Los mejores defensas en la historia del Manchester City - rankeados

El Manchester City tiene una historia reciente envidiable, con grandes títulos, con un dominio en la Premier League y con jugadores que se han convertido en auténticas leyendas. Eso es algo nuevo para los aficionados del club, ya que en el pasado no tenían el poderío económico que tienen ahora.

El club ha sufrido una transformación radical en las últimas décadas, pasando de ser el conjunto pequeño de la ciudad a tener mayor éxito que el Manchester United, un club con mayor palmarés pero con un presente gris.

Desde los jugadores que brillaron en la era de la postguerra hasta las estrellas que ha tenido Pep Guardiola en su dominio, en Sports Illustrated Fútbol repasamos a los 10 mejores defensas en la historia del Manchester City.

10. Glyn Pardoe

Glyn Pardoe | Evening Standard/GettyImages

Uno de los datos curiosos sobre este jugador es que debutó con apenas 15 años de edad, en 1962, convirtiéndose en el jugador más joven en jugar con la camiseta del City. Se mantuvo en el equipo hasta 1976 y destacaba por su potencia física, su buen juego aéreo y su capacidad para despejar balones del área. Ganó una FA Cup y una Copa de la Liga.

9. Aymeric Laporte

Aymeric Laporte | James Williamson - AMA/GettyImages

El español se estableció como uno de los mejores laterales izquierdos en la historia del club, fue clave en varios títulos con el equipo y se consolidó como un defensor muy valioso para una etapa grandiosa. Debutó en 2018 y se despidió en 2023, conquistando 5 Premier League, una Champions, 2 FA Cup, 3 Leagues Cup y una Community Shield.

8. Kyle Walker

Kyle Walker | Chloe Knott - Danehouse/GettyImages

Un lateral derecho que es considerado como uno de los jugadores históricos del club. Debutó en el 2017 y terminó pasantía por el club en 2017, ganando 6 Premier League, una Champions, dos FA Cup, 4 Leagues Cup y un Mundial de Clubes. Fue titular en todas las temporadas y se ganó el cariño y respeto de uno de los mejores entrenadores del mundo, como lo es Pep Guardiola.

7. Rúben Dias

Rúben Dias | Visionhaus/GettyImages

Nadie puede negar la influencia del portugués desde que llegó al Manchester City, después de haber brillado en el Benfica de su país. Se ganó el premio al Jugador del Año en la Premier League en 2021 y ha sido fundamental en una etapa llena de éxitos para el club. Ya tiene 4 Premier League, una Champions, dos FA Cup, dos Leagues Cup y un Mundial de Clubes, desde 2020 hasta la actualidad.

6. George Heslop

George Heslop | Central Press/GettyImages

Estuvo en el equipo desde 1967 hasta 1974, siendo clave en una de las pocas épocas exitosas que tuvo el club en esos años. Era clave con el liderazgo que mostraba, siendo un central muy elegante pero también muy sacrificado. Era muy querido por los aficionados por su gran carisma. Ganó una Liga, una FA Cup y una Charity Shield.

5. Richard Dunne

Richard Dunne | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Tiene en su poder el récord de cuatro premios al Jugador del Manchester City de manera consecutiva, desde 2004 hasta 2008. Debutó con el club en el 2000 y se despidió en 2009, siendo un héroe para los aficionados locales. Se ganó el respeto de sus compañeros por su liderazgo y sus ganas de destacar en una época dominada por otros clubes.

4. Mike Doyle

Mike Doyle | Aubrey Matthews/GettyImages

Era un jugador muy versátil, capaz de jugar en casi todas las posiciones de la defensa. Alcanzó más de 550 partidos con el equipo, muestra de su lealtad por el cuadro ciudadano. Llegó en la temporada de 1962 y se despidió en 1978, consiguiendo una Liga, una FA Cup, 2 Copas de la Liga y una Recopa de Europa. Fue capitán en varias temporadas.

3. Tony Book

Tony Book | Evening Standard/GettyImages

Desde 1966 hasta 1974 vistió los colores del City, en la época dorada del club. Llegó con 31 años de edad y se convirtió en figura desde su primera campaña, ganándo el premio al mejor jugador de la temporada. Ganó un título de Liga, una FA Cup, una Leagues Cup y un Community Shield.

2. Pablo Zabaleta

Pablo Zabaleta | Michael Regan/GettyImages

El lateral derecho argentino tuvo una época dorada con el club, desde 2008 hasta que se despidió en 2017, siendo recordado como una leyenda para la franquicia. Logró dos títulos de Premier League, una FA Cup, 2 League Cup y una Community Shield, pero más allá de los campeonatos, fue un jugador que se entregó de lleno al club.

1. Vincent Kompany

Vincent Kompany | Michael Regan/GettyImages

El belga es considerado no solo uno de los mejores defensas de la historia del club, sino uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Llegó en 2008 y se despidió en 2019, con una trayectoria llena de triunfos, con 4 Premier League, dos FA Cup, 4 League Cup y 2 Community Shield. Fue capitán durante ocho de sus once temporadas en la franquicia de Manchester.

