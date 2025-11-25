Los mejores defensas en la historia del Manchester United - rankeados

Pocos equipos en el mundo pueden presumir el palmarés que tiene el Manchester United, un equipo que lo ha ganado todo y que ha marcado épocas memorables en Europa. Sus 20 títulos en la Premier League y tres Champions League lo colocan muy bien parado entre los mejores clubes de Inglaterra.

Siempre se recuerdan los mejores delanteros del club, como Bobby Charlton, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo o Eric Cantona, pero para que ese grupo de jugadores haya conseguido el éxito, se necesitó de una gran defensa para conseguir los resultados buscados.

La zaga del United ha contado con grandes figuras, que luego se han convertido en leyendas. Quizás en la actualidad han pecado de no tener una línea defensiva sólida, pero en el pasado la situación no era así y por ello en Sports Illutrated Fútbol repasamos los 15 mejores defensores de este club.

15. Arthur Albiston

Arthur Albiston | Getty Images/GettyImages

Es considerado como uno de los mejores laterales izquierdos en la historia del club. Estuvo en el equipo desde 1974 hasta 1988, consiguiendo dos FA Cups y una Community Shield, quizás en una época no tan exitosa para el club. Sin embargo, disputó casi 500 partidos con el equipo y destacó en su banda, siendo colaborador en ataque y muy sacrificado en defensa. Es bien recordado por los aficionados del United.

14. Mikael Silvestre

Mickael Silvestre | Ross Kinnaird/GettyImages

El francés era un lateral izquierdo muy sacrificado, con una gran responsabilidad defensiva y un físico intersante, que le hacía ganar la mayoría de los duelos individuales. Estuvo en el United desde 1999 hasta el 2008, siendo clave en una época dorada del club, logrando 4 Premier Leagues, una FA Cup y una Copa de la Liga.

13. Roger Byrne

Roger Byrne | Terry Disney/GettyImages

Desde 1951 hasta 1958 se mantuvo como un sólido defensor del United, logrando 3 títulos de la Premier League y una Community Shield. Fue capitán del equipo y murió en el accidente aéreo de Múnich. Era considerado como el mejor lateral izquierdo de su generación.

12. Wes Brown

Wes Brown | Clive Brunskill/GettyImages

Su vitrina de trofeos está llena gracias a su gran época con el United, ganando 7 Premier Leagues, dos UEFA Champions League, 2 FA Cups y 2 Copas de la Liga. Llegó en 1996 con alunas dudas y se despidió siendo un ídolo para la franquicia, en 2011. Se caracterizó por ser un defensor fuerte, de gran juego aéreo y de limpia salida hacia el medio campo.

11. Jaap Stam

Jaap Stam | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Considerado uno de los defensores más rudos en toda la historia del fútbol mundial, el holandés brilló en su etapa en el United, logrando 3 Premier Leagues, una FA Cup y una UEFA Champions League, en su corta pero exitosa etapa de 1998 hasta 2001. Las lesiones marginaron un poco su carrera, pero mientras estuvo sano, dio muestras de su gran calidad para defender con la camiseta roja.

10. Gary Pallister

Gary Pallister | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Pallister tenía una gran personalidad para comandar la zaga del United y era considerado como un gran líder del vestuario. Llegó en 1989 y se despidió del equipo en 1998, siendo parte de la consecución de cuatro Premier Leagues, tres FA Cups, una Recopa de Europa y una Copa de la Liga. Su instinto para detener los ataques contrarios fue una de sus principales virtudes.

9. Martin Buchan

Martin Buchan | Getty Images/GettyImages

Quizás estuvo en una época gris del conjunto del United, pero igualmente se las arregló para destacar como uno de los mejores defensores de la Premier League, desde que debutó en 1972 y se despidió del equipo en 1983, Apenas ganó una FA Cup y una Community Shield, pero eso no empañó lo que hizo como defensor, siendo muy elegante e inteligente para cortar el juego de los rivales.

