67. Lo ganó todo, fue un líder indiscutible en su generación y todavía es considerado una leyenda del club.