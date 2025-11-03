Virgil van Dijk vs. Wayne Rooney: se desata una guerra pública de críticas

La eterna rivalidad entre Liverpool y Manchester United ha trascendido el terreno de juego, llegando incluso al ámbito de la disputa entre jugadores y comentaristas, protagonizada por Virgil van Dijk y Wayne Rooney.

Rooney, máximo goleador histórico del Manchester United tras su retiro, ha sido afortunadamente apartado del estudio de Match of the Day para presentar su propio podcast homónimo. Cuando no está rememorando las perlas de sabiduría de Sir Alex Ferguson o los irritantes hábitos de Patrice Evra en los entrenamientos, el exfutbolista de 40 años de edad ha adoptado un estilo de análisis cada vez más mordaz. El Liverpool, y Van Dijk en particular, han sido sus últimas víctimas.

Una pulla inicial del excapitán de Inglaterra provocó una respuesta de Van Dijk, quien la tachó de "crítica perezosa". Desde entonces, Rooney ha reafirmado su opinión sobre el capitán del Liverpool en un intercambio de afrentas que quizás aún no haya terminado.

Rooney cuestiona el liderazgo de Van Dijk

Wayne Rooney es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de la Premier League | Richard Heathcote/GettyImages

Tras la insípida derrota por 3-2 ante el Brentford el mes pasado, los jugadores del Liverpool no tuvieron escapatoria. Algunos miembros de la propia plantilla criticaron duramente a los campeones, lo que dio pie a que Rooney expresara su opinión. El exjugador de la cantera del Everton cuestionó el liderazgo demostrado por la dupla Van Dijk-Mohamed Salah.

"Han firmado nuevos contratos, pero no creo que hayan liderado realmente al equipo esta temporada", afirmó Rooney. "Creo que el lenguaje corporal dice mucho, y creo que estamos viendo un lenguaje corporal ligeramente diferente en ambos. Son los dos mejores jugadores del equipo y si su lenguaje corporal no es el adecuado, eso afecta a todos los demás".

“Puede que me equivoque en esto, pero si fuera seguidor del Liverpool o el entrenador, eso me preocuparía mucho.”

Van Dijk responde a las "críticas flojas"

Virgil van Dijk no ha estado en su mejor momento esta temporada | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Van Dijk llevaba una semana dándole vueltas a esos comentarios. El defensa neerlandés no tuvo oportunidad de pronunciarse mientras veía desde la grada la quinta derrota consecutiva del Liverpool en liga contra el Crystal Palace el miércoles pasado, pero el triunfo sobre el Aston Villa el sábado por la noche le abrió la puerta, aunque tardíamente, al imponente jugador.

Tras limitarse inicialmente a una respuesta mesurada en su primera entrevista posterior al partido, en la que pidió calma tras algunas "opiniones ridículas", Van Dijk citó directamente los comentarios de Rooney.

“No lo escuché el año pasado”, espetó el campeón de la Premier League. “No, la verdad es que no me molesta. Volviendo a este jugador en particular, obviamente una leyenda, un jugador histórico que inspiró a tantos, solo puedo decir cosas positivas, pero siento que ese comentario es... diría que es una crítica un tanto superficial”.

“Esa es mi opinión personal. Es fácil culpar a los jugadores veteranos, pero él sabe, como todos, que trabajamos juntos para ayudarnos mutuamente a salir adelante y, como ya dije, el año pasado, cuando las cosas iban bien, no se oía nada de eso”.

Van Dijk añadió, sin mucha convicción: “No hay resentimientos”.

Rooney dobla la apuesta

Wayne Rooney no se contuvo | SOPA Images/GettyImages

Completamente imperturbable ante los comentarios de Van Dijk y su notable mejoría contra el Aston Villa, Rooney se mantuvo firme. “Mi trabajo ahora como comentarista es dar mi opinión sobre lo que pienso”, declaró en su propio podcast desde una sala de trofeos con poca luz. “Estoy seguro de que si le preguntan a él o a Arne Slot, probablemente no haya estado tan bien como en los últimos años. Ese fue mi comentario y lo mantengo”.

Rooney no tardó en reconocer la calidad constante de Van Dijk a lo largo de su brillante carrera en la Premier League: “Tengo un gran respeto por Virgil. Creo que es un jugador fantástico”. Pero el daño ya estaba hecho.