8. Tony Dunne

Tony Dunne | Evening Standard/GettyImages

Ganó dos títulos de Liga, una FA Cup, una Copa de Europa y una Community Shields, en una época de recambio en el club. Estuvo en el equipo desde 1960 hasta 1973, siendo considerado uno de los mejores defensores y capitán en varias temporadas. Tenía un gran temperamento, pero lo utilizaba para impulsar a sus compañeros.

7. Bill Foulkes

Bill Foulkes | Evening Standard/GettyImages

Fue uno de los supervivientes del desastre de Múnich y eso le llevó a ganarse un gran cariño de la afición del club. Fue uno de los mejores defensores del club por casi dos décadas y marcó goles importantes, como el de una semifinal de la Liga de Campeones. Con el United ganó 4 títulos de la Premier League, una FA Cup y una Copa de Europa.

6. Denis Irwin

Denis Irwin | Shaun Botterill/GettyImages

Fue uno de los defensores ilustres de Sir. Alex Ferguson y lo ganó todos desde 1990 hasta 2002, consiguiendo 7 Premier Leagues, 2 FA Cups, 1 UEFA Champions League, una Recopa de Europa y una Copa de la Liga. Fue un jugador consistente, veloz y capaz de jugar casi en cualquier posición de la defensa.

5. Patrice Evra

Patrice Evra | Alex Livesey/GettyImages

Otro francés que vivió momentos dorados en el Manchester United. La personalidad de Evra para destacar como defensor izquierdo le hicieron ganarse un puesto entre los mejores jugadores del mundo de su época. Estuvo en el club desde 2006 hasta 2014, ganando 5 Premier League, una Liga de Campeones, 3 Copas de la Liga, 5 Community Shields y un Mundial de Clubes. Fue un jugador muy respaldado por Sir. Alex Ferguson.

4. Steve Bruce

Steve Bruce | Shaun Botterill/GettyImages

Desde 1987 hasta 1996, Bruce tuvo un puesto intocable en la defensa del Manchester United, destacando por su buen juego aéreo y su velocidad para desarmar el ataque de los contrarios. Ganó 3 Premier Leagues, 3 FA Cups, una Recopa de Europa, una Copa de la Liga y 3 Community Shields. Fue una gran dupla de Gary Pallister y, a pesar de ser defensor, tenía una gran capacidad goleadora.

3. Nemanja Vidic

Nemanja Vidic | Alex Livesey/GettyImages

Fue el defensor más temido por los rivales durante un buen tiempo. Ha sido votado como el mejor zaguero en la historia de la Premier League en distintas encuestas, que han coincidido en que su talento estaba por encima del resto. Ganó 5 Premier Leagues, una UEFA Champions League, 3 Copas de la Liga, 5 Community Shields y un Mundial de Clubes. Además, tenía una gran personalidad y un liderazgo notable en el vestuario del club.

2. Gary Neville

Gary Neville | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Considerado el mejor lateral derecho en la historia del United, Neville no solo destacaba por sus habilidades para defender el frente derecho de la defensa, sino también por su liderazgo e identidad con el club. Estuvo desde 1992 hasta 2011, ganando 8 Premier Leagues, dos Ligas de Campeones, cuatro FA Cup y un Mundial de Clubes. Se ganó la confianza de Alex Ferguson y se despidió del club siendo una leyenda.

1. Rio Ferdinand

Rio Ferdinand | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

La dureza y elegancia combinaban perfecto como atributos de Rio Fedinand, uno de los mejores defensores del mundo en su época. Brilló con el United desde 2002, hasta 2014, logrando 6 Premiers League, una Liga de Campeones, 3 Copas de la Liga, 6 Community Shields y un Mundial de Clubes. Su entendimiento con Nemanja Vidic los convirtieron en la mejor dupla de centrales de Europa por un buen tiempo.

MÁS NOTICIAS SOBRE RANKINGS HISTÓRICOS