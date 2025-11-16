Los mejores defensas en la historia del Liverpool - rankeados

Virgil van Dijk es considerado uno de los defensores centrales más completos de la historia y de eso disfruta el Liverpool desde 2018, cuando el holandés llegó para hacerse cargo de la defensa y hasta ahora ha tenido un legado interesante en la posición.

El jugador llegó al equipo rojo y al año siguiente conquistaron la UEFA Champions League, un torneo que el club no había levantado desde aquella épica remontada de 2005. Con todo lo que ha logrado, se le puede considerar como uno de los tres mejores defensores en la historia del club.

El Liverpool es uno de los equipos más grandes de Europa, con un palmarés interesante, una afición leal y jugadores que sienten la camiseta. No solo van Dijk ha marcado una época, sino que otros defensores también han dejado un legado en la institución.

En Sports Illustrated Fútbol repasaremos a los 15 mejores defensores en toda la historia del conjunto inglés, destacando sus logros y títulos con el club.

15. Martin Skrtel

Liverpool v Manchester United: Legends of the North | LFC Foundation/GettyImages

Tener más de 300 partidos con el equipo le da un lugar privilegiado en este conteo. El eslovaco llegó con algunas dudas al club, pero su solvencia defensiva, buen juego aéreo y su entrega lo colocan como uno de los mejores centrales de su época. Aunque solo ganó la Copa de la Liga en 2012, su influencia fue positiva y ha sido reconocido por sus compañeros como un tipo entregado a la institución. Jugó desde 2008 hasta 2016.

14. Ron Yeats

Liverpool Captain Ron Yeats with the First Division Trophy 1962 | Getty Images/GettyImages

Estuvo desde 1961 hasta 1971, siendo capitán en la mayor parte del tiempo que pasó en el equipo. En una época de reconstrucción para el equipo, fue notable su influencia y, sobre todo, su liderazgo. En el Liverpool consiguió 2 Ligas, 1 FA Cup, 3 Charity Shields. Lo apodaban el "Coloso", por su potencia en la zaga.

13. Emlyn Hughes

Emlyn Hughes Liverpool 1978 | Getty Images/GettyImages

Su carisma y simpatía le hicieron uno de los capitanes más queridos en Liverpool. Además, tenía un gran instinto para defender, que lo hacía ver como un central adelantado para su época. Ganó 4 Ligas, 2 Copas de Europa, 1 Copa de la UEFA, 1 FA Cup. Fue el primer capitán en levantar la Copa de Europa para Liverpool en 1977, la primera de ocho que tiene el club en sus vitrinas.

12. Trent Alexander-Arnold

Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22 | Visionhaus/GettyImages

Fue un lateral que transformó la posición, ya que muchas veces jugaba como carrilero en defensa pero se convertía en un extremo más cuando su equipo lo necesitaba en ataque. Lo ganó todo con el Liverpool y se marchó en 2025 al Real Madrid, sediento de nuevos retos. Ganó una Champions, una Premier, una FA Cup, una Copa de la Liga y un Mundial de Clubes

11. Andy Robertson

Manchester City v Liverpool - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Desde que debutó en 2017 ha dejado todo en cada una de sus presentaciones y es una especie de Trent Alexander-Arnold pero en la banda izquierda. Era uno de los preferidos en el esquema del entrenador Jürgen Klopp, quien varias veces lo destacó como uno de los mejores laterales del mundo. Logró también una Champions, una Premier, una FA Cup, una Copa de la Liga y un Mundial de Clubes.

10. Sami Hyypiä

Sam Hyypia | Mark Thompson/GettyImages

Considerado el mejor central finlandés de la historia, Sami Hyypiä dejó una marca en la institución, por su entrega, compromiso y liderazgo en los años que jugó en el club. Estuvo desde 1999 hasta 2009, mostrando su carácter para defender en cada partido. Ganó la Champions League de 2005, la Copa de la UEFA de 2001, dos FA Cups y dos Copas de la Liga.

9. Steve Nicol

Steve Nicol Liverpool 1989 | Getty Images/GettyImages

Era un jugador que se acoplaba al rol que le tocaba, sea como lateral o como central. En cada una de las posiciones mostraba una gran intuición para defender. Tuvo un largo recorrido en el club, desde 1981 hasta 1994, consagrándose con varios campeonatos. Ganó 5 Ligas, 3 FA Cups, 1 Copa de Europa, 4 Charity Shields y fue elegido Futbolista del Año en 1989.

8. Alan Kennedy

Alan Kennedy West Ham v Liverpool 1982 | Getty Images/GettyImages

Estuvo desde 1978 hasta 1986 en el equipo, siendo clave en varias finales, con sus goles. Era un lateral de mucha llegada al área rival. Fue el autor del gol que le dio la Copa de Europa en 1981 y también en 1984. En total ganó 5 Ligas, 2 Copas de Europa y 4 Copas de la Liga .

7. Mark Lawrenson

Mark Lawrenson Liverpool 1985 | David Cannon/GettyImages

Fue un defensor potente pero también inteligente. Estuvo en el club desde 1981 hasta 1988, coleccionando muchos títulos en esa corta etapa en la institución. Ganó 5 Ligas, 1 Copa de Europa, 1 FA Cup, 3 Copas de la Liga. Formó una gran dupla con Alan Hansen, en quizás la época más gloriosa del Liverpool.

6. Phil Thompson

Liverpool European Cup Winners 1981 | Getty Images/GettyImages

Estuvo desde 1971 hasta 1984 con el equipo, siendo uno de los consentidos de la afición por ser nativo de Liverpool. Fue un central rudo, de esos que no dudaban para despejar. Fue clave en la conquista de la Copa de Europa de 1981. Logró 7 Ligas, 2 Copas de Europa, 2 Copas de la UEFA y una FA Cup.

5. Jamie Carragher

Chelsea v Liverpool - UEFA Champions League Semi Final 2nd Leg | Etsuo Hara/GettyImages

Es toda una leyenda en la institución, al haber conseguido 737 partidos con la camiseta roja del Liverpool. Fue clave en la conquista de la Champions League de 2005. Ahora se dedica a analizar partidos del club en televisión y cuenta con el respaldo de los aficionados. Ganó 1 Champions (2005), 1 UEFA Cup (2001), 2 FA Cups, 3 Copas de la Liga.

4. Tommy Smith

Liverpool F.C. Squad, 1969 | Evening Standard/GettyImages

Smith era tan rudo como efectivo y se ganó un puesto en este ranking gracias a la influencia que tuvo para que su equipo consiguiera títulos mientras él estuvo en el plantel. Vistió el uniforme del Liverpool desde 1962 hasta 1978. Ganó 4 Ligas, 2 FA Cups, 1 Copa de Europa, 2 Copas de la UEFA. Marcó en la final europea de 1977.

3. Virgil van Dijk

Manchester City v Liverpool - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Se dice que el holandés transformó la defensa del Liverpool. Llegó al club en 2018 y al año siguiente conquistaron la UEFA Champions League. Ganó 1 Champions (2019), 1 Premier League (2020), 1 FA Cup, 1 Copa de la Liga, 1 Mundial de Clubes. Fue reconocido con el Balón de Plata en 2019, en un año que muchos lo consideraron para ganar el premio mayor.

2. Phil Neal

Phil Neal of Liverpool | Getty Images/GettyImages

Desde 1974 hasta 1985, Neal formó parte de la defensa del Liverpool, en una era gloriosa para la institución, siendo uno de los equipos más fuertes de Europa. Es considerado el mejor lateral derecho en la historia del club. Ganó 4 Copas de Europa, 8 Ligas, 1 FA Cup, 4 Copas de la Liga

1. Alan Hansen

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE | PAUL ELLIS/GettyImages

Uno de los mejores futbolistas escoceses de toda la historia. Su influencia en el equipo fue grandiosa y es considerado por muchos como el mejor central en toda la historia del club. Fue parte del equipo más dominante del Liverpool y su palmarés así lo muestra: Ganó 8 Ligas inglesas, 3 Copas de Europa, 2 FA Cups y 4 Copas de la Liga.